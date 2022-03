Weekend a Napoli d'arte, musica e spettacoli: cosa fare dal 25 al 27 marzo

Tornano le Giornate di Primavera, il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese promosso dal FAI, musica e teatro al Trianon con Strativari, a Palazzo Fondi la grande mostra dedicata a Van Gogh e tanti appuntamenti anche per i più piccini.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, concerti e speciali tour guidati: tutti eventi programmati nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 25 al 27 marzo:

Giornate FAI di Primavera

Sabato e domenica torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi in tutta Italia solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. Anche in Campania verranno aperte ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese di grande valore architettonico o storico-artistico, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e musei. A Napoli si potranno visitare la Basilica di Santa Maria, l’Ipogeo dei Cristallini, la Basilica di San Severo e moltissimi altri siti di grande interesse. Clicca qui per tutte le informazioni

Capone & BungtBangt, Solis String Quartet e Cristina Donadio in Strativari

Al Teatro Trianon Viviani di Napoli diretto da Marisa Laurito in scena Strativari: la musica classica incontra l'underground, gli archi si fondono con gli strumenti riciclati. Dal passato all'attualità e viceversa in un viaggio verticale che racconta Napoli dalle mille facce con la voce recitante di Cristina Donadio. Clicca qui per tutte le informazioni

Gigi & Ross portano in scena Andy e Norman di Neil Simon

Fino al 3 aprile sarà in scena al Teatro Diana l’intramontabile testo di Neil Simon “Andy e Norman” che vede come protagonisti i simpaticissimi e affiatatissimi Gigi e Ross, per la regia di Alessandro Benvenuti. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh, mostra evento a Napoli

Sarà aperta al pubblico sino al 26 giugno, nel monumentale Palazzo Fondi, la mostra Van Gogh multimedia e La Stanza segreta. Nucleo fondante dell’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata da Giovanna Strano e Maria Rosso, è la travagliata figura umana e artistica del Maestro olandese, presentata attraverso un percorso multimediale ricco di contributi e di una suggestiva galleria di celebri ritratti, autoritratti, nature morte e paesaggi che riproduce i dipinti originali con la massima fedeltà. Clicca qui per tutte le informazioni

Rosaria De Cicco e Ciro Esposito in Codice Rosso

Questo fine settimana debutta al Nuovo Teatro Sanità Codice rosso, scritto e diretto da Nicola Le Donne e Francesco A. Nappi, con protagonisti Rosaria De Cicco e Ciro Esposito. Lo spettacolo, che si avvale delle musiche di Giusy Caliendo e dei movimenti coreografici di Juna Colurci, trae il suo nome dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019 contro la violenza di genere. In scena storie di donne abusate che hanno trovato il coraggio di denunciare. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, la mostra Andrea Bolognino. Cecità, accecamento, oltraggio [clicca qui per tutte le informazioni] e The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari.

Paolo Caiazzo in scena con Separati, ma non troppo

Nell'ambito della rassegna Ripartiamo dalle radici, domenica al Teatro Augusteo di Napoli è in scena Paolo Caiazzo con Separati, ma non troppo.

La comicità spesso si sviluppa nel tentativo di raccontare una situazione drammatica, come una separazione di una coppia dopo tanti anni di matrimonio. E’ una casistica in decisa crescita e la commedia, scritta da Caiazzo che ne cura anche la regia, racconta appunto della difficoltà di un cinquantenne costretto ad abbandonare il tetto coniugale alla soglia delle loro nozze d’argento. Clicca qui per tutte le informazioni

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli

Il Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli ospita la mostra Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli. Visto l'enorme successo di visitatori, l'esposizione dedicata al grande pittore napoletano della prima metà del Seicento è stata prorogata fino al 30 aprile. Inoltre, ogni weekend, la visita guidata è inclusa nel biglietto d'ingresso. Clicca qui per tutte le informazioni

The black's tales tour al Piccolo Bellini

Partendo da cinque fiabe classiche – la Sirenetta, Scarpette rosse, Biancaneve, La regina delle nevi e Cenerentola – spogliate della loro parte edulcorata e consolatoria tipica del mondo dei bambini e presentate in tutta la verità della loro versione autentica, Licia Lanera firma una scrittura originale che racconta incubi notturni e storie di insonnia, per parlare di alcune donne, delle loro ossessioni, delle loro manie, delle loro paure. Clicca qui per utte le informazioni

Earth Hour alla Casina Vanvitelliana: luci spente, informazioni e spettacolo

Sabato 26 marzo torna il grande evento globale promosso dal WWF per sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici. Tra le 20.30 e le 21.30, le luci di tanti luoghi simbolo di tutto il mondo si spegneranno per un'ora. Buio anche alla Casina Vanvitelliana dove i volontari WWF Napoli (in collaborazione con il comune di Bacoli) allestiranno un desk informativo. La serata si concluderà con il suggestivo spettacolo "la magia del fuoco" di Laulab. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini...

Tutta la magia della Fabbrica di cioccolato

Sabato e domenica, Willy Wonka e i suoi fedeli Umpa Lumpa, produttori speciali di fiumi di cioccolato, sbarcheranno a San Giorgio a Cremano (a Villa Bruno) per coinvolgere bambini e famiglie in un’avventura unica. Clicca qui per tutte le informazioni

Laboratori di disegno e letture a Capodimonte

Ultimo weekend del mese di marzo al Museo e Real Bosco di Capodimonte all’insegna del laboratorio di disegno di Caroline Peyron e delle letture per bambini nelle sale del museo. E per tutti gli altri, capolavori della collezione e le mostre in corso. Clicca qui per tutte le informazioni