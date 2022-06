Weekend lungo a Napoli di musica, arte e divertimento: cosa fare dal 2 al 5 giugno

Passeggiate tematiche, teatro di strada, cinema nel sottosuolo e aperture straordinarie per il Maggio dei Monumenti, alta cucina e divertimento sul Lungomare Caracciolo con BaccalàRe, al Museo Archeologico Nazionale apertura serale a 2 euro per la Festa della Repubblica, gli appuntamenti del Giugno Giovani, concerto per la Pace all'Arenile e la Domenica al Museo con ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali.

Lungo fine settimana ricco di iniziative in città tra fiere, mostre, spettacoli, concerti, manifestazioni, speciali tour guidati e appuntamenti per i più piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 2 al 5 giugno:

Speciale Festa della Repubblica

- MANN, apertura serale al costo simbolico di 1 euro: 2 giugno all'insegna dell'arte a Napoli con l'apertura serale (dalle 20 alle 23 - ultimo ticket alle 22) del Museo Archeologico Nazionale al costo simbolico di soli 2 euro. Oltre alle collezioni del Museo, sarà anche possibile visitare anche la nuova esposizione "L'altro #MANN", che racconta i tesori dei depositi e prendere parte agli itinerari alla scoperta dei laboratori di restauro percorsi speciali per conoscere le attività di chi, ogni giorno, tutela la bellezza degli antichi reperti. Clicca qui per tutte le informazioni

- Facciamo la pace, Festa della Repubblica nella Pineta del Teatro dei Piccoli: dalle 17 nella Pineta del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare, numerosi artisti, musicisti e operatori dell’infanzia celebrano con i ragazzi la Festa della Repubblica. Una festa di teatro e musica dedicata alla pace e all’integrazione a cui, d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, sono invitati e partecipano anche i tanti bambini ucraini ospiti della città.

- A Pietrarsa Aneema songs in E/motion e laboratori per bambini: eventi per grandi e piccini al Museo Ferroviario. Durante il giorno i bambini potranno divertirsi e imparare con i laboratori artistici della rassegna PietrarArt (Clicca qui per tutte le informazioni), mentre la sera l'appuntamento è con “Aneema songs in E/motion”, performance di Dario Sansone, frontman del gruppo musicale Foja, che si esibirà nell’Anfiteatro del polo museale, incorniciato dai giardini e con il Golfo di Napoli alle spalle, accompagnato da disegni e immagini animate in tempo reale da Francesco Filippini e riprodotte sul fondale del palco. Il progetto coniuga musica, cinema d'animazione e arti visive in occasione dell’'uscita nelle sale di "Yaya e Lennie - The Walking Liberty”, lungometraggio animato. Clicca qui per tutte le informazioni

Gli altri eventi del weekend

BaccalàRe, alta cucina e divertimento sul Lungomare di Napoli

Fino al 5 giugno, appuntamento sul Lungomare Caracciolo con la quinta edizione di BaccalàRe tra alta cucina e ricette imperdibili. Trenta i ristoratori coinvolti e un ricco programma di degustazioni, show cooking, cultura e musica dal vivo. Un evento di sapori, suoni ed emozioni. Un’occasione unica per chi ama il baccalà, una delle straordinarie eccellenze della gastronomia napoletana e campana. Clicca qui per tutte le informazioni

Domenica al Museo

Il 5 giugno torna l'appuntamento con la Domenica al Museo. Ogni prima domenica del mese, infatti, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Song NA Pace, concerto all'Arenile di Bagnoli

Quaranta artisti e gruppi musicali napoletani (tra i quali Andrea Sannino, Valentina Stella e Greg Rega ) si esibiranno venerdì 3 giugno all’Arenile di Bagnoli, dalle ore 18 alle ore 24, per Song NA Pace, evento di solidarietà per tutti i popoli in guerra nel mondo e con l’obiettivo di sollecitare una maggiore attenzione da parte dei governi al tema dei conflitti e delle guerre civili in corso nel mondo. Clicca qui per tutte le informazioni

