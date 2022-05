Weekend a Napoli di musica, arte, gusto e divertimento: cosa fare dal 20 al 22 maggio

Passeggiate tematiche, tratro di strada, cinema nel sottosuolo e aperture straordinarie per il Maggio dei Monumenti, la Race for the Cure in piazza del Plebiscito, il festival dei sapori 'DeGusta' in via Diaz, siti esclusivi da visitare gratis per la Giornata delle Dimore Storiche, Brunori Sas in concerto al Palapartenope, il Chelsea Fringe al Museo e Real Bosco di Capodimonte, il reading-spettacolo Hola Diego al Sannazaro e l'Universo delle Farfalle tutto da scoprire.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, concerti, speciali tour guidati e appuntamenti per i più piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 20 al 22 maggio:

Maggio dei Monumenti 2022

Sono i muri e le mura della città i protagonisti della XXVIII edizione del Maggio dei Monumenti che quest’anno mette al centro Muraria, il festival di street art promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana. La manifestazione, partita il 13 maggio, andrà avanti fino al 12 giugno, con iniziative che interesseranno tutte le municipalità. Ispirato ad una visione che capovolge il concetto di muro, da simbolo di divisione a simbolo di unione, il cartellone del Maggio dei Monumenti 2022 ospiterà il programma di Muraria combinando aperture straordinarie con visite guidate, opere di arte pubblica, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche. Clicca qui per il programma completo delle iniziative

Race for the Cure

Dal 20 al 22 maggio, torna il tradizionale appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. In Piazza del Plebiscito sarà allestito il Villaggio della Salute con la Carovana della Prevenzione e aree mediche per offrire gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, alimentazione e benessere psicofisico. Domenica 22 maggio il momento più importante della manifestazione con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km aperta a tutti sul lungomare di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Giornata delle Dimore Storiche, siti esclusivi da visitare gratis a Napoli

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Il 22 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XII edizione: oltre 400 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende ancora oggi il nostro Paese identificabile nel mondo e che potrebbe costituirne il perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine. A Napoli, in particolare, sarà possibile visitare Palazzo Mirelli di Teora e Villa di Donato. Clicca qui per tutte le informazioni

DeGusta, in piazza sapori e tipicità della tradizione

A Napoli torna l'appuntamento con Degusta: sapori e tipicità delle tradizioni. Un’esplosione di sapori e bontà all’insegna dell’alta qualità. Promossa dall’Associazione Eccellenza in Piazza, la kermesse - che andrà avanti fino al 21 maggio in via Diaz (nei pressi della stazione metro Toledo) - è una vera e propria full immersion nei prodotti tipici e nelle prelibatezze, un appuntamento napoletano alla scoperta di una variegata offerta di prodotti e tipicità del mediterraneo. Clicca qui per tutte le informazioni

Brunori Sas in concerto

Dario Brunori torna con il Brunori SAS Tour nei palazzetti di tutta Italia per incontrare nuovamente il pubblico con la poesia, la leggerezza e l’ironia che da sempre lo contraddistinguono. A Napoli l'appuntamento è sabato 21 maggio al PalaPartenope. Clicca qui per tutte le informazioni

Chelsea Fringe a Capodimonte: passeggiate, visite e degustazioni

Quest’anno, tra le tante sedi internazionali, ad ospitare il grande Festival Botanico è il Museo e Real Bosco di Capodimonte che, con il contributo dell’Associazione Amici di Capodimonte Ets, Euphorbia Srl e Delizie Reali, propone per gli appassionati di green e non solo un calendario ricco di eventi. Dalle splendide passeggiate di Racconti di Bellezza a una degustazione di piatti di uno chef stellato, una visita guidata al Museo e la presentazione di un libro dedicato ai giardini, il pubblico avrà la possibilità di scoprire il mondo del gardening e le sue infinite sfumature. Tutti gli eventi sono a partecipazione libera con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

Hola Diego, reading-spettacolo al Sannazaro

Nell'ambito della rassegna Montedidio racconta, venerdì al Teatro Sannazaro in scena lo speciale reading-spettacolo d’epica sportiva Hola Diego. Mito e leggenda di un eroe contemporaneo, prodotto da Iuppiter, Martino Consulting e Altro Sguardo, nato da un’idea di Max De Francesco e Davide Martino, con Antonello Cossia, testo di Marcello Altamura e Gianmaria Roberti. In un gioco evocativo, che accomuna il mito greco di Filottete con quello argentino-napoletano di Maradona, l'evento teatrale prevede incursioni nella magia dei video di Alessandro Papa e nella musica con il dj Giorgio Bracci, il sassofonista Antonio Graziano e il fisarmonicista Ezio Testa. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Questo fine settimana torna l'appuntamento c on la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria della città. Un tour serale alle Catacombe di San Gennaro: un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

Federico II apre le Corti con il FAI: visita gratuita a Donnaregina Vecchia

Sarà il cuore più antico del complesso monumentale di Donnaregina l’itinerario del prossimo appuntamento - sabato 21 maggio - di ‘Federico II apre le Corti con il FAI’, l’iniziativa che consentirà, a quanti lo vorranno, di visitare le splendide sedi dell’Ateneo napoletano accompagnati da guide d’eccezione: studenti federiciani e volontari del FAI. La visita è gratuita e ad accesso libero , ma è consigliata la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Roots on the Beach, il mare incontra la musica

Domenica 22 maggio al Lido Varca d'Oro di Varcaturo il mare incontra la musica con Roots on the Beach (Vol. 1). Reggae, etno e funk con Jovine, Andrea Tartaglia, Peppoh, Nicola Caso e lo Special Guest JRM (99 Posse). Si inizia al tramonto, alle 18. L'ingresso è libero. Clicca qui per tutte le informazioni

Benessere in Floridiana

Sabato 21 maggio nuovo appuntamento con il benessere immersi nel verde del parco della Villa Floridiana. Gli incontri sono pensati per avvicinare i partecipanti al benessere nella natura attraverso l’incontro con diverse discipline orientali, che verranno di volta in volta illustrate da istruttori qualificati. La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini c'è l'Universo delle Farfalle

Emozioni da fiaba nel parco dell'Ippodromo di Agnano dove, dal 6 maggio, è arrivata la mostra interattiva, immersiva e didattica “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience”. Clicca qui per tutte le infomazioni