Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 20 al 22 gennaio

Alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli tre giorni di musica con La Terza Classe, Lelio Morra e poi un incontro gratuito con Niccolò Fabi che presenta il suo nuovo album, al Mann workshop, dimostrazioni e show cooking per la sesta edizione del Capodanno Cinese a Napoli, all'Augusteo va in scena il musical Sette spose per sette fratelli, oltre mille giocattoli antichi in esposizione all'Archivio di Stato, nella seicentesca Chiesa di San Potito c'è la mostra Van Gogh: the Immersive Experience mentre a San Domenico Maggiore protagonista la mostra Degas, il ritorno a Napoli.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 20 a domenica 22 gennaio:

Niccolò Fabi presenta il suo nuovo album: incontro gratuito ai Quartieri Spagnoli

Incontro a Napoli con Niccolò Fabi in occasione dell’uscita del suo nuovo album “Meno per meno”. Domenica 22 gennaio alle ore 18:00 presso la Fondazione Quartieri Spagnoli si terrà l’appuntamento napoletano del tour organizzato da Librerie Feltrinelli e annullato lo scorso dicembre. Durante l’incontro verrà proiettato un contenuto video inedito e il pubblico potrà dialogare direttamente con il cantautore. Seguirà poi il firmacopie. L’ingresso è libero e sarà possibile acquistare il cd o il vinile dell’album anche presso la sede dell’evento. Clicca qui per tutte le informazioni

Al MANN si festeggia il Capodanno Cinese a Napoli 2023

Sabato 21 gennaio, nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e presso la Galleria Principe di Napoli al Lazzarelle Bistrot si festeggia la sesta edizione del Capodanno Cinese a Napoli. Conosciuto anche come Festa di Primavera, per il 2023 celebra il segno del Coniglio d’Acqua, caratterizzato da quiete, riservatezza, grande capacità di introspezione e fortuna. Tanti i workshop gratuiti a cui si potrà partecipare, ma anche dimostrazione di Tai-chi e show cooking di cucina cinese. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience" torna a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restauri, in via Salvatore Tommasi 1, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Due giorni di musica a Foqus con La Terza Classe e Lelio Morra

Due giorni di musica live alla Corte della Fondazione Quartieri Spagnoli, dove venerdì 20 gennaio, sarà protagonista La Terza Classe con "10 Years Show": un concerto che sarà una grande festa, a cui prenderà parte ciascun musicista che ha condiviso con la band un pezzo di cammino, e che a suo modo ha alimentato il loro sogno comune. Tra gli ospiti della serata: il flautista Alessandro De Carolis, il compositore di musica elettronica Marco Balestrieri e il chitarrista blues Gennaro Porcelli [qui tutte le informazioni]. Sabato 21 gennaio, invece, sarà la volta del cantautore Lelio Morra, accompagnato da una band formata da Caterina Bianco (violino e synth), Pierluigi Patitucci (basso), Peppe Shaf (batteria) con guest Manuela Zero [qui tutte le informazioni]

Degas, il ritorno a Napoli: la mostra a San Domenico Maggiore

Prodotta da Navigare S.r.l. in collaborazione con il Comune di Napoli e Diffusione Cultura e curata da Vincenzo Sanfo, la mostra è stata inaugurata il 14 gennaio nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, a pochi passi dal palazzo Pignatelli di Monteleone dove Degas soggiornò nel 1856. La particolarità dell’evento è proprio il racconto del rapporto del grande maestro con la città di Napoli che fu, con Parigi, la sua città del cuore. L’esposizione raccoglie quasi 200 opere originali tra cui 34 fotografie: i monotipi di Maison Tellier e di Famille Cardinal, disegni, studi preparatori, litografie e xilografie, acqueforti, rarissime fotografie scattate da Degas, ma anche tre sue pregiate statuette di bronzo. In gran parte provengono da collezioni private, francesi e belghe, e molte sono quelle offerte per la prima volta in visione al pubblico. Clicca qui per tutte le informazioni

Diana Del Bufalo e Baz in scena con Sette spose per sette fratelli

La nuova coppia del teatro musicale italiano dal talento vocale dirompente, è la protagonista del musical “Sette spose per sette fratelli”, in scena al teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 20 a domenica 29 gennaio, con la regia e coreografia di Luciano Cannito e la direzione musicale di Peppe Vessicchio. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour in zattera di notte alla Galleria Borbonica

Venerdì 20 gennaio, ritorna il fascino Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera: un viaggio da non perdere nelle viscere di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

La Fiera dei Balocchi – Mostra del giocattolo antico

All'archivio di Stato di Napoli è visitabile gratuitamente, fino al 30 gennaio, una speciale mostra dedicata ai giocattoli antichi: oltre mille giocattoli, allestiti in otto aree tematiche, con una immaginifica scenografia di Donatella Dentice d’Accadia. La Mostra attinge alla pregevole collezione di giocattoli antichi di Vincenzo Capuano , che ne ha raccolti oltre 8 mila, e il suo percorso espositivo è la conferma di un assunto: “Non c’è nulla di più serio del gioco”, punto focale della fantasia e della creatività di bimbi e adulti. Clicca qui per tutte le informazioni

I Virtuosi di san Martino al Trianon con un omaggio a Nino Taranto

“Nel nome di Ciccio” è l’omaggio a Nino Taranto e il mondo dell’avanspettacolo dei Virtuosi di san Martino che saranno protagonisti al Trianon Viviani venerdì 20 e sabato 21 gennaio. Con un titolo che richiama Ciccio Formaggio, la macchietta più famosa dell’attore originario di Forcella, l’ensemble ripropone il grande patrimonio canoro e macchiettistico del caffè-concerto e del varietà, segnato da maestri indiscussi come Nicola Maldacea, Peppino Villani, Gennaro Pasquariello e, appunto, Nino Taranto. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, relax e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito- le mostre attualmente in corso: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli, Salvatore Emblema e Flavio Favelli. Interno con Marmi. Da non perdere, inoltre, le performance musicali a cura di MusiCapodimonte, una visita alla Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco con il nuovo decoro dell’architetto Santiago Calatrava (visitabile venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 16.00, salvo avverse condizioni meteo) e una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco

Gli 'A67 in concerto con tanti ospiti per festeggiare la Targa Tenco

Il 20 gennaio, gli ‘A67 saranno in concerto a Napoli per la prima volta dopo la Targa Tenco vinta con il loro ultimo album, in quella che si annuncia come una grande festa condivisa anche con alcuni degli artisti con i quali hanno collaborato, da Luca Aquino a Massimo D'Ambra, da Cristina Donadio a Peppe Lanzetta, da Daniele Sepe ad Elisabetta Serio che con loro si ritroveranno sul palco dell’Auditorium Novecento. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiera di Sant'Antonio Abate e Sagra della Porchetta

Andrà avanti fino al 22 gennaio l'appuntamento con la storica Fiera Città di Sant'Antonio Abate e con la Sagra della Porchetta: un viaggio tra cultura, gusto e tradizione in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono della cittadina. Clicca qui per tutte le informazioni