Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 24 al 26 febbraio

Il Concerto a Lume di Candela nel sottosuolo di Napoli, alla Galleria Borbonica, al Trianon Viviani gli spettacoli Raiz canta Sergio Bruni e Totò Poetry Culture, la Napoli City Half Marathon, L’ultima notte del Principe di Sansevero in scena al Teatro Il Pozzo e Il Pendolo, nella seicentesca Chiesa di San Potito c'è la mostra Van Gogh: the Immersive Experience mentre a San Domenico Maggiore protagonista la mostra Degas, il ritorno a Napoli e per i più piccini appuntamento a Città della Scienza per scoprire il corpo umano tra favole e supereroi

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 24 a domenica 26 febbraio:

Raiz canta Sergio Bruni

Sabato 25 febbraio, al Trianon Viviani in scena il recital Raiz canta Sergio Bruni. Si l’ammore è ‘o cuntrario d’ ‘a morte. Con Raiz canta Sergio Bruni, il cantante che debuttò con gli Almamegretta rende omaggio alla Voce ‘e Napule, a venti anni dalla scomparsa dell’autore della canzone Carmela. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli City Half Marathon

S correrà domenica 26 febbraio, con partenza alle ore 9 da viale Kennedy, la Napoli City Half Marathon 2023. Seimila gli atleti in gara per questa edizione, di cui 1267 stranieri provenienti da 68 nazioni in tutto il mondo. In programma anche la Staffetta X 2 e la Family Run&Friends aperte a tutti. Clicca qui per tutte le informazioni

L'Ultima Notte del Principe di Sansevero

L’incredibile e triste storia di Raimondo de Sangro prenderà vita, sabato 25 febbraio 2023 alle ore 21.00 (in replica domenica 26), sul palcoscenico del Pozzo e il Pendolo di Napoli nello spettacolo L’ultima notte del Principe di Sansevero, con Marco Palumbo e Andrea De Rosa, nell’ideazione e la messa in scena di Annamaria Russo. Raimondo de Sangro, Principe di Sansevero morì il 22 marzo 1771, di morte naturale. La leggenda della morte e della risurrezione è citata in diverse versioni dai maggiori scrittori dell’Ottocento. Una delle versioni vuole che il Principe affascinato dall’alchimia, si fosse convinto di aver trovato il modo di diventare immortale grazie ad alcuni elisir dalla ricetta segreta. Clicca qui per tutte le informazioni

Concerto a luci di candela alla Galleria Borbonica

Venerdì 24 febbraio, alla Galleria Borbonica appuntamento con il concerto a luci di candela, un suggestivo viaggio sensoriale attraverso la musica, l’atmosfera, i racconti e le emozioni. Avvolto dalla luce di centinaia di candele (vere e a led) lo spettatore ha la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere e di emozionarsi ascoltando un concerto elegante ed intimo. Lo spettacolo ripropone dal vivo le colonne sonore dei film più conosciuti di sempre, suonati al piano dal M°Alessandro Crescenzo e cantati dalla intensa voce della cantante e attrice Roberta Andreozzi, che alternerà tra un brano e l’altro alcuni versi celebri dei vari film e interessanti aneddoti o curiosità legati ad essi. Clicca qui per tutte le informazioni

Lino D’Angiò in scena con Già l’ho visto!

Lino D’Angiò torna a teatro con la commedia Già l’ho visto!. Il noto imitatore di personaggi come Bassolino, De Laurentiis e tanti altri si cimenterà per la prima volta come attore, in più ruoli, e debutterà al teatro Bracco di Napoli, dove sarà in scena dal 23 al 26 febbraio e poi dal 3 al 5 marzo. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience" torna a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restauri, in via Salvatore Tommasi 1, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Totò Poetry Culture

