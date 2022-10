Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 21 al 23 ottobre

Max Gazzè all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei con un concerto-evento tributo ai Pink Floyd, Enzo Avitabile al Trianon con un recital in acustico dedicato alla Canzone napoletana, Eugenio Bennato in concerto gratuito per la rassegna Scampia - Il progresso attraverso la Cultura, venerdì al Museo di Capodimonte e sabato al Palazzo Reale apertura serale straordinaria al costo simbolico di 2 euro, una grande mostra dedicata a David Bowie al PAN, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare, le Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico, e il Weekend dell'Horror all'Edenlandia.

Un nuovo fine settimana in città di un autunno dal clima mite e ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 21 a domenica 23 ottobre:

Max Gazzè, concerto-evento tributo ai Pink Floyd

Musica, luci e immagini speciali venerdì all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei per un concerto-evento capace di far vivere agli spettatori un’esperienza immersiva unica. Protagonista Max Gazzè che, con con un gruppo di eccezionali musicisti e voci, si esibirà in un tributo ai Pink Floyd per rendere omaggio al film-concerto girato a Pompei nel 1971. Clicca qui per tutte le informazioni

Enzo Avitabile al Trianon con Napoletana

Sabato alle 21, al Trianon Viviani arriva il nuovo recital in acustico di Enzo Avitabile: “Napoletana”. Il compositore, sassofonista e cantautore si esibisce in uno speciale concerto in acustico dedicato alla Canzone napoletana, che vede anche l’uso dell’arpina, uno strumento inventato per l’occasione. Clicca qui per tutte le informazioni

Un sabato da Re: al Palazzo Reale aperture serali straordinarie a 2 euro

Nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo Reale di Napoli organizza nei mesi di ottobre e novembre l’iniziativa “Un sabato da Re” che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) al costo ridotto di 2 euro. La prima data, il 1° ottobre, è stata scelta in coincidenza con la rassegna “Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto” che si svolgerà nei porticati del Palazzo dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. Sarà un fine settimana intenso anche in previsione dell’apertura gratuita, il 2 ottobre, per l’iniziativa ministeriale “Domenica al Museo”, durante la quale sarà possibile visitare l’Appartamento Storico dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Clicca qui per tutte le informazioni

Eugenio Bennato in concerto gratuito

Venerdì alle 19 nell’auditorium dell’Istituto “Giovanni XXIII”, appuntamento con il concerto “Qualcuno sulla Terra” di Eugenio Bennato per la rassegna Scampia - Il progresso attraverso la Cultura, organizzata da Ancem. L'ingresso è gratuito, su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa della Birra nell’ex birrificio Peroni

Weekend di birre artigianali, street food, musica e spettacoli al Centro commerciale “La Birreria”. Nell’area concerti e Street food - allestita nel parcheggio, nei pressi dell’ingresso Tina Pica - i visitatori troveranno i migliori food truck della Campania nella guida Street Food 2022 e un grande spillatore con ben quindici stili di birra diversi. Clicca qui per tutte le informazioni

Biagio Izzo in scena con Tartassati dalle tasse

Biagio Izzo inaugura la stagione del teatro Sannazaro con Tartassati dalle tasse, spettacolo scritto e diretto da Eduardo Tartaglia. In scena anche Mario Porfito, Stefania de Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano, Adele Vitale. Clicca qui per tutte le informazioni

Una notte a Capodimonte

Tornano le aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Venerdì 21 ottobre sarà possibile visitare le collezioni e le mostre in corso al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Un’occasione imperdibile per ammirare le collezioni e le mostre in corso: Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635); Salvatore Emblema e Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli. Inoltre, alle ore 20.00, il Museo in collaborazione con gli storici dell’arte de Le Nuvole, propone la visita guidata “A lume di notte”, un percorso unico al secondo piano del Museo per conoscere gli artisti che hanno fatto proprio della luce il fulcro delle loro opere, dai Fiamminghi a Ribera a Stomer. Clicca qui per tutte le informazioni

Luca "Zulù" Persico in teatro con Ridire - ?Parole a Fare Male

Sabato torna ad esibirsi in teatro Luca Persico conosciuto con il nome d'arte di "Zulù" e frontman della band 99 Posse. Il cantante e autore napoletano riproporrà presso il NEST "Ridire" performance in bilico tra reading, concerto e spettacolo teatrale. Ad accompagnarlo sul palco troviamo il violinista Edo Notarloberti, che ha composto anche le musiche; e l'attrice Francesca De Nicolais. Clicca qui per tutte le informazioni

David Bowie – The Passenger, a Napoli la mostra dedicata al Duca Bianco

E' David Bowie – The Passenger ad aprire la nuova stagione autunnale di mostre a Napoli, dal 24 settembre al 29 gennaio 2023, al PAN Palazzo delle Arti. L' importante esposizione dedicata al Duca Bianco è realizzata con una raccolta di documenti fotografici di eccezione firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò con Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978, durante i frenetici viaggi in treno e in nave, in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee. La retrospettiva, che si compone di 60 fotografie ma anche di documenti, cimeli, abiti, manifesti dei tour e ricostruzioni di ambienti, provenienti dall’archivio di Kent e di collezionisti privati, testimonia l’importante periodo che segnò il ritorno di Bowie in Europa e, al contempo, uno sguardo su un continente all’epoca diviso dal Blocco Sovietico. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini, ma non solo...

FUORI DI ZUCCA - Fino al 6 novembre, allegria e divertimento al Parco Robinson della Mostra d'Oltremare con il fantastico mondo delle zucche. All’interno del Parco i bambini, attraverso un percorso disseminato di trattori di paglia, balle di fieno colorate, spaventapasseri e zucche colorate, saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

WEEKEND DELL'HORROR - In vista di Halloween, torna all'Edenlandia l'appuntamento con i Weekend dell'horror. Tutti i fine settimana di ottobre al Parco dei divertimenti di Napoli, dalle 10.00 a mezzanotte, tanti eventi gratuiti e al coperto. In programma spettacoli, laboratori, truccabimbi, angoli horror e giochi terrificanti. Clicca qui per tutte le informazioni

FIABE D'AUTUNNO - All'Orto Botanico di Napoli sono ripartiti gli affascinanti percorsi tra teatro e natura. La rassegna Fiabe d'Autunno è diretta dalla scrittrice e regista Giovanna Facciolo ed è ideata ed organizzata dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, nell’ambito de La Scena Sensibile con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Sabato e domenica appuntamento con “Gli alberi di Pinocchio” da Carlo Collodi. La prenotazione è obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni