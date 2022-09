Weekend a Napoli di musica, spettacoli e musei gratis: cosa fare dal 2 al 4 settembre

Musica al Parco Lieti con Morgan, Dj Uncino e tanti altri artisti per la rassegna Vedi Napoli e poi... torni, tour e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro, venerdì apertura serale straordinaria di Palazzo Reale al costo simbolico di 2 euro , arte e natura al Museo e Real Bosco di Capodimonte , teatro, danza e musica nelle splendide Ville Vesuviane del '700, i suggestivi percorsi notturni agli Scavi di Ercolano e la Domenica al Museo con ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali.

Primo fine settimana di settembre in città ricco di iniziative da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 2 a domenica 4 settembre:

Domenica al Museo

Il 7 agosto torna l'appuntamento con la Domenica al Museo. Ogni prima domenica del mese, infatti, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

"Vedi Napoli e poi… torni" tra musica e percorsi guidati

Prosegue Vedi Napoli e poi... torni, la rassegna di concerti e percorsi guidati - in tutte le Minucipalità - che offre a cittadini e turisti l’opportunità di vedere e vivere la città alla scoperta del suo immenso patrimonio storico, artistico, culturale e naturale. Tra i tanti eventi di questo fine settimana, segnaliamo l'appuntamento di venerdì sera al Parco Lieti con Morgan & Megahertz in Bioelectric tour + Dj Uncino & Friends in Cambio Rotta live. Clicca qui per tutte le informazioni

Almamegretta in concerto

Si recupera questo sabato, 3 settembre, il concerto degli Almamegretta a Villa Fiorentino a Sorrento rinviato a causa dei violenti nubifragi abbattutisi sulla penisola. Lo spettacolo intitolato "Senghe" inserito nella rassegna "Incontriamoci in villa" nell'ambito del Festival dello Spettacolo 2022, qualora le condizioni atmosferiche fossero nuovamente poco favorevoli, si svolgerà in alternativa nel Teatro Tasso. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Questo fine settimana (3 e 4 settembre) torna l'appuntamento c on la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria della città. Un tour serale alle Catacombe di San Gennaro: un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale aperto il venerdì sera a soli 2 euro

Nuovo appuntamento con l’iniziativa “Venerdì a Palazzo", promossa nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022 con sei serate, dal 5 agosto al 9 settembre, durante le quali l’Appartamento Storico sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00), al costo ridotto di 2 euro. Lungo il tragitto dell’Appartamento Storico sarà possibile ammirare gli affreschi di Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano, tappa della mostra diffusa organizzata da Capodimonte “Il Patriarca Bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)” che coinvolge anche il Palazzo Reale di Napoli e la Certosa di San Martino. Sarà inoltre visitabile la mostra “Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale, i cartoni e gli arazzi”. Clicca qui per tutte le informazioni

Festival delle Ville Vesuviane

Teatro, danza, musica: torna il Festival delle Ville Vesuviane che sarà in programma dal 2 al 25 settembre nelle splendide Ville Vesuviane del XVIII secolo con la direzione artistica di Giuseppe Dipasquale. Clicca qui per tutte le informazioni

Nola Beer Fest

Dal 31 agosto al 4 settembre in Piazza D'Armi, a Nola, appuntamento con la Festa della Birra. Oltre a tanti birrifici e stand di street food, la manifestazione ospiterà anche radio di rilevanza nazionali e molti ospiti musicali. L'ingresso è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

I Venerdì di Ercolano: percorsi serali tra tableaux vivants, luci e proiezioni

Nuovo appuntamento al Parco Archeologico con I Venerdì di Ercolano, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di luci, proiezioni di immagini, oltre ai suggestivi “Tableaux Vivants”: un coinvolgente viaggio tra le meraviglie della città antica. Clicca qui per tutte le informazioni

A Bordo!, a Napoli il primo festival nazionale di Mediterranea Saving Humans

Fino al 4 settembre, al Maschio Angioino tre giorni di incontri, presentazioni, dibattiti e concerti, con ospiti da tutta Europa. Attivisti, giornalisti, preti di frontiera, amministratori pubblici, esponenti del mondo dell'associazionismo e della società civile si confronteranno intorno al diritto alla migrazione. Clicca qui per tutte le informazioni

FIRE, Festival Internazionale Rotta di Enea

Un Festival all’interno del Festival quello che si terrà dall’1 al 5 settembre tra il Castello di Baia e il Parco archeologico di Cuma. Si tratta della seconda edizione del F.I.R.E, Festival Internazionale Rotta di Enea, inserito all’interno del più ampio cartellone di eventi della rassegna “Antro 2022. Gli dei erranti”. ll Festival, organizzato dal Parco Archeologico dei Campia Flegrei e dell’Associazione Rotta di Enea, vuole celebrare appunto la Rotta di Enea, il mitico viaggio dell’eroe troiano, da Troia all’Italia, cantato da Virgilio, che è entrato nel 2021 nel “gotha” degli itinerari certificati dal Consiglio d’ Europa, diventando così il 45° itinerario culturale europeo. In protramma iniziative scientifiche e divulgative, concerti musicali e rappresentazioni teatrali, degustazioni, visite, incontri con esperti e partecipazione delle scuole. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, relax e natura: Il Parco intorno alla Reggia aperto fino alle 22

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte (domenica l'ingresso è gratis). Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio, Salvatore Emblema, The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno . Da non perdere, inoltre, le performance musicali a cura di MusiCapodimonte e una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco. Per tutto il mese di settembre, inoltre, il Parco intorno alla Reggia (con il Belvedere e la Tisaneria) sarà aperto anche di sera, fino alle ore 22. Clicca qui per tutte le informazioni

FLIP, il Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d'Arco

Dal 2 al 4 settembre le strade, i cortili e i giardini di Pomigliano d'Arco torneranno a popolarsi di editori, illustratori, librai, critici e lettori che si ritroveranno insieme a condividere gli spazi della città per dibattiti, presentazioni e tavole rotonde, all'insegna di uno scambio vivo e reale, di un confronto diretto e condiviso tra tutte le parti coinvolte. Clicca qui per tutte le informazioni