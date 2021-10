Weekend a Napoli d'arte, teatro e divertimento: cosa fare dal 22 al 24 ottobre

Antonio Milo e Adriano Falivene portano in scena - in anteprima nazionale - Mettici la mano al Teatro Diana, un nuovo inedito testo scritto da Maurizio de Giovanni, per la regia di Alessandro D’Alatra. Al Complesso Monumentale Donnaregina tornano i Tableaux Vivants da Caravaggio, meet and greet con Sal Da Vinci al Mondadori bookstore del Vomero, Carlo Buccirosso in scena all'Augusteo con La rottamazione di un italiano perbene, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare e tanti altri appuntamenti per grandi e piccini.

Nuovo fine settimana tutto da vivere a Napoli (e dintorni), ricco di eventi da non perdere, programmati sempre nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare (e vedere) dal 22 al 24 ottobre:

Il fantastico mondo delle zucche alla Mostra d'Oltremare

Divertimento e spensieratezza dal 15 ottobre al 28 novembre alla Mostra d'Oltremare dove, grandi e piccini, con l'evento “Fuori di Zucca” potranno aggirarsi, come direbbero in America, nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Mettici la mano, Antonio Milo e Adriano Falivene in scena al Diana

In Prima Nazionale, al Teatro Diana va in scena l’attesissimo spettacolo con Antonio Milo e Adriano Falivene, già interpreti dei famosi personaggi di Maione e Bambinella nella fortunatissima Fiction de “Il commissario Ricciardi”, che insieme ad Elisabetta Mirra porteranno in scena un nuovo inedito testo scritto dallo stesso Maurizio de Giovanni: “Mettici la mano” per la regia di Alessandro D’Alatri. Clicca qui per tutte le informazioni

A Donnaregina i "Tableaux Vivants da Caravaggio"

Domenica 24 ottobre torna in scena, al Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli, lo spettacolo I Tableaux Vivants da Caravaggio. In scena 23 tele di Caravaggio, realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Clicca qui per tutte le informazioni

Sal Da Vinci, meet and greet al Mondadori bookstore

Sabato 23 ottobre alle 11, il Mondadori bookstore di via Luca Giordano ospiterà Sal Da Vinci per uno speciale meet and greet. L’artista, tornato sulla scena musicale a distanza di cinque anni dal suo ultimo lavoro discografico con il nuovo album di inediti “Siamo gocce di mare”, incontrerà i fan per autografi e foto. L’accesso sarà riservato a coloro che saranno in possesso del pass, rilasciato all’atto di acquisto della copia del disco presso il Mondadori bookstore sede dell’evento. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo – Il Caos dentro

Inaugura questo fine settimana la grande mostra Frida Kahlo – Il Caos dentro, dedicata alla grande artista e icona internazionale. L’innovativo percorso espositivo tematico della mostra, che si sviluppa in oltre 800 mq di spazio espositivo presso il Palazzo Fondi di Napoli, accompagnerà il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera attraverso un racconto appassionante. Clicca qui per tutte le informazioni

Carlo Buccirosso in scena all'Augusteo

Fino a domenica 31 ottobre, l'attore partenopeo sarà in scena nella sala di Piazzetta Duca D'Aosta 263 con lo spettacolo “La rottamazione di un italiano perbene”, tratto da Il Miracolo di Don Ciccillo. Lo spettacolo, scritto e diretto dall stesso Carlo Buccirosso, narra le vicende di Alberto Pisapia, ristoratore di professione sull’orlo del fallimento, che dovrà affrontare un incubo che logora la serenità della sua famiglia. Una vicenda attuale e scottante che farà ridere e riflettere, ambientata in un ristorante di periferia. Clicca qui per tutte le informazioni

Museo di Capodimonte, apertura serale a 2 euro

Proseguono i Venerdì Serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Tutti i venerdì di ottobre e novembre, fino al 10 dicembre 2021, sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30). Occasione da non perdere anche per visitare la mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, in allestimento solo fino a domenica. Clicca qui per tutte le informazioni

Weekend dell'Horror all'Edenlandia

Al Parco dei Divertimenti di Napoli, questo fine settimana (e il prossimo) saranno dedicati ad Halloween tra zombie e streghe itineranti, angoli horror e giochi terrificanti. L'ingresso al Parco è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

Apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Mugnano

Si inaugura sabato, nell'ambito dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù, la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita dalla Pro Loco di Mugnano, insieme al Comune e al Centro Commerciale Mugnano. Sarà proprio Il Centro Commerciale di via Pietro Nenni a ospitare la pista per ben sei mesi, periodo natalizio compreso. Clicca qui per tutte le informazioni

Spettacoli per bambini gratuiti a Capodimonte

Durante tutti i fine settimana di ottobre, il Cortile Monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte ospita spettacoli per bambini organizzati dall'associazione MusiCapodimonte. In scena "Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali", liberamente tratto da 'Lu cunto de li cunti' di Giambattista Basile. La partecipazione allo spettacolo è libera, con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

Pino Daniele Alive, La Mostra

Parte da Napoli, il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra. A ospitare l'esposizione - dal 18 settembre al 31 dicembre 2021 - è Complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione, Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra. Clicca qui per tutte le informazioni

Convivio Armonico, concerti d'autunno

Torna la rassegna Convivio Armonico con ben unidici concerti autunnali che andranno avanti fino a dicembre. Il ciclo di concerti è indirizzato alla riscoperta della musica Napoletana del ‘700, in un percorso di ricerca tra passato e futuro, che unisce l’antico repertorio della Scuola Napoletana ad opere di compositori campani anche contemporanei. Il programma di appuntamenti si svolgerà in chiese del centro storico di Napoli e in spazi di cultura atipici. Clicca qui per tutte le informazioni