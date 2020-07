Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 24 al 26 luglio

Dopo la prova generale aperta al pubblico, Piazza del Plebiscito sarà di nuovo magico palcoscenico per Tosca di Puccini, all’Arena Flegrea c’è la musica di Sal Da Vinci, San Domenico Maggiore si trasforma in una straordinaria piazza d’arti e ancora gli appuntamenti con Campania by Night al Castello di Baia e con il teatro per bambini alla Mostra d’Oltremare: tante le iniziative per un fine settimana tutto da vivere, continuando a osservare tutti i protocolli di securezza.

Ecco i nostri 12 consigli su cosa fare (e vedere) a Napoli e provincia dal 24 al 26 luglio:

1. #ARTerie, 100 eventi gratis dal centro alla periferia

Nell’ambito dell’Estate a Napoli, al via dal 23 luglio, la rassegna #ARTerie con oltre 100 eventi gratuiti (su prenotazione) che andranno avanti fino a settembre in più luoghi della città. Questo fine settimana, appuntamento in Villa Comunale con la musica di Daniele Scannapieco organ trio con Alessio Busanca e Luigi Del Prete (sabato) e con Antonella Morea in scena con ‘Dove c’è il mare’ (domenica). Inizio spettacoli ore 21. Prenotazione obbligatoria: info@ravellosrl.com

2. Tosca di Puccini in Piazza del Plebiscito

Dopo la prima di giovedì 23, domenica 26 luglio alle 20,15 in Piazza del Plebiscito, torna in scena Tosca di Giacomo Puccini (in forma di concerto), che vedrà sul palco allestito in Largo di Palazzo le più grandi stelle della lirica: Anna Netrebko nei panni di Floria Tosca, Yusif Eyvazov nei panni di Mario Cavaradossi e Ludovic Tézier in quelli del Barone Scarpia. Sul podio il direttore musicale Juraj Valčuha impegnato a dirigere Orchestra, Coro e Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo.

3. Sal Da Vinci in concerto all’Arena Flegrea

Con la rassegna "Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”, musica e teatro tornano a illuminare l'estate all'Arena Flegrea. Dopo gli appuntamenti teatrali con Massimiliano Gallo e Peppe Iodice, sarà Sal Da Vinci a portare per primo la musica sul palco dell'Arena, il 24 e 25 luglio

4. San Domenico_Piazza d'arti

Chiostro e Cortile dello straordinario convento di San Domenico Maggiore diventano Piazza d'Arti per l'Estate a Napoli 2020, con un cartellone ricchissimo di eventi che andranno avanti fino a ottobre. Sabato in scena ‘Processo ad una strega’ di Annamaria Russo, mentre domenica appuntamento con l’opera di Pirandello ‘Uno nessuno e centomila’, diretta e interpretata da Paolo Cresta. Gli spettacoli, entrambi a cura de Il Pozzo e il Pendolo, iniziano alle ore 21. Info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it

5. Al Festival delle Ville Vesuviane Cristiano Godano e Davide Rondoni

Dopo "La musica è pericolosa", concerto del Premio Oscar Nicola Piovani con la Compagnia della Luna a Villa Campolieto si Ercolano il festival prosegue domenica 26 luglio, alle 20, con "Conta su di me", che vede insieme il cantante dei Marlene Kuntz Cristiano Godano e il poeta Davide Rondoni. Ingresso su prenotazione. Per informazioni: ufficioeventi@villevesuviane.net - 081.732.21.34

6. Mercatini dell'antiquariato e spettacolo di luci della Fontana Esedra

Proseguono gli appuntamenti estivi nel Parco della Mostra D’Oltremare che resterà aperto fino alle 23. Nel weekend, il mercatino dedicato al piccolo antiquariato, al collezionismo, artigianato e modernariato e di sera è possibile assistere allo straordinario spettacolo di luci della Fontana Esedra (venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prosegui per scoprire tutti gli altri eventi del fine settimana --->