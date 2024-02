Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 23 al 25 febbraio 2024

Tanti artisti al Palapartenope per Life for Gaza - Concerto di Pace, al Mann in mostra i bronzi di San Casciano, Paolo Caiazzo in scena all'Augusteo con Quella visita inaspettata, Noa al Trianon Viviani con “NOApolis”, Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo in Cabaret - The musical, speciale visita teatralizzata alla Cappella Sansevero e Le avventure di Pulcinella al Teatro dei Piccoli.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 23 a domenica 25 febbraio:

Al Mann la mostra Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano

La mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” è arrivata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il cui percorso, dal 16 febbraio al 30 giugno 2024, prevede l’esposizione di statue e statuette bronzee, ex-voto e migliaia di monete ritrovate nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Peculiare lo stato di conservazione dei reperti che, preservati nell’acqua calda, recano importanti iscrizioni in etrusco e latino. Queste straordinarie testimonianze permettono di ricostruire i rituali e i culti delle divinità venerate nel grande santuario termale del Bagno Grande. Clicca qui per tutte le informazioni

Life for Gaza: Concerto di Pace al Palapartenope

Domenica 25 febbraio, al Palapartenope di Napoli si terrà Life for Gaza: Concerto di Pace, per sostenere aiuti umanitari a Gaza. Sul palco, dalle 19, ci saranno musicisti, attrici, scrittori, poeti, intellettuali, disegnatori. Clicca qui per tutte le informazioni

Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo in Cabaret - The musical

Sarà in scena fino al 25 febbraio, al Teatro Diana di Napoli, Cabaret - The musical, con protagonisti Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo. Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di pubblico e botteghino di 7 Spose per 7 Fratelli, porterà in scena la nuova versione di Cabaret firmata da Arturo Brachetti e Luciano Cannito con una scelta registica dall’impostazione visiva cinematografica corredata da tanti effetti speciali, rendendo lo spettacolo più vicino alle estetiche di oggi. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Explosion , la mostra di Mario Amura

Nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte, da non perdere la mostra fotografica Napoli Explosion di Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger. La mostra presenta 37 opere di grandi dimensioni del fotografo e visual artist Mario Amura che da oltre 12 anni immortala in veri e propri dipinti fotografici la festa di fuochi d’artificio che il popolo napoletano inscena attorno al Vesuvio nella notte di Capodanno. La mostra è ad ingresso libero e aperta tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo accesso alle ore 15.30). Clicca qui per tutte le informazioni

Izzo, Porfito e Procopio in scena con Autovelox

Al Teatro Troisi, fino a domenica 3 marzo, Biagio Izzo (insieme a Mario Porfito e Francesco Procopio) è in scena con l'esilarante spettacolo “Autovelox”. Un lavoro divertente e stimolante in cui i tre personaggi compiranno un viaggio che (forse) li aiuterà a capire che è arrivato il momento di cambiare qualcosa delle loro vite. Clicca qui per tutte le informazioni

Noa al Trianon con NOApolis: ospite speciale Valentina Stella

Venerdì 23 febbraio, Noa ritorna al Trianon Viviani con “NOApolis”. Con questo concerto la cantante israeliana inaugura “Il mondo fa tappa a Napoli”, la rassegna del teatro pubblico di Forcella che vede la partecipazione di artisti internazionali. Noa è accompagnata da Gil Dor, da sempre suo chitarrista e direttore musicale, e dal Solis string quartet, il quartetto d’archi partenopeo che collabora attivamente con loro da oltre venti anni. La serata - un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana - ha la particolarità della presenza di un ospite speciale, Valentina Stella, che interpreta due brani del proprio repertorio per poi duettare con Noa. Clicca qui per tutte le informazioni

Mettici la mano di Maurizio De Giovanni in scena al Sannazaro

Fino a domenica 25 febbraio al teatro Sannazaro va in scena Mettici la mano di Maurizio De Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra per la regia di Alessandro D’Alatri. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Testamento di Pietra : speciale visita teatralizzata alla Cappella Sansevero

Il 24 febbraio, l’associazione culturale NarteA ripropone in Cappella Sansevero la sua visita teatralizzata di maggior successo, Il Testamento di Pietra, scritta e diretta da Febo Quercia, interpretata da Raffaele Ausiello, Mario Di Fonzo e Alessio Sica. un viaggio teatrale alla scoperta della Napoli massonica ed esoterica. Tra storia e alchimia, leggende e studi scientifici, è investigata la figura del principe Raimondo di Sangro, la cui storia si intreccia a quella di altri due personaggi: lo scultore napoletano Giuseppe Sammartino e il medico palermitano Giuseppe Salerno. Nel corso della visita, è possibile ammirare capolavori come il Cristo velato, la Pudicizia e il Disinganno e la Cavea sotterranea, dove sono conservate le famose Macchine anatomiche. Clicca qui per tutte le informazioni

Cantiere Shakespeare a Galleria Toledo

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, ultimi apputamenti con “Cantiere Shakespeare” a Galleria Toledo ai Quartieri Spagnoli. In scena “Amleto”, drammaturgia e regia di Laura Angiulli. Lo spettacolo è dedicato a Stefano Jotti, attore recentemente scomparso che ha lavorato a lungo con Galleria Toledo. Clicca qui per tutte le informazioni

In mostra L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio

La vita quotidiana della popolazione comune, composta da schiavi, liberti, artigiani e lavoratori di varia categoria, quella Pompei spesso silenziosa nelle fonti antiche, è in primo piano nella mostra “L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio”, in programma fino a dicembre 2024 alla Palestra grande degli scavi. Clicca qui per tutte le informazioni

Paolo Caiazzo in scena con Quella visita inaspettata

Fino a domenica 25 febbraio, Paolo Caiazzo è in scena al Teatro Augusteo di Napoli con "Quella visita inaspettata", commedia in due atti scritta e diretta dallo stesso Caiazzo. Clicca qui per tutte le informazioni

Le avventure di Pulcinella al Teatro dei Piccoli

Sabato 24 febbraio alle ore 11, nuovo appuntamento della nona stagione artistica al Teatro dei Piccoli di Napoli: Le avventure di Pulcinella - Concerto per guarattelle, musici e bambini (3+) del Progetto Sonora. Clicca qui per tutte le informazioni