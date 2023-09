Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 22 al 24 settembre

Ricomincio dai Libri - la Fiera del Libro di Napoli all'Archivio di Stato, aperture straordinarie e iniziative speciali per le Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione Salute per tutti con screening gratuiti in Piazza del Plebiscito, la Festa dei Gigli di Barra, concerti e spettacoli gratis per la rassegna 'Affabulazione', Januaria - visita teatralizzata al Museo del Tesoro di San Gennaro, Love Museum a Palazzo Fondi e all'Orto Botanico la rassegna Le Fabie d'Autunno dedicata ai più piccini.

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 22 a domenica 23 settembre:

Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano le GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Il tema dell’edizione 2023 è “Patrimonio InVita”. Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e altre iniziative nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, per sabato sono in programma aperture straordinarie serali dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro + 1 euro per sostenere la ricostruzione del patrimonio artistico-culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia-Romagna. A Napoli, tra i tantissimi siti aderenti all'iniziativa ci sono anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale e il Museo Cappella Sansevero. Clicca qui per tutte le informazioni

Ricomincio dai Libri, la Fiera del Libro di Napoli

Dal 22 al 24 settembre torna Ricomincio dai Libri, la Fiera del Libro di Napoli. La nona edizione della kermesse letteraria si svolgerà nella casa delle storie: l’Archivio di Stato di Napoli, nel cuore del centro storico della città. Lo spazio espositivo riempirà gli imponenti spazi dell’Archivio, dal Chiostro dei Marmi, che accoglierà le case editrici, all’incantevole Chiostro del Platano, mentre le presentazioni verranno accolte dalla Sala Filangieri e dalla Sala dei Catasti. Il tema di quest’anno è la “La città invisibile", un omaggio a Italo Calvino nel centenario della sua nascita. Clicca qui per tutte le informazioni

Affabulazione: spettacoli, rassegne e laboratori gratis

Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale “Affabulazione”, dopo il successo di pubblico e critica dello scorso anno, torna con il titolo “Espressioni della Napoli Policentrica”. L’ampio cartellone di appuntamenti coinvolge sei municipalità e celebra grandi personaggi in vario modo legati a Napoli da Pino Daniele a Totò, Enrico Caruso, Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Aldo Masullo. Tra gli appuntamenti di questo fine settimana segnaliamo il concerto di Elisabetta Serio il 23 settembre (ore 20.30) al Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, nell'ambito del Festival Est organizzato dal NEST - Napoli Est Teatro. Clicca qui per tutte le informazioni

Salute per tutti: screening gratuiti in Piazza del Plebiscito

Il 23 e 24 settembre 2023, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, in Piazza del Plebiscito, avrà luogo l’iniziativa "Le Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere". I cittadini potranno gratuitamente effettuare visite mediche e ricevere informazioni sull’importanza della prevenzione attraverso la collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali, dell’AOU Federico II e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, delle Aziende Ospedaliere, degli Ordini Professionali, delle Associazioni e Società Scientifiche, delle Municipalità. Clicca qui per tutte le informazioni

Love Museum, a Napoli la straordinaria mostra immersiva

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia. Ogni dettaglio sarà fotografabile e condivisibile sui social, rendendo il visitatore protagonista dell’esposizione stessa. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa dei Gigli di Barra

Dopo tre anni di pausa, è tornata la Festa dei Gigli di Barra, tradizionale e attesissimo appuntamento per tutto il quartiere che - partito a fine agosto - si chiuderà il 25 settembre. Il 22 settembre in programma la processione di Sant’Antonio, in serata Carlo Faiello e l’Orchestra Santa Chiara proporranno lo spettacolo “Lux in Neapolis, Anime Napoletano”. Ospite d’onore, Isa Danieli. Nei giorni seguenti in programma il Sabato delle Fanfare, la Ballata dei Gigli prevista per la domenica e, infine, la chiusura, lunedì 25, con la sfilata di tutte le associazioni e l’Alzata del Giglio “Vivaio Barrese”. Clicca qui per tutte le informazioni

Ethnos, Festival Internazionale della Musica Etnica

Le musiche del mondo in scena alle pendici del Vesuvio per il festival Ethnos. Dal 7 settembre all’1 ottobre, in 6 comuni della costa vesuviana - Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco - si terrà la XXVIII edizione del festival internazionale della world music ideato e diretto da Gigi Di Luca. Tra gli ospiti di questo fine settimana Dobet Gnahoré (Costa d’Avorio) che si esibirà in concerto sabato 23 settembre a Villa Vannucchi. Clicca qui per tutte le informazioni

Januaria: visita teatralizzata al Museo del Tesoro di San Gennaro

Anteprima di stagione per NarteA. In attesa del programma di eventi del nuovo anno, sabato 23 settembre a partire dalle ore 19.15, l’Associazione Culturale riprende le attività con Januaria, la tradizionale visita teatralizzata di inizio stagione dedicata al santo patrono di Napoli, realizzata nella settimana della Liturgia del Prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Oltre al percorso canonico, è previsto l’ingresso serale (in apertura straordinaria) nella suggestiva Real Cappella del Tesoro. Un’occasione unica per visitare una delle massime espressioni artistiche della città. Clicca qui per tutte le informazioni

Musica in Sala Assoli con Contemporary Speech

Prosegue la seconda edizione di Contemporary Speech, rassegna musicale diretta da Eugenio Ottieri e organizzata da Progetto Sonora. Sabato 23 settembre (ore 21.00), l’atmosfera intima di Sala Assoli accoglierà Non siamo Sufi dell’artista iraniano Pejman Tadayon, che traspone in musica alcune poesie di grandi mistici persiani come Rumi, Omar Khayyam, Hafez e Saadì; domenica 24 settembre (ore 21.00), spazio al trio formato da Armando Rizzo (fisarmonica), Corrado Cirillo (contrabbasso e basso elettrico) e Luca Mignano (batteria), che attraverso il repertorio fisarmonicistico, riprende nuove sonorità ed esplora nuovi orizzonti, con una continua ricerca di accostamenti inediti ed audaci. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini:

Autunno Open Air al Teatro dei Piccoli: Dopo il successo della sessione estiva, nella pineta del Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli riprendono gli appuntamenti della rassegna “Open Air” dedicati a bambini (dai 3 anni) e ragazzi e alle loro famiglie. Ben 12 giornate di teatro e musica con tante attività di laboratorio creativo per accompagnare le prime giornate d’autunno godendo ancora degli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro . Sabato 23 settembre in scena lo spettacolo IL SOLDATINO DI STAGNO e domenica 24 settembre PIERINO IN BLUES. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico: Giunge al 28esimo anno di attività la rassegna Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico che, magia nella magia, riapre ai suoi piccoli spettatori, il mondo incantato delle favole presentando un nuovo ciclo di spettacoli. Sabato 23 e domenica 24 (ore 11) in scena “Artù e Merlino”. Clicca qui per tutte le informazioni

La luna nel Pozzo al Lapis Museum: Domenica 24 settembre ore 11.00, NarteA propone il quarto appuntamento di “Piccoli esploratori scoprono…”. Ultima tappa di un progetto ideato per condurre i bambini alla scoperta di quattro siti storico-culturali tra i più rappresentativi di Napoli. L’ultimo evento in programma, “La luna nel pozzo”, si svolgerà al Lapis Museum e vedrà i piccoli esploratori scendere nelle viscere della città alla ricerca dei personaggi che abitano il sottosuolo partenopeo. I bambini conosceranno la Napoli di sotto, attraverso giochi educativi, l’interazione con una simpatica guida e una divertente caccia al tesoro. Clicca qui per tutte le informazioni