Venerdì 24 febbraio, Gianni Valentino e Lello Tramma saranno sul palco del Trianon Viviani con Totò Poetry Culture. Un concerto che celebra, a partire dal 70° anniversario di Malafemmena, la produzione poetica di Antonio de Curtis. In scena l’omonimo duo, riassunto nella sigla TPC, include il poeta/performer Gianni Valentino e il musicista/producer Lello Tramma. Il concerto propone le poesie di Antonio de Curtis, in arte Totò, rielaborate in musica elettronica. Nello spettacolo compaiono, man mano, anche alcuni interludi narrativi in cui emergono le relazioni fra Totò e Federico Fellini, Lucio Dalla e Pier Paolo Pasolini, nonché pagine di diario intimo del Principe. Clicca qui per tutte le informazioni

Da grande farò l'Astrofisica - racconti di Scienze e di Scienziate

Nell’ambito di Women & Girls in Astronomy, iniziativa promossa dalla IAU in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza e della giornata internazionale delle donne, INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte organizza Da grande farò l'Astrofisica - racconti di Scienze e di Scienziate. Tre appuntamenti gratuiti per raccontare di scienze e scienziate, con la collaborazione di Unione Astrofili Napoletani, il sostegno del Comitato Unico di Garanzia INAF e il patrocinio di NOC-IAU-ITALY. Dopo il primo evento del 10 febbraio, la rassegna prosegue questo venerdì, 24 febbraio. In programma conversazioni scientifica con le astronome Carmen Porto ed Enrica Iodice. A seguire osservazione ai telescopi del cielo di Napoli a cura dell'Unione Astrofili Napoletani. Clicca qui per tutte le informazioni

Aspettando Godot in scena al Bellini

Dal 24 febbraio al 5 marzo, al Teatro Bellini di Napoli va in scena Aspettando Godot di Samuel Beckett (copyright Editions de Minuit) con la traduzione di Carlo Fruttero. Regia, scene, luci e costumi sono di Theodoros Terzopoulos. Clicca qui per tutte le informazioni

Degas, il ritorno a Napoli: la mostra a San Domenico Maggiore

Prodotta da Navigare S.r.l. in collaborazione con il Comune di Napoli e Diffusione Cultura e curata da Vincenzo Sanfo, la mostra è stata inaugurata il 14 gennaio nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, a pochi passi dal palazzo Pignatelli di Monteleone dove Degas soggiornò nel 1856. La particolarità dell’evento è proprio il racconto del rapporto del grande maestro con la città di Napoli che fu, con Parigi, la sua città del cuore. L’esposizione raccoglie quasi 200 opere originali tra cui 34 fotografie: i monotipi di Maison Tellier e di Famille Cardinal, disegni, studi preparatori, litografie e xilografie, acqueforti, rarissime fotografie scattate da Degas, ma anche tre sue pregiate statuette di bronzo. In gran parte provengono da collezioni private, francesi e belghe, e molte sono quelle offerte per la prima volta in visione al pubblico. Clicca qui per tutte le informazioni

Io sono Fedra in scena al Teatro Tram

Sarà in scena fino a domenica 26 febbraio, “Io sono Fedra”: al Teatro Tram di via Port'Alba docenti e allievi del laboratorio di teatro salgono sul palco dando vita alla riscrittura della tragedia di Euripide a cura di Marina Salvetti e la regia di Gianmarco Cesario. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... Alla scoperta del corpo umano con favole e supereroi

Sabato 25 e domenica 26 febbraio nel Museo Interattivo del corpo umano “Corporea”, della Fondazione Idis Città della Scienza, la carovana di “Ma dove vivono i cartoni?” presenterà un nuovo fantastico viaggio interattivo tra gli exhibit del Museo, con le diverse e interessanti aree tematiche, insieme ai più amati personaggi delle favole e agli imbattibili supereroi. Un percorso immersivo tra esperienze multimediali, laboratori, video games e tridimensionalità che consentirà di attraversare tutta la macchina umana, dal cervello alla pelle, dal cuore ai muscoli e alle ossa. Ma con la novità assoluta che la scienza sarà spiegata attraverso le favole, per cui la conoscenza diverrà gioco e viceversa. Clicca qui per tutte le informazioni