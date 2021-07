Weekend a Napoli tra musica, mostre e spettacoli: cosa fare dal 23 al 25 luglio

Sul Cratere del Vesuvio la magia dell’incontro tra la tromba di Dave Douglas e il sax alto di Marco Zurzolo, all'Orto Botanico va in scena 'Novecento' di Baricco, al Nabilah torna l'esclusiva Dinner in White e alla Mostra d'Oltremare Living Dinosaurs si tinge anche delle luci della sera

Sul Cratere del Vesuvio parte il Pomigliano Jazz con l'incontro live di due straordinari artisti: Dave Douglas e Marco Zurzolo, al Nabilah torna l'esclusivo appuntamento con la Cena in Bianco, ad Agerola arrivano Elio ed Erri de Luca per la X edizione del festival Sui Sentieri degli Dei e alla Mostra d'Oltremare il viaggio alla scoperta dei dinosauri si fa più suggestivo con gli effetti di luce negli orari serali. E ancora mostre, spettacoli e appuntamenti per bambini.

Un nuovo fine settimana a Napoli (e dintorni), con tanti eventi programmati in sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative anticontagio.

Ecco, allora, i nostri consigli su cosa fare (e vedere) in città dal 23 al 25 luglio:

Douglas e Zurzolo in concerto sul Vesuvio

La magia dell’incontro tra la tromba di Dave Douglas e il sax alto di Marco Zurzolo aprono l'edizione 2021 del Pomigliano Jazz in Campania con un concerto sul gran cono del Vesuvio, il 24 luglio. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate al Real Orto Botanico

Un'estate di spettacoli nel parco più bello della città: all'Orto Botanico di Napoli torna "Brividi d’Estate", la rassegna - che compie vent'anni - promossa da Il Pozzo e Il Pendolo. Questo fine settimana (dal 23 al 25 luglio alle ore 21.00) va in scena Novecento di Baricco, con Paolo Cresta. Clicca qui per tutte le informazioni

Gladiatori al Museo Archeologico di Napoli

Il grande evento della programmazione 2021 del MANN, la mostra che coniuga archeologia e tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, il progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere sotto l’egida di un condiviso percorso di conoscenza. Cuore dell’allestimento sono centosessanta reperti che, nel Salone della Meridiana, risultano suggestivi tasselli di un affascinante viaggio di ricerca in sei sezioni: 1) Dal funerale degli eroi al duello per i defunti; 2) Le armi dei Gladiatori; 3) Dalla caccia mitica alle venationes; 4) Vita da Gladiatori; 5) Gli Anfiteatri della Campania; 6) I Gladiatori “da per tutto”. Parte integrante dell’itinerario è la “settima sezione” tecnologicache, intitolata significativamente “Gladiatorimania”e concentrata nel Braccio Nuovo del Museo, costituisce un vero e proprio strumento didattico e divulgativo per rendere accessibili a tutti, adulti e ragazzi, i diversi temi della mostra. Clicca qui per tutte le informazioni

Dinner in White

Il 24 luglio torna a Napoli la Cena in Bianco, "Dinner in White" nella magica atmosfera del Nabilah, tra i 10 locali più suggestivi d'Italia secondo il "TIME". L'evento è aperto a un numero limitato di ospiti ed è obbligatoria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Teatrando sotto le stelle

Prosegue la rassegna estiva di musica e teatro all'Ex Base Nato di Bagnoli promossa da Pino Oliva del Teatro Troisi e Rino Manna del Teatro Palapartenope. Il 24 luglio in scena Maurizio Casagrande con E la musica mi gira intorno. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale Summer Fest

Prosegue il festival culturale che anima l'estate partenopea, realizzato all'interno di un luogo di straordinaria bellezza e ricchissimo di storia, il Palazzo Reale di Napoli, che per l'occasione riaprirà al pubblico anche in orario serale. Il Giardino Romantico e i cortili ospiteranno fino al 5 settembre una stagione di grande spettacolo dal vivo e all'aperto dal giovedì alla domenica. Clicca qui per tutte le informazioni

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Si è aperta il 10 giugno, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista a cura di Angela Cerasuolo e Andrea Zezza. L'esposizione rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell'artista e si propone di valorizzare il patrimonio raffaellesco del Museo, molto più ricco e vario di quanto si sia soliti pensare. Il percorso di visita offre al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo, grazie a importanti collaborazione istituzionali – alla base di questa mostra - che permetteranno un approccio originale sia alle opere d'arte, sia al lavoro della bottega dell'artista e a quelle dei suoi seguaci, mettendo in luce il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Sui Sentieri degli Dei

E' partita il 21 luglio la decima edizione del festival Sui Sentieri degli Dei. Quaranta eventi per il cartellone più ricco di sempre che fino al 6 settembre animerà Agerola e l’area dei Monti Lattari e dell’Alta Costiera Amalfitana con musica, teatro, letture, incontri, grandi ospiti della cultura e dello spettacolo, premi prestigiosi. Questo fine settimana appuntamento con Elio canta e recita Enzo Jannacci (venerdì 23) e con lo scrittore Erri De Luca (sabato 24). Clicca qui per tutte le informazioni

Pompeii Theatrum Mundi

Si chiude questo weekend con LA CERISAIE (Il giardino dei ciliegi) di Anton ?echov la speciale rassegna estiva al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei. Clicca qui per tutte le informazioni

Claude Monet: the Immersive Experience

Dopo Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino, la coloratissima mostra immersiva adatta a tutta la famiglia arricchisce la monumentale Chiesa di San Potito, nel cuore del centro storico di Napoli. Un’esposizione site specific che si fonde con il luogo in cui si trova, rendendo l’esperienza unica. ll restauro della Chiesa sarà terminato proprio grazie all’esposizione. Clicca qui per tutte le informazioni

Living Dinosaurs anche di sera tra suggestivi effetti di luce

Nuove emozioni visive per “Living Dinosaurs” alla Mostra d'Oltremare. L'incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti da qualche giorno si tinge anche delle luci della sera. Tanti coinvolgenti effetti luminosi, fino alle ore 22.00 rendono ancora più fantastica l'escursione nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson. Clicca qui per tutte le informazioni

Open Air, rassegna estiva al Teatro dei Piccoli

Continua la programmazione della rassegna “OPEN AIR”, dedicata ai più piccoli, nella pineta del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare. Clicca qui per tutte le informazioni