Torna a Napoli la Walk of Life di Telethon

Domenica 5 giugno torna l’evento di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzato da Fondazione Telethon, giunta alla IX edizione. Tutti i partecipanti si incontreranno per lanciare un forte messaggio di speranza, per raccogliere fondi per l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Clicca qui per tutte le informazioni

Maggio dei Monumenti 2022

Sono i muri e le mura della città i protagonisti della XXVIII edizione del Maggio dei Monumenti che quest’anno mette al centro Muraria, il festival di street art promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana. La manifestazione, partita il 13 maggio, andrà avanti fino al 12 giugno, con iniziative che interesseranno tutte le municipalità. Ispirato ad una visione che capovolge il concetto di muro, da simbolo di divisione a simbolo di unione, il cartellone del Maggio dei Monumenti 2022 ospiterà il programma di Muraria combinando aperture straordinarie con visite guidate, opere di arte pubblica, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche. Clicca qui per le iniziative di questo weekend

Panini di mare e musica live: sul Lungomare si festeggia con Pescaria

Il celebre fast food di pesce nato in Puglia festeggia a Napoli: sabato 4 giugno dalle 19 in Piazza Vittoria 6, proprio all'inizio di via Caracciolo, appuntamento con la musica live degli Skanderground e tante bontà di mare. Ingresso libero. Clicca qui per tutte le informazioni

Al via Giugno Giovani 2022

“Napoli città della creatività” è il tema di questa edizione di Giugno Giovani che vede in programma oltre ottanta eventi in tutta la città, dal centro alla periferia. Musica, cinema, mostre, laboratori e tanto altro. Clicca qui per tutte le informazioni

Un’esplosione d’Amore con il Vesuvio Pride

Il 4 giugno, appuntamento con il Pride a Torre Annunziata. Dalla parata, il messaggio forte di denuncia verso ogni tipo di oppressione, odio, violenza e prevaricazione. Un Pride per la Pace, per i diritti e per una vera equità sociale. Clicca qui per tutte le informazioni

Procida 2022, con il San Carlo l’opera sbarca alla Chiaiolella

La baia che diventa teatro lirico, balconi e terrazze vista mare che si trasformano in palcoscenici privilegiati, il pubblico che assiste dalle barche del porticciolo e dagli angoli più caratteristici del borgo marinaro, il mare che è nuovamente sottile filo rosso che lega - stavolta con la potenza espressiva dell’opera lirica – storie celebri e vicende meno note: per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 va in scena venerdì 3 giugno, alle 20.30 a Marina Chiaiolella, il concerto “Opera(a)mare”, un progetto nato in collaborazione con la Fondazione Teatro di San Carlo per esaltare la relazione tra i cantanti e il pubblico, avvicinando anche un pubblico non avvezzo al linguaggio della lirica. Clicca qui per tutte le informazioni

Orto Botanico in musica con la Nuova Orchestra Scarlatti

Domenica 5 giugno torna, con la sua originale formula, la IV Edizione di “Orto Sonoro, un suono per ogni pianta”, con i giovanissimi strumentisti dell'Orchestra Scarlatti Junior, cuore pulsante della Comunità delle Orchestre Scarlatti, e i musicisti amatoriali di ogni età della Scarlatti per Tutti che, a partire dalle ore 17.30, daranno vita a vari gruppi musicali disseminati lungo i suggestivi percorsi e spazi del grande Orto Botanico di Napoli, trasformato in una sorta di ‘foresta sonora’ in cui i colori della natura dialogheranno con quelli della musica. Clicca qui per tutte le informazioni

I Super Heroes & Co. arrivano alla Mostra D'Oltremare

Dal 2 giugno, nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l'opportunità per un'indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], Salvatore Emblema [clicca qui per tutte le informazioni] e The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari.