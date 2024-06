Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 21 al 23 giugno 2024

Il Coca-Cola Pizza Village alla Mostra D'Oltremare, Renato Zero live in piazza del Plebiscito e Geolier allo Stadio Maradona, Note d'Arte a Palazzo Reale, speciali visite guidate alle Chiese Ritrovate di Napoli, la Festa della Musica 2024, tanti siti da scoprire con l'iniziativa Aperti per Voi Sotto le Stelle del Touring Club Italiano, Teatro d'estate nel Parco della Reggia di Portici con la rassegna Oltre il giardino e il raduno delle 500 d'epoca all'Edenlandia.

Tanti eventi da non perdere, per grandi e piccini, in questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 21 a domenica 23 giugno:

Renato Zero, due live al Plebiscito e un incontro speciale a Foqus

Per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera, Renato Zero porterà la sua musica e il suo rivoluzionario e caleidoscopico universo in Piazza del Plebiscito, abbracciando il pubblico di Napoli venerdì 21 giugno (sold out) e sabato 22 giugno, per due incredibili spettacoli di Autoritratto - I Concerti Evento. A margine dei due concerti-evento in Piazza del Plebiscito, e per rinsaldare simbolicamente il legame con la città partenopea che quest’anno si è aperta al progetto Napoli città della musica - la rassegna dei più importanti eventi live della stagione, lunedì 24 giugno alle ore 17:30, Renato Zero sarà protagonista di un incontro pubblico negli spazi di Foqus ai Quartieri Spagnoli, in occasione del quale consegnerà le nuove divise da gioco in regalo ai giovani atleti dell’A.S.D. Montecalvario Calcio. Clicca qui per tutte le informazioni

Coca-Cola Pizza Village

Negli spazi della Mostra D'Oltremare prosegue la dodicesima edizione del Coca-Cola Pizza Village. Convegni, show musicali, dibattiti, talk show, masterclass, attività ludiche per i bambini e il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo. Tutti appuntamenti del fitto programma che accompagnerà le migliori pizzerie ed i più famosi Maestri Pizzaioli che, con le Pizza Specialità proposte, lungo il Viale delle 28 fontane del Canino, saranno protagonisti assoluti della manifestazione. La spettacolare Fontana dell’Esedra, invece, sarà il fondale scenico del palco con la musica e gli show di RTL 102.5, la radio ufficiale della manifestazione. Un programma aperto ogni sera dalle hit dei tre decenni del secolo scorso, con il ’70, ’80, ’90 all’ora del dj Massimo Alberti, a cui faranno seguito alcuni dei protagonisti della musica italiana. Clicca qui per tutte le informazioni

Geolier in concerto allo Stadio Maradona

Saranno ben tre gli appuntamenti live con l'artista partenopeo allo Stadio Diego Armendo Maradona: il 21, 22 e 23 giugno. Clicca qui per tutte le informazioni

Le Chiese ritrovate: a giugno visite straordinarie in 5 siti d’arte

Nel mese di giugno 5 tesori d’arte della città saranno straordinariamente visitabili, in occasione del progetto “Le Chiese ritrovate” promosso dal Comune di Napoli. A partire da sabato 8 giugno, nelle chiese di San Pietro a Maiella, SS. Cosma e Damiano, San Pietro Martire, Santa Maria della Colonna e Santa Croce e Purgatorio al Mercato, che tornano accessibili dopo essere state interessate da interventi di riqualificazione e restauro realizzati nell'ambito del "Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del Sito UNESCO", ogni sabato e domenica del mese, alle ore 10.00 e alle ore 11.00, saranno previsti turni di visita guidati interamente gratuiti. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa della Musica 2024

Anche quest’anno, il Comune di Napoli partecipa alla Festa della Musica, che per la sua 30esima edizione celebra le bande musicali con il tema “La prima orchestra siamo noi”. Il programma prevede due giornate di festa nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”: il 20 e il 21 giugno. In particolare, venerdì 21 giugno la musica risuonerà in città: artisti affermati, giovani talenti e semplici appassionati avranno l’occasione di esibirsi su 11 postazioni disseminate tra le vie e le piazze della Napoli policentrica: da Piazza Nazionale al belvedere del Monte Echia, dalle scale di via Filangieri a Piazza del Gesù e Piazza Sanità, solo per citarne alcune.

