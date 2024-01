Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 26 al 28 gennaio

A Palazzo Reale la mostra Omaggio a Domenico Morelli, Dadà apre la rassegna Napoli Unplugged all'Auditorium di Bagnoli, Enzo Decaro porta in scena la commedia Non è vero ma ci credo di Peppino De Filippo, Gigi & Ross protagonisti al Troisi con Vico Sirene, Peppe Iodice in scena all'Augusteo, al Trianon si chiude la rassegna dedicata a Raffaele Viviani e domenica open day con ingresso a 2 euro al Museo Ferroviario di Pietrarsa.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 26 a domenica 28 gennaio:

A Palazzo Reale la mostra Omaggio a Domenico Morelli

Nella Cappella Reale del Palazzo Reale di Napoli, la mostra “Omaggio a Domenico Morelli – incroci contemporanei a duecento anni dalla nascita”: tributo alla figura, all’arte e al genio, di uno dei uno dei più celebri artisti napoletani . La mostra-omaggio è curata da Fausto Minervini in collaborazione con Selene Salvi, che compare anche tra gli artisti ( nove pittori figurativi contemporanei) che sono stati chiamati a realizzare le opere esposte, espressamente realizzate, e chiuderà 13 febbraio 2024. Clicca qui per tutte le informazioni

Enzo Decaro in Non è vero ma ci credo di Peppino De Filippo

Enzo Decaro , che con Massimo Troisi e Lello Arena è stato tra i protagonisti della nuova scuola napoletana della comicità moderna , sarà in scena al Teatro Cilea di Napoli, dal 25 gennaio al 28 gennaio, con la commedia di Peppino De Filippo “Non è vero ma ci credo”. Lo spettacolo ha la regia di Leo Muscato, che ha iniziato la sua carriera nella compagnia di Luigi De Filippo. Clicca qui per tutte le informazioni

Al via la rassegna Napoli Unplugged

Sarà Dadà, il 26 gennaio, ad aprire la speciale rassegna musicale in programma l’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli fino al 22 marzo, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica” . La rassegna, giunta alla sua seconda edizione, si articolerà in quattro concerti e vedrà come protagonisti le voci più interessanti del panorama musicale napoletano. Clicca qui per tutte le informazioni

Gigi & Ross in scena con Vico Sirene

Gigi & Ross in scena al Teatro Troisi, dal 18 al 21 gennaio, con la commedia dell'autore e regista Fortunato Calvino, “Vico Sirene”. Sul palco anche Ciro Esposito, Marco Palmieri, Luigi Credendino e Mattia Ferraro. Clicca qui per tutte le informazioni

Open Day al Museo Ferroviario di Pietrarsa: domenica ingresso a 2 euro

Domenica 28 gennaio, una promozione speciale consentirà a tutti i visitatori di accedere al sito museale della Fondazione FS con un biglietto dal prezzo di due euro. Una opportunità offerta periodicamente dalla Direzione del Museo allo scopo di avvicinare e sensibilizzare le persone, e in particolare i più giovani, alla bellezza paesaggistica, storica e culturale disponibile nella vasta area su cui sorge l‘ex opificio borbonico. Clicca qui per tutte le informazioni

Peppe Iodice all'Augusteo con So’ Pep… Sempre di più

Ancora in scena fino al 28 gennaio, al Teatro Augusteo di Napoli, "So’ Pep… Sempre di più", lo spettacolo di Peppe Iodice, scritto con Marco Critelli e Francesco Burzo. Regia e "terapia" di Francesco Mastrandrea . Clicca qui per tutte le informazioni

Al Trianon si chiude la rassegna dedicata a Raffaele Viviani

Termina questo fine settimana la speciale rassegna che il Teatro Trianon, diretto da Marisa Laurito, ha dedicato a Raffaele Viviani in apertura del cartellone 2024. In scena “La musica dei ciechi”, un dramma sulla condizione dell’emarginazione e della povertà, dello sfruttamento ma anche della difesa etica e morale dei più deboli. Clicca qui per tutte le informazioni

Frammenti Geniali 2: tour letterario al Rione Luzzatti tra le pagine di Elena Ferrante

Frammenti Geniali, il Road Book di NarteA dedicato ai celebri bestseller di Elena Ferrante, domenica 28 gennaio torna con una nuova versione ambientata nel Rione Luzzatti, un tempo immensa palude convertita in un quartiere residenziale. L'itinerario è ispirato alla città raccontata nel romanzo, che con la sua rete di vicoli rispecchia l'intrico di sentimenti contrastanti di Elena e Lila. La spiegazione dei luoghi è affidata alla guida Matteo Borriello, ma rimbalza continuamente con il viaggio emotivo e di crescita delle ragazze del rione, veicolato attraverso auricolari in cui sarà possibile ascoltare alcune delle pagine dei libri; il percorso è veicolato anche da una mappa con foto storiche della città. Clicca qui per tutte le informazioni

Serata aperta al pubblico all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte per il Giorno della Memoria

Nella ricorrenza del Giorno della Memoria del prossimo 27 gennaio, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte organizza una serata (intitolata Nickel) aperta al pubblico per ricordare anche quegli astronomi che hanno subito persecuzione e discriminazione. In programma una conversazione scientifica e osservazioni ai telescopi. Clicca qui per tutte le informazioni

A Donnaregina ultimi giorni per visitare Botticelli. L'Adorazione dei Magi

Ancora pochi giorni per visitare la mostra “Botticelli. L'Adorazione dei Magi”, in esposizione al Museo Donnaregina fino al 4 febbraio 2024. Clicca qui per tutte le informazioni

We love Enzo: in Sala Assoli Imma Villa interprete di "Trianon" di Moscato

Penultimo appuntamento di We love Enzo: giovedì 25 gennaio ore 20.30 (con repliche fino a domenica 28), in Sala Assoli, la rassegna dedicata da Casa del Contemporaneo alla lingua scenica di Enzo Moscato prosegue con Trianon, testo (edito da Guida), a cui presterà voce e corpo Imma Villa, accompagnata da tre giovani attrici formatesi presso il laboratorio del Teatro Elicantropo, Mariachiara Falcone, Valeria Frallicciardi e Francesca Morgante. Clicca qui per tutte le informazioni

Città della Scienza, laboratori e science show per uno speciale viaggio nel corpo umano

Il weekend del 27 e 28 gennaio a Città della Scienza sarà all’insegna di un affascinante viaggio nel corpo umano . Attraverso laboratori coinvolgenti, dimostrazioni scientifiche e attività divertenti, si sveleranno i segreti per mantenersi in salute. Clicca qui per tutte le informazioni