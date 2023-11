Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 24 al 26 novembre

Gospel for Children a San Lorenzo Maggiore, il recital di Gnut e lo spettacolo musicale Non ci sto! Voce ‘e femmene al Trianon Viviani, Vincenzo Salemme al teatro Diana con Natale in casa Cupiello, la Fiera del Baratto e dell'Usato alla Mostra D'Oltremare, musica e spettacoli al Teatro dei Piccoli e visite straordinarie a Castel Capuano..

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 24 a domenica 26 novembre:

Gospel for Children a San Lorenzo Maggiore

Venerdì 24 novembre, nel complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore di Napoli è in programma Gospel for Children, un evento speciale con Rita Ciccarelli e i Flowin’ Gospel. Il ricavato dell’evento sarà completamente devoluto in beneficenza per i piccoli pazienti dell’ospedale Santobono di Napoli e contribuirà alla costruzione del Centro Ustioni Pediatrico Regionale. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Trianon Viviani weekend con Gnut e il cast femminile di “Io non ci sto”

Al Trianon Viviani sono due gli appuntamenti in cartellone nel fine settimana. Il teatro, diretto artisticamente da Marisa Laurito, ospiterà venerdì 24 novembre Gnut, nel recital “Nun te ne fa’”. Sabato 25 e domenica 26 novembre, si terrà una serata musicale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la ricorrenza istituita dall’Onu: “Non ci sto! Voce ‘e femmene”, uno spettacolo con un cast, tutto al femminile, di otto cantanti, scritto e diretto da Maurizio Palumbo. Gli spettacoli sono tutti programmati alle 21. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiera del Baratto e dell'Usato

il 25 e 26 novembre, 52esima edizione della Fiera del Baratto e dell'Usato alla Mostra d'Oltremare di Napoli. I visitatori troveranno 650 spazi espositivi, migliaia di appassionati ed espositori e tantissime categorie merceologiche, come artigianato manufatto, antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, oggettistica, collezionismo, retrogaming e tanto altro. Clicca qui per tutte le informazioni

Vincenzo Salemme in Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo

Vincenzo Salemme torna in teatro portando in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo. Il tour nazionale farà tappa a Napoli, al teatro Diana, dall'1 novembre al 17 dicembre. Salemme porta in scena il suo Eduardo, alla sua maniera: ‘Con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere. Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca’. Clicca qui per tutte le informazioni

F.I.E RE. Figlie Indomite e Resistenti

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli onlus ospita, il 25 novembre, F.I.E RE. Figlie Indomite e Resistenti, evento multidisciplinare che riunisce: arte, musica, socialità, laboratori di educazione creativa, performance e incontri dedicati alla condizione femminile. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo: la mostra alle Gallerie d’Italia

Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 23 novembre 2023 al 7 aprile 2024 alle Gallerie d’Italia a Napoli, la mostra Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo, dedicata al pittore viennese Joseph Rebell e all’atmosfera culturale vivace e vibrante della città di Napoli negli anni dal 1808 al 1815, periodo del regno di Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte, che videro nelle arti un mezzo efficace per promuovere la crescita civile della società napoletana. In mostra 73 opere provenienti da importanti istituzioni culturali nazionali e internazionali. Clicca qui per tutte le informazioni

Benedetto Casillo in scena con Il settimo si riposò

Al Teatro Troisi, dal 23 al 26 novembre, arriva l'attore e regista Benedetto Casillo con la commedia cult di Samy Fayad “Il settimo si riposò”. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Castello Rivelato: visite straordinarie a Castel Capuano

I tesori d’arte di Castel Capuano tornano eccezionalmente accessibili ai napoletani e ai turisti. Dopo il grande successo di pubblico registrato dalla prima edizione dell’iniziativa, torna “Il Castello Rivelato”, ciclo di aperture straordinarie settimanali che dal 28 ottobre al 2 dicembre renderà visitabili le sale del maniero normanno per secoli accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie. Promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, le visite si svolgeranno di sabato, con partenza alle ore 9.30, 11.30 e 12.30 dall’ingresso principale, sito in via Concezio Muzii, 2 (lato via dei Tribunali). Per ogni turno sarà consentito l’accesso a 25 persone, che avranno modo di esplorare gli ambienti del castello e di apprezzarne il valore storico, architettonico e artistico grazie alla presenza di accademici ed esperti, per l’occasione nel ruolo di ciceroni. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

‘Nziria, Priscilla protagonista di Do not disturb – Il teatro si fa in albergo

Sabato 25 e domenica 26 novembre, torna Do not disturb – Il teatro si fa in albergo all’Hotel Palazzo Caracciolo. Il format, che porta gli spettatori fuori dai teatri e all’interno delle camere d’albergo, presenta lo spettacolo ‘Nziria, scritto da Claudio Finelli e Mario Gelardi che ne cura anche la regia, e interpretato da Mariano Gallo (Priscilla), Francesco Ferrante e Nello Provenzano. La performance vede un unico personaggio confrontarsi col suo doppio, Priscilla, la più nota drag queen italiana, tra i ricordi e nuovi incontri. Clicca qui per tutte le informazioni

Si chiude la rassegna CuciNights: spettacolo e aperitivo gratuiti

CuciNights si conclude venerdì 24 novembre, ore 21.00, con Il colloquio, spettacolo di successo del Collettivo lunAzione, compagnia che quest’anno festeggia i dieci anni di attività. Al Centro polifunzionale Ciro Colonna del quartiere Ponticelli andrà in scena il lavoro diretto da Eduardo Di Pietro vincitore del Premio Scenario Periferie 2019, del Premio Fersen alla Regia 2021 e Finalista In-Box 2021. Interpretato da Renato Bisogni, Alessandro Errico e Marco Montecatino, lo spettacolo prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale di Napoli. La partecipazione è gratuita, con un aperitivo offerto al pubblico. È prevista inoltre una degustazione di piatti della tradizione (a prezzi popolari), rivisitati dalle cuoche di CuciNapoli Est, cucina sociale nel cuore del quartiere. Clicca qui per tutte le informazioni

Musica e spettacolo al Teatro dei Piccoli

Dalle atmosfere gotiche delle leggende del “bosco della strega” nello spettacolo teatrale LA STORIA DI HANSEL E GRETEL all’esplosione di tinte che raccontano la musica nel concerto I COLORI DELLA MUSICA, la proposta artistica al Teatro dei Piccoli di Napoli è estremamente variegata in questo fine settimana del 25 e 26 novembre. Clicca qui per tutte le informazioni

Laboratorio sensoriale per scoprire Artemisia Gentileschi con Puteoli Sacra

Un'esperienza sensoriale da vivere con la famiglia, una giornata per scoprire la bellezza e la storia del Rione Terra, attraverso l’arte di Artemisia Gentileschi. Sabato 25 novembre Puteoli Sacra, promuove un evento dal titolo “I colori di Artemisia” nel segno dell’esplorazione e della sperimentazione, con attività adatte a bimbi a partire dai 6 anni. La giornata partirà con la visita al Tempio-Duomo di Pozzuoli con una narrazione descrittiva che permetterà, attraverso l’esplorazione tattile e il gioco del mimo, di percepire lo spazio, la forma e lo stile che contraddistingue la Cattedrale. A seguire un laboratorio dove i partecipanti verranno bendati e, ispirati dalla tavolozza di Artemisia Gentileschi, sperimenteranno l'uso e la miscela di pigmenti naturali e oli essenziali, vivendo un'esperienza sensoriale unica. Clicca qui per tutte le informazioni