Weekend lungo a Napoli di musica, arte e divertimento: cosa fare dal 22 al 25 aprile

Alla Mostra D'oltremare torna l'appuntamento con il Comicon, alla Casa della Musica c'è Francesco De Gregori in concerto, al Pan protagonista la mostra dedicata ad Andy Warhol, in piazza del Plebiscito screening gratuiti e giochi per bambini con il Lions Day, a Pietrarsa tre giorni con orari prolungati tra la bellezza dei treni storici, musica e aperitivi vista mare e al Nabilah si viaggia nella cultura hippie con il coloratissimo Flower Party. Tanti, inoltre, i musei aperti e le mostre in corso che cittadini e turisti potranno visitare

Ricco di eventi per grandi e piccini questo lungo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 22 al 25 aprile:

Comicon 2022

Torna a Napoli l'atteso appuntamento con il Comicon con un programma ricco di ospiti ed eventi. A ospitare l'International Pop Culture Festival, dal 22 al 25 aprile, saranno ancora una volta gli spazi della Mostra d’Oltremare [Clicca qui per tutte le informazioni]. Ricchissimo, inoltre, anche il programma della musica dal vivo con la sezione “Live Music” che diventa quasi un festival nel festival, con quattro giorni di musica dal vivo non-stop e artisti quali Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno insieme, Giancane, Gli Ultimi, molti altri e la novità dei “Music Talk” [Clicca qui per tutte le informazioni]

Francesco De Gregori in concerto

Appuntamento sabato alla Casa della Musica. De Gregori proporrà al pubblico i suoi più grandi successi accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Un’occasione speciale per tutto il suo pubblico che potrà ascoltare live alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Clicca qui per tutte le informazioni

Andy is back, al Pan la mostra dedicata a Warhol

Fino al 31 luglio, al Palazzo delle Arti di Napoli, protagonista Andy is back. Una mostra inedita - a cura di Edoardo Falcioni - con oltre 130 opere di collezioni private, per raccontare l'eclettismo del padre della Pop Art che continua a essere tra gli artisti più quotati del ventesimo secolo. Clicca qui per tutte le informazioni

25 aprile con Flower Nabilah

Lunedì 25 aprile al Nabilah Beach Club torna Flower, un viaggio nella cultura hippie e nella magia di Ibiza per il Party più colorato dell'anno. Un'esplosione di energie positive, di amore, felicità, fiori e colori vivaci, ci riporteranno all'atmosfera dei leggendari anni '60, con le note dei più grandi successi diventati inno di pace e libertà. Clicca qui per tutte le informazioni

Weekend 'con gusto' a Pietrarsa

Anche in questo lungo settimana, il Museo Ferroviario di Pietrarsa osserverà orari prolungati. In particolare, sabato 23 sarà proposta "AperiArt", una serata a base di musica e aperitivi che si terrà nel Caffè Bayard, a partire dalle 19:00 con ultimo ingresso alle 22.30. Un’occasione unica per godersi un buon drink con vista mare e passeggiate tra i viali fioriti con la possibilità di ammirare le affascinanti locomotive e carrozze storiche esposte negli ampi padiglioni coperti. Il tutto accompagnato da momenti musicali d’eccezione. Clicca qui per tutte le informazioni

Lions Day in Piazza del Plebiscito

Sabato, in piazza del Plebiscito dalla e10 alle 16 appuntamento con la manifestazione promossa dai soci Lions. In programma screening gratuiti dedicati a udito, vista, diabete, cuore e nutrizione, e per i più piccoli saranno previsti giochi in piazza. Clicca qui per tutte le informazioni

Sal Da Vinci all'Augusteo con Siamo gocce di mare… il viaggio di ritorno

Fino a domenica, l'artista sarà in scena al Teatro Augusteo di Napoli con uno spettacolo ispirato al suo ultimo disco e sequel del fortunato spettacolo “Sinfonie in Sal Maggiore”. Riprende il viaggio della nave da crociera, capitanata dal cantante partenopeo su un mare di note, in cui le più famose melodie di tutti i tempi si intrecciano con i brani del cantautore e con intermezzi divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, la mostra appena inaugurata Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni] e The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco.

Music Experience, concerto a lume di candela a San Lorenzo Maggiore

Sabato, alle ore 20:30, appuntamento con uno speciale concerto a lume di candela a San Lorenzo Maggiore, un’esperienza emozionante, avvolta da un’atmosfera intima e suggestiva. Cinque musicisti (due violini, una viola, un violoncello e un pianoforte) dell’Associazione Music Naples eseguiranno dal vivo alcune delle più belle colonne sonore, da Ennio Morricone a Nino Rota. Clicca qui per tutte le informazioni

Dalí incontra Hitchcock: a Napoli l'anteprima mondiale della mostra Spellbound

Pasqua a Napoli con Dalì ed Hitchcock. The Dalì Universe ha scelto infatti la città partenopea e l’avvio della stagione turistica per l’anteprima mondiale di Spellbound: Scenografia di un Sogno, la mostra a cura di Beniamino Levi dedicata a Salvador Dalì ed Alfred Hitchcock, in esposizione presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta dal 14 aprile fino al 30 settembre 2022. Clicca qui per tutte le informazioni

Biagio Izzo in scena con Tartassati dalle Tasse

Ultimo spettacolo di questa stagione teatrale al Teatro Acacia, dal 21 al 24 aprile, sarà la nuova commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia, “Tartassati dalle Tasse”, che vede come protagonista Biagio Izzo. La divertentissima storia di Innocenzo Tarallo, imprenditore nel settore della ristorazione, che si ritrova proprietario orgoglioso di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda in balia però di mille peripezie e problemi. Clicca qui per tutte le informazioni

All’Edenlandia tra animazione, giochi e spettacoli

Un programma ricco di appuntamenti gratuiti, quello del mese di aprile all'Edenlandia, il grande Parco cittadino napoletano, tra spettacoli, animazione, laboratori, giocolieri e tanti artisti itineranti. Il Parco resterà aperto al pubblico anche nella giornata del 25 aprile. Clicca qui per tutte le informazioni