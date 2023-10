Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 20 al 22 ottobre

James Senese al Trianon Viviani con due esclusivi concerti nell'ambito del Tum – Festival del Turismo Musicale, itinerari straordinari alla scoperta del patrimonio della Federico II, Queen At The Opera al Palapartenope, il Festival Globale dell'Architettura Open House Napoli, il ricordo di Antonio Neiwiller a Sala Assoli e il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 20 a domenica 22 ottobre:

James Senese in concerto al Trianon Viviani

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, ritorna al Trianon Viviani James Senese Jnc con “Stiamo cercando il mondo”. Il sassofonista Nero a metà, considerato il capostipite del “Neapolitan Power”, interpreta in teatro i brani del suo ultimo album, il ventunesimo della sua lunga vita artistica: un lavoro sincero e appassionato che mantiene fede a quell’urgenza espressiva che lo ha portato, in quasi sessant’anni di musica, a essere un punto di riferimento per molte generazioni di musicisti. I due esclusivi concerti dell’artista al Trianon Viviani rientrano all’interno del programma Tum – Festival del Turismo Musicale. Clicca qui per tutte le informazioni

Al via Stupor Mundi Tour per gli 800 anni della Federico II

L’Università degli Studi di Napoli Federico II apre il suo prezioso patrimonio con “Stupor Mundi Tour” il nuovo progetto e percorso di visite che propone un calendario di sei appuntamenti in cinque week end, da domenica 22 ottobre fino al 2 dicembre, con itinerari speciali e visite straordinarie alla scoperta della storia dell’Ateneo e del suo fondatore: arte, archeologia, botanica, filosofia, scienza ed aspetti inusuali e misteriosi saranno i fil rouge che accompagneranno studenti e pubblico per conoscere e riscoprire, in maniera insolita, la Reggia di Portici (visite 22 e 29 ottobre, 5 novembre), il Complesso di San Domenico Maggiore e il centro storico di Napoli (visite 4 e 19 novembre, 2 dicembre) dove tra conventi, cortili e antichi palazzi si ripercorrerà la storia di alcuni fra i più illustri personaggi del mondo della cultura accademica. Tutte le visite sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

Queen At The Opera al Palapartenope

Dopo il rinvio della scorsa primavera, lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei leggendari Queen approda venerdì 20 ottobre al Teatro Palapartenope. “Queen At The Opera” deve il successo alla sua formula raffinata e ai grandi interpreti di uno spettacolo lontanissimo dal concetto di cover. Un meraviglioso tributo ai Queen che combina sapientemente musica sinfonica e rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. Tutto impreziosito da un coinvolgente visual show. Clicca qui per tutte le informazioni

Open House Napoli: Festival Globale dell’Architettura

Torna per il quinto anno “Open House Napoli” il Festival Globale dell’Architettura che dal 20 al 22 ottobre svelerà ai cittadini l’anima dell’architettura accogliendoli in oltre 150 luoghi, percorsi inediti, itinerari nella creatività urbana, eventi e laboratori KIDS attraverso visite guidate gratuite. Clicca qui per tutte le informazioni

Una sera d'Autunno nei siti del Parco Archeologico di Pompei

Dal 16 settembre presso i siti del Parco archeologico di Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale, hanno preso il via gli appuntamenti serali della stagione autunnale. Ogni mese un sito diverso, con aperture serali al costo di 6 € (5 € + 1€ a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione ). Ogni sabato, fino al 21 ottobre, sarà possibile visitare la celebre villa di Poppea . Clicca qui per tutte le informazioni

A Sala Assoli il ricordo di Antonio Neiwiller, nel trentennale della scomparsa

A Sala Assoli, per il trentennale della scomparsa fisica di Antonio Neiwiller, da giovedì 19 ottobre (fino a domenica 22), Agenzia Teatri, Casa del Contemporaneo e Associazione Assoli presentano Vita immaginaria di Antonio Neiwiller 1948 > 1993 > ∞, quattro serate-evento dedicate allo straordinario poeta della scena teatrale . Clicca qui per tutte le informazioni

Oltre la linea nelle periferie: teatro musica e danza a Sala Ichos

Prosegue la rassegna di teatro, musica e danza, con la direzione artistica di Sabrina D’Aguanno e Rosario Liguoro, negli spazi di Sala Ichos, a San Giovanni a Teduccio. Questo sabato in scena Otello di William Shakespeare. Ingresso gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

Love Museum, a Napoli la straordinaria mostra immersiva

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia. Ogni dettaglio sarà fotografabile e condivisibile sui social, rendendo il visitatore protagonista dell’esposizione stessa. Clicca qui per tutte le informazioni

Guernica Bombing in scena al Tram

Orazio Cerino in scena al Teatro Tram come protagonista dal 20 al 23 e dal 27 al 29 ottobre con un monologo di teatro civile che oggi appare più attuale che mai. Due storie parallele si dipaneranno sul palco: il bombardamento di Guernica e la creazione del capolavoro di Pablo Picasso, morto esattamente 50 anni fa. Nel mezzo, tante altre storie, dalle fake news alla resistenza dell’arte. Clicca qui per tutte le informazioni

Corto Nero, Blue Edition

Torna a Napoli “Corto Nero_Blue Edition”, la settima edizione della rassegna di cortometraggi noir, creata da Gennaro Maria Cedrangolo e ideata, organizzata e realizzata da 400ml associazione culturale con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania, venerdì 20 e sabato 21 ottobre dalle ore 19.30 alle ore 22.00 per la prima volta presso il Cinema Materdei (Calata Fontanelle, 3), la suggestiva sala del 1948, riaperta soltanto da 2 anni al pubblico dopo 30 di fermo, che conserva ancora il fascino degli ’70 e custodisce un prezioso tesoro per i cinefili fatto di locandine e cimeli dei tempi della pellicola, un posto in cui tornare indietro nel tempo e lasciarsi assorbire dalla magia delle proiezioni. Una due giorni imperdibile di cinema, che accompagna il pubblico alla scoperta di piccole perle internazionali di produzione indipendente. Clicca qui per tutte le informazioni

Per i più piccini (e non solo...):

Fuori di Zucca, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare:

Dal 29 settembre, visitatori grandi e piccini potranno aggirarsi nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. In programma fino al 5 novembre prossimo nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d'Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di fantastici laboratori didattici e di tante attività creative e divertenti.

Fiabe d'Autunno e Orto d'Ottobre all'Orto Botanico:

- Giunge al 28esimo anno di attività la rassegna Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico che, magia nella magia, riapre ai suoi piccoli spettatori, il mondo incantato delle favole presentando un nuovo ciclo di spettacoli. Sabato e domenica (ore 11) in scena Senza Gatto né stivali da Perrault, Basile e altri . Clicca qui per tutte le informazioni

- Domenica 22 Ottobre apertura straordinaria dell’Orto Botanico di Napoli per la prima edizione di “Orto d’Ottobre” dedicata al “Fantastico mondo delle zucche”. Per scoprire insieme l’incredibile biodiversità dell’ortaggio più colorato dell’Autunno, la botanica, la storia e gli utilizzi. Ingresso gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni