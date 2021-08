Weekend a Napoli di teatro, arte e natura: cosa fare dal 20 al 22 agosto

Cinema all'aperto e gratis nel cortile dello splendido Convento di San Domenico Maggiore, musica e reading al Parco archeologico Pausilypon, teatro - a ingresso gratuito - nel cortile del Maschio Angioino, ben 5 mostre da visitare e giardini storici tutti da scoprire al Museo e Real Bosco di Capodimonte e alla Mostra d'Oltremare continua l'affascinante viaggio nel tempo con Living Dinosaurs, il grande allestimento dedicato ai giganti della Terra estinti ormai milioni di anni fa.

Un nuovo fine settimana di agosto tutto da vivere a Napoli (e nei dintorni) con tanti eventi tra cui poter scegliere, programmati in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative anti-contagio.

Ecco allora, i consigli di NapoliToday su cosa fare (e vedere) dal 20 al 22 agosto:

Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud

Il programma dell'Estate a Napoli 2021 prosegue con la rassegna Teatrale del Cortile Maschio Angioino di Napoli a cura della Gabbianella Club, con la direzione artistica di Maurizio De Giovanni. Sono ventitré gli spettacoli in cartellone, tutti ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione, per ridere e divertirsi, sempre nel rispetto delle normative covid-19. Questo fine settimana, in scena L'abbazia del mistero (venerdì) e Sia nel giusto sia nel torto (sabato). Clicca qui per tutte le informazioni

Cinema Unesco Sotto le Stelle

A partire dal 7 agosto, l'arena cinematografica all'aperto nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore ospiterà ben 40 serate di cinema all'aperto e gratuite. La rassegna, curata da Arci Movie e promossa dall'Assessorato all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, andrà avanti fino al 15 settembre. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale Summer Fest

Prosegue il festival culturale che anima l'estate partenopea, realizzato all'interno di un luogo di straordinaria bellezza e ricchissimo di storia, il Palazzo Reale di Napoli, che per l'occasione riaprirà al pubblico anche in orario serale. Il Giardino Romantico e i cortili ospiteranno fino al 5 settembre una stagione di grande spettacolo dal vivo e all'aperto dal giovedì alla domenica. E dalle 18 alle 20 appuntamento con L'Apertivo Reale. Clicca qui per tutte le informazioni

Alla scoperta dell'Aquarium di Napoli

Anche in questo weekend, da non perdere l'occasione di visitare (magari insieme ai più piccini) il suggestivo Aquarium, all'interno della Stazione Zoologica Anton Dohrn, nella Villa Comunale di Napoli. Il sito, restaurato da pochissimo e riaperto al pubblico a giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, sarà visitabile per tutto il mese di agosto. Clicca qui per tutte le informazioni

Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire

Nell'ambito del programma dell'Estate a Napoli 2021, nuovo appuntamento anche con la rassegna musicale e reading “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire” al Parco archeologico Pausilypon con la direzione Artistica Carlo Faiello. Clicca qui per tutte le informazioni

Arte e natura al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo di Capodimonte, custode di una delle più ricche collezioni d’Europa, una Reggia dai sontuosi appartamenti reali, ospita attualmente ben cinque mostre: Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista, Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, Diego Cibelli. L’Arte del Danzare assieme e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità. Da non perdere anche una passeggiata rilassante e rigenerante tra i meravigliosi giardini storici e i grandi viali alberati del Real Bosco.

Sui Sentieri degli Dei

E' partita il 21 luglio la decima edizione del festival Sui Sentieri degli Dei. Quaranta eventi per il cartellone più ricco di sempre che fino al 6 settembre animerà Agerola e l’area dei Monti Lattari e dell’Alta Costiera Amalfitana con musica, teatro, letture, incontri, grandi ospiti della cultura e dello spettacolo, premi prestigiosi. Questo fine settimana protagonisti Federico Moccia, Sue Song e Pietro Massimo Busetta. Clicca qui per tutte le informazioni

Le Donne di Rosalia Porcaro in scena per Summertime

Domenica 22 agosto, Rosalia Porcaro sarà la protagonista del nuovo appuntamento della rassegna sorrentina “Summertime 2021”. L'artista sarà in Piazza Veniero alle 21.30 con il suo spettacolo “Donne”. Clicca qui per tutte le informazioni

Gladiatori al Museo Archeologico di Napoli

Il grande evento della programmazione 2021 del MANN, la mostra che coniuga archeologia e tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, il progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere sotto l’egida di un condiviso percorso di conoscenza. Cuore dell’allestimento sono centosessanta reperti che, nel Salone della Meridiana, risultano suggestivi tasselli di un affascinante viaggio di ricerca in sei sezioni: 1) Dal funerale degli eroi al duello per i defunti; 2) Le armi dei Gladiatori; 3) Dalla caccia mitica alle venationes; 4) Vita da Gladiatori; 5) Gli Anfiteatri della Campania; 6) I Gladiatori “da per tutto”. Parte integrante dell’itinerario è la “settima sezione” tecnologicache, intitolata significativamente “Gladiatorimania”e concentrata nel Braccio Nuovo del Museo, costituisce un vero e proprio strumento didattico e divulgativo per rendere accessibili a tutti, adulti e ragazzi, i diversi temi della mostra. Clicca qui per tutte le informazioni

Living Dinosaurs: viaggio alla scoperta dei giganti della terra

Living Dinosaurs è un incredibile viaggio nel tempo - per grandi e piccini - alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson nella Mostra d’Oltremare. Clicca qui per tutte le informazioni