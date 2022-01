Weekend a Napoli: 8 cose da fare in sicurezza dal 21 al 23 gennaio

L'attuale evolversi della pandemia ci richiama tutti a comportamenti coscienziosi e responsabili, ma - rispettando tutti i protocolli di sicurezza - è comunque possibile passare un piacevole fine settimana in città visitando musei e mostre, andando a teatro o facendo una passeggiata rigenerante tra i meravigliosi viali del Real Bosco di Capodimonte.

Diversi gli eventi programmati - e attualmente confermati - nel più stretto rispetto delle normative vigenti anti-Covid tra green pass rafforzato, mascherine e distanziamento.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere - in sicurezza - a Napoli (e dintorni) dal 21 al 23 gennaio:

Moni Ovadia in scena con una Lectura Dantis?

Sarà Moni Ovadia il prossimo grande ospite della rassegna di iniziative culturali di gennaio promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con la Città Metropolitana. L'artista sarà in scena il 21 gennaio con lo spettacolo Dante: il Coraggio di assumere il proprio destino. La speciale Lectura Dantis (canto XXVI dell’Inferno) si terrà in una cornice particolare che ne esalterà il significato: la sala del Refettorio del Convento di San Domenico Maggiore, in cui è anche allestita la mostra Durante di Cyop&Kaf, ispirata proprio alla Divina Commedia. L'ingresso è gratuito, su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo, ultimi giorni per visitare la mostra a Napoli

La suggestiva esposizione multimediale dedicata alla vita e all’arte della grande pittrice messicana, in corso a Palazzo Fondi, dal titolo Frida Kahlo - Il Caos Dentro, chiuderà le visite domenica 30 gennaio. Clicca qui per tutte le informazioni

Itinerario Napoletano sulle orme di Aniello Falcone

Sabato 22 gennaio, al Museo Diocesano di Napoli appuntamento con lo speciale Itinerario Napoletano sulle orme di Aniello Falcone. La mostra Aniello Falcone, il Velàzquez di Napoli, ospitata nella prestigiosa cornice barocca della chiesa di Santa Maria di Donnaregina Nuova, vuole offrire un primo significativo approfondimento dell’artista seicentesco, allievo di Jusepe de Ribera e, a sua volta, maestro di Micco Spadaro e Salvator Rosa. Trattasi della prima mostra monografica del pittore, non solo famoso quale esperto battaglista, ma un genio che riesce ad interpretare tutte le correnti pittoriche del Seicento a Napoli.

Questo itinerario si pone quindi il fine di potenziare il valore scientifico della mostra temporanea, integrando la visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore per conoscere e riscoprire le qualità stilistiche e formali dei suoi affreschi, come “San Giorgio e il Drago”, uno tra i più famosi esempi di committenza pubblica. Clicca qui per tutte le informazioni

Catacombe di San Gennaro, tour serale con aperitivo d'eccellenza

Un aperitivo serale d'eccellenza e una visita guidata esclusiva alle catacombe più affascinanti del sud Italia. Questo weekend torna l'appuntamento con l'AperiVisita alle Catacombe di San Gennaro: il tour serale che ti permette di scoprire, in tutta sicurezza, uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale, mostra dedicata a Dante con i dipinti di Tommaso De Vivo

In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, il Palazzo Reale di Napoli celebra il Sommo Poeta con una mostra (in esposizione fino al primo marzo) incentrata su tre tele raffiguranti episodi della Divina Commedia, eseguite dal pittore Tommaso De Vivo, allestita negli spazi della cosiddetta “Galleria del Genovese” e curata Mario Epifani e da Andrea Mazzucchi. Clicca qui per tutte le informazioni

Fabio Concato & i Musici al MAV

Sabato 22 gennaio, al Mav di Ercolano appuntamento con lo spettacolo “Fabio Concato & i Musici in concerto Musico Ambulante Tour”. Un imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore che vedrà sul palco uno tra i più raffinati degli artisti italiani. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale e la mostra appena inaugurata Andrea Bolognino. Cecità, accecamento, oltraggio [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari.

Concerti in Floridiana

Domenica alle 11.30, torna l'appuntamento con la rassegna "Concerti in Floridiana" nel Salone delle feste del Museo Duca di Martina. Protagonisti il soprano Ilaria Iaquinta e il pianista Giacomo Serra con il concerto "La voce eroica". In programma musiche di Rossini, Beethoven, Schumann. Clicca qui per tutte le informazioni