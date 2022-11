Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 25 al 27 novembre

Concerti e itinerari gratuiti per Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni, a San Gregorio Armeno è partita la storica Fiera di Natale, piazza Municipio si trasforma nella Terra dei Golosi con la Chocoland - la fiera del cioccolato artigianale, Carlo Buccirosso in scena all'Augusteo con la sua commedia L’erba del vicino è sempre più verde!, alla Mostra D'Oltremare c'è la Fiera del Baratto e dell'Usato e per i più piccoli è aperta la Scuola per diventare veri elfi di Babbo Natale.

Nuovo fine settimana in città ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 25 a domenica 27 novembre:

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni: eventi e spettacoli gratuiti

Concerti nei palazzi antichi e nelle chiese, seminari e reading, spettacoli nei chiostri, visite guidate e tour nei laboratori artigianali animeranno la città dall’8 novembre al 23 dicembre per una rassegna che ci accompagnerà fino alle soglie del Natale. Tutti gli eventi sono gratuiti, per alcuni è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Inaugurata il 22 novembre la 151° edizione della storica Fiera Natalizia a San Gregorio Armeno, promossa dall'associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, che porta avanti l’antica tradizione dell’arte presepiale napoletana. Un appuntamento da non perdere - per tutto il periodo delle feste natalizie - tra arte, storia e cultura. Clicca qui per tutte le informazioni

Carlo Buccirosso in scena con L’erba del vicino è sempre più verde!

Da venerdì 25 novembre a domenica 4 dicembre, Carlo Buccirosso sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo “L’erba del vicino è sempre più verde!”: La commedia, scritta e diretta dallo stesso Buccirosso, vede in scena anche Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano e Fiorella Zullo. Clicca qui per tutte le informazioni

Chocoland, la Fiera del Cioccolato Artigianale

Dal 23 al 27 novembre, Piazza Municipio si trasforma nella Terra dei Golosi con la grande fiera dedicata al cioccolato artigianale. Cinque giorni tutti da vivere e da 'gustare' tra stand dedicati al cioccolato, showcooking, laboratori e tanto divertimento. Clicca qui per tutte le informazioni

David Bowie – The Passenger, a Napoli la mostra dedicata al Duca Bianco

Fino al 29 gennaio è in mostra al PAN David Bowie – The Passenger. L' importante esposizione dedicata al Duca Bianco è realizzata con una raccolta di documenti fotografici di eccezione firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò con Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978, durante i frenetici viaggi in treno e in nave, in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee. La retrospettiva, che si compone di 60 fotografie ma anche di documenti, cimeli, abiti, manifesti dei tour e ricostruzioni di ambienti, provenienti dall’archivio di Kent e di collezionisti privati, testimonia l’importante periodo che segnò il ritorno di Bowie in Europa e, al contempo, uno sguardo su un continente all’epoca diviso dal Blocco Sovietico. Clicca qui per tutte le informazioni

All'Edenlandia è già Natale con la pista di ghiaccio e le casette golose

Dopo l'inaugurazione della pista di pittanaggio sul ghiaccio al PalaEden, la scorsa settimana, il 25 novembre arriva ufficialmente il Natale al Parco dei Divertimenti di Napoli con l'allestimento delle casette golose, tra caramelle giganti, marshmallows e tanti gadget. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiera del Baratto e dell'Usato

Questo fine settimana torna a Napoli, negli spazi della Mostra d'Oltremare, la grande Fiera dedicata al riuso e riutilizzo, promossa dall'associazione Bidonville. Tantissimi, anche quest'anno, gli stand e gli espositori che proporranno oggetti di antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, collezionismo, retrogaming, artigianato manufatto, vinili, fashiondoll, automodellismo e tanto altro ancora. Clicca qui per tutte le informazioni

Back to Amy, viaggio nella musica di Amy Winehouse per il Festival Est

Il mese di novembre di Est - Festival gratuito delle Arti e dello Spettacolo di Napoli Est - si chiude il 26 al Centro Asterix (Ore 20) con Back to Amy, un viaggio nella musica e nel talento di Amy Winehouse a cura dell’Accademia Musicale Prico. Attraverso filmati, letture interpretate e canzoni lo spettatore vivrà la passione dell'artista e le contraddizioni della donna Amy. Clicca qui per tutte le informazioni

Futuro Remoto: 36esima edizione a Città della Scienza

Torna il grande Festival della Scienza, nato nel 1987 da un'idea del fisico Vittorio Silvestrini e realizzato dalla Città della Scienza di Napoli. Il Festival, inaugurato il 23 novembre, ancrà avanti fino a domenica 27 - ma le mostre saranno visitabili fino a fine anno - con oltre 200 eventi dedicati al tema Equilibri. Il festival affronterà, attraverso mostre, grandi eventi, caffè scientifici e science show, games ed escape room la tematica sempre più attuale della necessità di nuovi punti di equilibrio in ambito sociale, geopolitico e ambientale guardando a quanto la ricerca scientifica e l'innovazione stanno elaborando per la definizione di un nuovo e più armonico equilibrio essere umano - natura. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Jazz Fest

Prosegue il Napoli Jazz Fest, la festa del jazz napoletano che nell’Antico Refettorio del Complesso Monastico S. Maria in Gerusalemme – Monastero delle Trentatrè (via Armanni 16), nel cuore del centro storico di Napoli, presenta due appuntamenti di grande spessore. Venerdì 25 novembre alle ore 20,30 di scena sarà Vincenzo Danise piano solo protagonista del live Ajayô – Vuless’o cielo, mentre sabato 26 novembre, sempre alle ore 20,30, sarà la volta di D’Errico – Ferreira – Martino trio. Clicca qui per tutte le informazioni

Natale al Castello di Lettere: tornano i mercatini natalizi

Dal 26 novembre torna il Natale al Castello: i mercatini natalizi all'interno del Castello Medievale di Lettere con artigianato artistico, spettacoli e tanto buon cibo. Tutta la magia del Natale da vivere tra luci, suoni e colori, specialità gastronomiche e le caratteristiche casette in legno. A fare da guida in questo suggestivo percorso saranno Babbo Natale e i suoi magici Elfi. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini c'è la Scuola del Natale

All'Oasi Flegrea arriva una scuola speciale per diventare dei veri elfi di Babbo Natale. Un’avventura unica nel suo genere, targata “Ma dove vivono i cartoni?”, che consentirà alle famiglie di vivere magici weekend a contatto con la natura e immergersi in esperienze mirabolanti nella straordinaria atmosfera natalizia. Clicca qui per tutte le informazioni