Aperti per Voi Sotto le Stelle: i siti da scoprire a Napoli

Dal 21 al 23 giugno la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi Sotto le Stelle: una grande festa diffusa, in occasione dei 130 anni del TCI, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. A Napoli, i volontari del Touring Club Italiano accompagnano i visitatori alla scoperta della Basilica di San Paolo Maggiore, di Santa Maria Egiziaca e della Basilica di San Giorgio Maggiore. Clicca qui per tutte le informazioni

Note d'Arte a Palazzo Reale di Napoli

Venerdì 21 giugno il Palazzo Reale di Napoli organizza l’iniziativa Note d’arte, in occasione della trentesima edizione della Festa della Musica organizzata dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM) con il patrocinio del Ministero della Cultura. La Festa della Musica si celebra nel giorno del solstizio d’estate in 120 paesi nel mondo. A Palazzo Reale viene proposto un itinerario tematico nel mondo della musica, in cui i visitatori verranno guidati tra ambienti e opere d’arte dell’Appartamento di Etichetta dal personale del museo, in gruppi di massimo 25 persone. Le visite guidate sono gratuite (incluse nel biglietto di ingresso), ma sarà indispensabile prenotarsi . Clicca qui per tutte le informazioni

This is Wonderland, una favola dal vivo negli spazi della Mostra D'Oltremare

This is Wonderland arriva a Napoli con un viaggio narrativo che traccia e trascende i confini dell’arte espositiva. Dall'1 giugno al 30 settembre, gli spazi di Mostra d’Oltremare si trasformeranno come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Il progetto ad opera della Lux Eventi, si sviluppa in un’area di oltre 40.000 metri quadrati animata da 1500 installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, 1 show ricco di coreografie luci e suoni e 2 performance tailor-made. Clicca qui per tutte le informazioni

Terrazze Pietrarsa: estate di eventi e musica dal vivo al Museo Ferroviario

Tornano le serate estive al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con la riapertura delle “Terrazze Pietrarsa”. Numerosi gli eventi in programma per consentire ai visitatori non solo di ammirare locomotive storiche e carrozze d’epoca in esposizione, ma anche di vivere un’esperienza unica attraverso un ricco calendario di eventi e musica dal vivo con lo sfondo del suggestivo Golfo di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Museo del Tesoro di San Gennaro: apertura straordinaria per festeggiare la nuova video installazione

Chi è devoto a San Gennaro? è il titolo della nuova video installazione permanente del Tesoro di San Gennaro, che dal 19 giugno è possibile ammirare lungo il percorso di visita del museo. Per l'occasione, il Tesoro di San Gennaro propone un’apertura straordinaria venerdì 21 e sabato 22 giugno dalle ore 18 alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21) con biglietto d’ingresso a tariffa speciale al costo ridotto di 6 € (invece di 12 €.). Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio Sotto le Stelle®: un'estate di eventi nella natura

Torna Vesuvio Sotto le Stelle®, iniziativa promossa dall’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare. A partire dal 7 giugno e fino all’8 settembre, tutti i weekend di giugno e luglio, tutti i giorni ad agosto e la prima settimana di settembre, l'associazione organizza percorsi ed esperienze lungo i sentieri del Vesuvio, uno dei luoghi più affascinanti e naturalisticamente ricchi della Campania. Clicca qui per tutte le informazioni

Teatro d'estate nel Parco della Reggia di Portici con la rassegna Oltre il giardino

Dal 23 giugno al 21 luglio, Il Nuovo Teatro Sanità presenta la seconda edizione di Oltre il giardino - Rassegna di teatro d’estate nella Reggia di Portici, un progetto di Mario Gelardi, realizzato in collaborazione con l’associazione BLab, organizzato da Idee fuori scena e dall'associazione Nuovo Teatro Sanità, in sinergia con il MUSA - Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria e con il sostegno di ConTRA Group, main sponsor della rassegna. Per quattro domeniche, tra giugno e luglio, l’elegante e monumentale parco della Reggia di Portici diventa scenografia naturale degli appuntamenti della rassegna teatrale diretta da Mario Gelardi. Si inizia il 23 giugno con un doppio appuntamento, alle ore 11.00 va in scena lo spettacolo per bambini Cappuccetto rosso, con la drammaturgia di Roberta Sandias e la regia di Maurizio Azzurro; nella stessa giornata, alle ore 18.30, Generazione X. Monologo semiserio di un cinquantenne impreparato di e con Lorenzo Marone (Premio Elsa Morante per la narrativa nel 2023). Clicca qui per tutte le informazioni

All'Edenlandia il raduno delle 500 d’epoca

Edenlandia e Fiat 500 Club Italia presentano “Cinquecento Vintage Fest” che si terrà ​domenica 23 giugno nel parco di viale Kennedy. Un raduno completamente gratuito per i possessori di Fiat 500 d'epoca, ma un evento imperdibile anche per chi ha amato quell'indimenticabile borbottio del motore e quell'angusto ma tanto romantico abitacolo. Clicca qui per tutte le informazioni