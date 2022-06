Weekend a Napoli di musica, spettacoli ed enogastronomia: cosa fare dal 24 al 26 giugno

Sul lungomare Caracciolo ultimi giorni per la decima edizione del Pizza Village, allo Stadio Maradona fa tappa il live tour di Ultimo, proseguono gli appuntamenti del Giugno Giovani e gli spettacoli del Campania Teatro Festival mentre il Rione Sanità diventa teatro a cielo aperto per la rassegna FEST.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città, con appuntamenti per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 24 al 26 giugno:

Pizza Village, sul palco Luchè ed Eugenio Bennato

Fino al 26 giugno, sul lungomare partenopeo si celebra la decima edizione del Pizza Village. Quaranta le pizzerie presenti con i più grandi maestri pizzaioli. Spazio anche a incontri tematici, spettacoli e musica. Già a partire da questo primo weekend, infatti, sul palco del Pizza Village si alterneranno tanti ospiti musicali (e non solo). Tra gli artisti che domenica sera chiuderanno la kermesse: Luchè, Eugenio Bennato, Andrea Sannino, Tommaso Primo e Hal Quartier. Clicca qui per tutte le informazioni

Ultimo in concerto allo Stadio Maradona

Il tour live di Ultimo arriva a Napoli sabato 25 e domenica 26 giugno. Al Diego Armando Maradona e sui palchi dei principali stadi d’Italia, Ultimo, che ha già collezionato 16 dischi d’oro e 52 dischi di platino, canterà per la prima volta live “Vieni nel mio cuore”, suo ultimo singolo e inno di questo tour che ribadisce il legame indissolubile tra il giovane cantautore e i concerti. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania Teatro Festival

E' partita il 10 giugno la quindicesima edizione del Campania Teatro Festival, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio con ben 145 eventi per 33 giorni di programmazione in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del territorio campano. Sede principale del Festival, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che diventa vera e propria cittadella teatrale con l’allestimento di ben quattro palchi. Per questo fine settimana, tra i tanti appuntamenti in programma, segnaliamo la prima italiana di “Ballet des Porcelaines”, che si terrà nel Salone delle Feste del Museo di Capodimonte. Clicca qui per tutte le informazioni

Notte delle Lanterne dei desideri al lago d’Averno

Il 25 e 26 giugno, Itinerari Alchemici Napoli, torna a proporre un atteso appuntamento: la notte delle Lanterne dei desideri - Rituali, Misteri e Magie del Solstizio d’Estate al lago d’Averno. Clicca qui per tutte le informazioni

FEST – Festival del teatro nella Sanità

Per un mese, con il progetto a cura di Mario Gelardi, Luigi Marsano e Alfredo Balsamo, Il Rione Sanità diventerà un teatro a cielo aperto, protetto dalle mura di due luoghi storici e simbolici del quartiere che ospiteranno la programmazione: il monumentale Chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità e il Giardino dell’ex Educandato femminile della Chiesa di Santa Maria de’ Miracoli, sede della Ludoteca. Clicca qui per tutte le informazioni

Mediterraneo wine & food and travel al Castel dell’Ovo

Dal 25 al 27 giugno, Castel Dell’Ovo diventa cittadella del gusto e del turismo, per ospitare i buyer, operatori di settore provenienti da diversi paesi europei, americani e asiatici, che avranno modo di assaggiare le prelibatezze dei diversi territori e paesi del Mediterraneo e per il pubblico (acquistando il biglietto a 15,00 euro) alla ricerca di prelibatezze ed idee vacanza. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, teatro e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], Salvatore Emblema [clicca qui per tutte le informazioni], The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni] e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari. E la sera il sito diventa cittadella del teatro ospitando (come location principale della manifestazione) gli spettacoli del Campania Teatro Festival

Racconti di suoni, colori ed emozioni alla Certosa e Museo di San Martino

Questo fine settimana alla Certosa di San Martino, appuntamento con “Racconti di suoni, colori e emozioni. Romantico come la vita vissuta: Chopin”, rassegna musicale per solo piano nata dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei Campania e il Centro Italiano di musica da Camera. La rassegna si svolgerà in tre appuntamenti, il 24 e il 25 giugno alle ore 17.00 e domenica 26 giugno alle ore 11.00, nel Refettorio. La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo. Clicca qui per tutte le informazioni

Foja in concerto gratuito per l’evento “diSAAbilità (in)visibili”

Venerdì 24 giugno, i Foja si esibiranno gratuitamente a Sant’Antonio Abate in una nuova tappa del tour “Miracoli e Rivoluzioni”. Il concerto, che si terrà nel Parco Naturale in via Lettere alle ore 21.30, rientra nel macro-evento “diSAAbilità (in)visibili” realizzato dall’associazione abatese Tutta n’ata storia col patrocinio morale del Comune. Clicca qui per tutte le informazioni

I Super Heroes & Co. alla Mostra D'Oltremare

Dal 2 giugno, nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l'opportunità per un'indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni

Jazz in Vigna

Sabato appuntamento con Jazz in Vigna all’Agriturismo Il Gruccione, un’oasi al centro dei Campi Flegrei con uno splendido panorama sul golfo di Pozzuoli. Una serata tra enogastronomia e musica con il concerto dei Quartieri Jazz. Clicca qui per tutte le informazioni

Giugno Giovani 2022

“Napoli città della creatività” è il tema di questa edizione di Giugno Giovani che vede in programma oltre ottanta eventi in tutta la città, dal centro alla periferia. Musica, cinema, mostre, laboratori e tanto altro. Clicca qui per tutte le informazioni