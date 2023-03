Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 24 al 26 marzo

Visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico della città con le Giornate FAI di Primavera, le mostre Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale a Capodimonte e Dialoghi intorno a Caravaggio a Palazzo Reale, la Fiera del Baratto e dell'Usato alla Mostra D'Oltremare, il musical Adagio Napoletano al Trianon Viviani, Danilo Rea e Luciano Bondini in concerto per VomeroSuona e una speciale visita teatralizzata al Complesso Museale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 24 a domenica 26 marzo:

Giornate FAI di Primavera 2023

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Più di 40 saranno i siti aperti in Campania e a Napoli si potranno visitare Palazzo Salerno, l'Accademia di Belle Arti, l'Hotel San Francesco a Monte - e x monastero del XVI secolo affacciato sul golfo -, la Vigna di San Martino, l' Istituto Colosimo e Villa Rosebery . Clicca qui per tutte le informazioni

Adagio Napoletano al Trianon

Sabato alle 21, e, in replica, domenica alle 18, il teatro della Canzone napoletana ospita il riallestimento della sua produzione di punta: il musical Adagio Napoletano, dal ricco cast di attori, cantanti, danzatori e musicisti, diretto da Bruno Garofalo. Un viaggio nelle melodie partenopee del Novecento, un susseguirsi di quadri singoli e indipendenti che spaziano tra varie stagioni ed emozioni in uno scenario altamente evocativo delle atmosfere, dei luoghi e delle immagini che costituiscono la componente estetica della citta?. Clicca qui per tutte le informazioni

A Palazzo Reale di Napoli la mostra Dialoghi intorno a Caravaggio

La mostra Dialoghi intorno a Caravaggio (16 marzo-9 maggio 2023), allestita nella Galleria del Genovese al Palazzo Reale di Napoli, avvia una collaborazione tra il Palazzo Reale e il Museo e Real Bosco di Capodimonte incentrata sul dialogo tra le rispettive raccolte d’arte, entrambe frutto del collezionismo borbonico tra Sette e Ottocento. L’esposizione (curata dei direttori dei due musei, Mario Epifani e Sylvain Bellenger) ha come fulcro la Flagellazione di Cristo di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, che – pur non appartenendo alle collezioni reali – è un’opera che segnò in modo evidente il corso dell’arte del Seicento, con particolare riferimento alla pittura napoletana. L’opera, di proprietà del Fondo Edifici di Culto e oggi conservata nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, si presta in questa mostra a un doppio dialogo, incentrato da una parte sulla fortuna della pittura caravaggesca nelle collezioni borboniche, dall’altra sul trattamento del tema iconografico della Flagellazione, a cui Caravaggio conferisce una dimensione spirituale non allineata sui principi della Controriforma cattolica sottolineando la condizione umana, sovrapponendo due episodi della passione, la flagellazione, l’Ecce homo e l’iconografia del Cristo alla colonna. Clicca qui per tutte le informazioni

Danilo Rea e Luciano Biondini in concerto per VomeroSuona

Sul palco dell’Auditorium Salvo D’Acquisto di via Morghen, sabato 25 marzo, prosegue la rassegna musicale VomeroSuona con due grandi musicisti: Danilo Rea e Luciano Bondini. Clicca qui per tutte le informazioni

Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale in mostra a Capodimonte

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte è stata inaugurata la mostra Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (13 marzo – 25 giugno 2023, sala Causa) a cura del prof. Riccardo Naldi, docente di Storia dell’arte moderna all’Università L’Orientale di Napoli e del prof. Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado. Grazie a questa importante collaborazione, torna a Napoli per la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. La mostra propone un’ampia rassegna di opere eseguite da alcuni dei principali artisti spagnoli attivi in quegli anni a Napoli, quali Pedro Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete . Clicca qui per tutte le informazioni

Fiera del Baratto e dell'Usato

Il 25 e 26 marzo, alla Mostra D'Oltremare di Napoli, torna l'appuntamento con la Fiera del Baratto e dell'Usato, la grande Fiera - promossa dall'associazione Bidonville - dedicata al Riuso e Riutilizzo. Tantissimi, anche per questa edizione, gli stand e gli espositori che proporranno oggetti di antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, collezionismo, retrogaming, artigianato manufatto, vinili, fashiondoll, automodellismo e tanto altro ancora. Clicca qui per tutte le informazioni

Concerti Candlelight al Museo Diocesano

Questo fine settimana, al Museo Diocesano di Napoli tornano I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti musicali a lume di candela che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica. Clicca qui per tutte le informazioni

Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano: mostra-evento al MANN

Lucio Dalla e Napoli, una grande passione d’amore che arriva da lontano. Inevitabile celebrarlo nel giorno del suo 80° compleanno con la grande mostra-evento ribattezzata per l’occasione “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” dedicata all’imprevedibile genio umano e musicale, che sarà visitabile fino al 25 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un viaggio visivo e sensoriale, un’esperienza immersiva, che trasformerà lo spazio espositivo in una scatola scenica. Clicca qui per tutte le informazioni

Peregrinos: visita teatralizzata al Complesso Museale dei Pellegrini

Sabato 25 marzo, NarteA approda in una nuova affascinante location, presentando al Complesso Museale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini la visita guidata teatralizzata "Peregrinos", per raccontare storie di accoglienza e carità. Un viaggio indietro nel tempo, in pieno stile NarteA, che trasporta gli spettatori al 25 luglio 1578, quando il sarto Bernardo Giovino fonda a Napoli l’Arciconfraternita dedicata ad ospitare e accogliere coloro che erano in viaggio verso luoghi sacri, una realtà molto simile a quella fondata a Roma dal celebre San Filippo Neri. Clicca qui per tutte le informazioni

Paolo Caiazzo in scena con Terroni si nasce

Con leggerezza e il supporto di musicisti, Paolo Caiazzo, in scena al Bracco, racconta la sua Meridionalità. Monologhi, poesie e canzoni per uno spettacolo di incalzante divertimento e riflessioni sulla "Terronia", sui suoi pregi ed i suoi difetti. Clicca qui per tutte le informazioni

Choco Italia fa tappa a Gragnano

Alla sua penultima tappa di questa stagione, il festival del cioccolato artigianale questo fine settimana sarà a Gragnano, nel napoletano. Saranno 5 le regioni d’Italia da cui arriveranno gli artigiani e i produttori di Choco Italia, i quali coloreranno la Capitale mondiale della pasta da venerdì 24 a domenica 26 marzo. Dalle 10 a mezzanotte, nella centralissima Via Quarantola, sarà possibile godere di un grande mercatino ad ingresso gratuito, ma anche di poter vivere degustazioni ed eventi tra musica popolare e artisti di strada. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... Un giorno di magia al Castello De Vita

Sabato 25 marzo appuntamento con Magolandia. Una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico Castello De Vita alle porte di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

