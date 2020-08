Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 21 al 23 agosto

Federico Salvatore e Rosalia Porcaro gratis al Maschio Angioino nell'ambito del Festival del Cabaret e del Teatro Comico, tornano le suggestive AperiVisite alle Catacombe di Napoli, cinema all'aperto alla Fondazione Foqus al Rione Sanità, musica e spettacoli a Scampia, 'Mitiche Stelle' alla Baia di Ieranto con il FAI e la Nino Buonocore ad Agerola e la splendida voce delle Ebbanesis a Sorrento: ancora un fine settimana ricco di eventi a Napoli e dintorni.

Ecco i nostri 12 consigli su cosa fare (e vedere) in città e provincia dal 21 al 23 agosto:

1. Ridere 2020, al Maschio Angioino appuntamenti gratuiti con la comicità

Compie trent’anni il Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret “Ridere”. Anche l’edizione 2020 della storica kermesse si terrà nel cortile del Maschio Angioino con tanti spettacoli, dal 13 al 30 agosto, tutti a ingresso gratuito. Questo fine settimana protagonisti Federico Salvatore (21 agosto), Rosalia Porcaro (22 agosto) e Ciro Ceruti e Ciro Villano (23 agosto). Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@gabbianellaclub.it e seguendo le modalità di accredito e regolamento

2. AperiVisita serale alle Catacombe di Napoli

Venerdì e sabato, torna l'AperiVisita alle Catacombe di San Gennaro, il tour serale che ti permette di scoprire uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra” negli ampi giardini delle Catacombe di San Gennaro.

3. Le Ebbanesis in concerto

Il 23 agosto, a conclusione, lo straordinario duo al femminile partenopeo presenterà al pubblico di Villa Fiorentino a Sorrento, lo spettacolo Transleit, che comprende oltre ai loro cavalli di battaglia brani tratti dal repertorio internazionale tradotti in napoletano

4. Mio fratello è figlio unico: concerto spettacolo per Rino Gaetano

Si chiude con due serate (21 e 22 agosto) dedicate al grande Rino Gaetano ‘Classico Contemporaneo’, la rassegna estiva di teatro per la direzione artistica di Mirko Di Martino e Gianmarco Cesario realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli nel Convento di San Domenico Maggiore

5. Nino Buonocore in concerto gratuito

Al Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei, domenica 23 agosto appuntamento con Nino Buonocore. L’artista ripercorrerà la sua carriera in un concerto dove il jazz, una musica che frequenta da anni e che lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di Chet Baker, incontra la musica pop. Il live si terrà al Parco Colonia Montana dalle 21.00. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it

6. Mitiche Stelle, Astronomi per una notte

Tornano le Sere FAI d’Estate per vivere l’incanto del crepuscolo nei luoghi più belli. Alla Baia di Ieranto, il 22 agosto, una escursione speciale dedicata a chi ama le stelle. Un breve trekking al calar del sole consentirà di raggiungere uno dei punti panoramici più belli del promontorio di Punta Campanella dove aspettare il buio e la comparsa del cielo stellato per una osservazione astronomica, in compagnia di Piter Cardone, astrofilo. L’osservazione sarà basata sull’affascinante tema del racconto dei miti collegati alle costellazioni e sarà spunto per ripercorrere la storia dei progressi nel campo delle conoscenze astronomiche nel corso dei secoli e la passione dell'imperatore Tiberio per l'osservazione della volta celeste dal suo ritiro di Villa Jovis, sull'isola di Capri. Info e prenotazione obbligatoria sul sito www.serefai.it

