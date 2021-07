Weekend a Napoli tra arte e spettacoli: cosa fare dal 2 al 4 luglio

Una serata d'arte con la Notte dei Musei e l'ingresso simbolico a 1 euro, NapoliCittàLibro e il Summer Fest a Palazzo Reale, la rassegna di musica e teatro all'ex Base Nato e gli spettacoli del Campania Teatro Festival nella suggestiva cornice del Real Bosco di Capodimonte. Riparte anche la rassegna Pompeii Theatrum Mundi al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei e torna l'appuntamento con le Aperivisite alle Catacombe di Napoli, uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo.

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere a Napoli (e nei dintorni) con tanti eventi che si svolgeranno sempre nel rispetto delle vigenti norme anticontagio.

Ecco allora qualche consiglio su cosa fare (e vedere) dal 2 al 4 luglio:

La Notte Europea dei Musei 2021

Torna l'appuntamento con l'apertura straordinaria serale dei Musei con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Moltissimi i siti museali e archeologici partenopei (e campani) che, anche quest'anno, partecipano all'iniziativa promossa la Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell’UNESCO. Tra i tanti, segnaliamo Palazzo Reale di Napoli, Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e i Parchi Archeologici di Pompei ed Ercolano

NapoliCittàLibro e Palazzo Reale Summer Fest

Dall’1 al 4 luglio a Palazzo Reale di Napoli appuntamento con l'edizione 2021 del Salone del Libro e dell'Editoria. Più di 90 espositori provenienti da ogni parte d’Italia, oltre 120 eventi tutti in presenza, per una quattro giorni ricca di appuntamenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Sempre a Palazzo Reale, proseguono anche gli appuntamenti del Summer Fest. Questo fine settimana, ospiti della rassegna estiva Michele Santoro, Drusilla Foer e Stefano Rapone. Clicca qui per tutte le informazioni

A Cappella Sansevero la mostra Un immenso scandalo

Dal 24 giugno la visita al Museo Cappella Sansevero sarà arricchita dalla mostra “Un immenso scandalo”, dedicata all’opera a stampa più importante del principe di Sansevero, la Lettera Apologetica (1751), e alla contesa ideologica e politica innescata dalla pubblicazione di un libro capace di destare meraviglia e disapprovazione. Attraverso contenuti digitali, che affiancano l’esposizione di rari volumi in edizione originale, i visitatori potranno conoscere aspetti meno noti della figura di Raimondo di Sangro, orgoglioso alfiere del libero pensiero. La mostra a cura di Fabrizio Masucci, realizzata nell’ambito delle celebrazioni dei 250 anni dalla morte del settimo principe di Sansevero, sarà visitabile fino al 26 luglio negli orari di apertura al pubblico del Museo, acquistando il biglietto di ingresso senza sovrapprezzo. Clicca qui per tutte le informazioni

Pompeii Theatrum Mundi

Ritorna la speciale rassegna estiva al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei. Giovedì 1 luglio – con repliche venerdì 2 e sabato 3 – il grande palcoscenico del teatro romano accoglierà lo spettacolo Il Purgatorio. La notte lava la mente, di Mario Luzi, con la regia di Federico Tiezzi. Clicca qui per tutte le informazioni

Teatrando sotto le stelle

Al via venerdì 2 luglio, con Fabio Brescia e la commedia cult Mpriesteme 'a mugliereta, la rassegna estiva di musica e teatro all'Ex Base Nato di Bagnoli promossa da Pino Oliva del Teatro Troisi e Rino Manna del Teatro Palapartenope. Sabato 3 luglio, si prosegue con gli “Arteteca” e il loro show Cabaret ai tempi di Facebook. Clicca qui per tutte le informazioni

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Si è aperta il 10 giugno, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista a cura di Angela Cerasuolo e Andrea Zezza. L'esposizione rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell'artista e si propone di valorizzare il patrimonio raffaellesco del Museo, molto più ricco e vario di quanto si sia soliti pensare. Il percorso di visita offre al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo, grazie a importanti collaborazione istituzionali – alla base di questa mostra - che permetteranno un approccio originale sia alle opere d'arte, sia al lavoro della bottega dell'artista e a quelle dei suoi seguaci, mettendo in luce il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Enrico V di Shakespeare in scena a Castel dell'Ovo

Riparte lo Shakespeare's Summer Dream: Il 4 luglio Il Demiurgo con il patrocinio morale del Comune di Napoli porta in scena Enrico V di William Shakespeare nella meravigliosa cornice di Terrazza dei Cannoni di Castel dell'Ovo di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo, foto e lettere in mostra al PAN

L'esposizione - che rivela uno sguardo intimo e privato sull’artista più conosciuta e amata del Messico. Per la prima volta in Europa viene mostrata al pubblico una selezione unica, appassionante e rivelatrice di fotografie e lettere che si riferiscono a momenti conosciuti ed inediti della vita di Frida Kah. Clicca qui per tutte le informazioni

AperiVisite serali alla Catacombe di Napoli

Dal 2 al 4 luglio torna anche l'appuntamento con il tour serale alle Catacombe di San Gennaro. Un viaggio, in tutta sicurezza e secondo le norme anticontagio in vigore, alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano a base di taralli e birra. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania Teatro Festival, spettacoli al Real Bosco di Capodimonte

Proseguono gli appuntamenti della rassegna multidisciplinare diretta per il quinto anno consecutivo da Ruggero Cappuccio. Sede principale del festival è il Real Bosco di Capodimonte, che si trasforma in una meravigliosa cittadella del teatro a cielo aperto. Clicca qui per tutte le informazioni

Sasha Vinci in mostra al MANN

Fino al 10 settembre, il Museo Archeologico di Napoli ospita P.P.P. Possibile Politica Pubblica, mostra personale di Sasha Vinci (1980) a cura di Maurizio Bortolotti: un progetto che assume la forma di una denuncia lirica contro le criticità, le ingiustizie e le incoerenze della società italiana contemporanea, rese ancora più evidenti dalla pandemia globale. Clicca qui per tutte le informazioni

Luglio all'Arena TAN

Prosegue la rassegna estiva di musica, danza e teatro al Teatro Area Nord di Piscinola. Venerdì 2 luglio alle 19.00, protagonista Ascanio Celestini con lo spettacolo Barzellette. Clicca qui per tutte le informazioni

Living Dinosaurs: viaggio alla scoperta dei giganti della terra

Per la prima volta a Napoli arriva “Living Dinosaurs”. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson nella Mostra d’Oltremare. Clicca qui per tutte le informazioni

Open Air, rassegna estiva al Teatro dei Piccoli

Continua la programmazione della rassegna “OPEN AIR”, dedicata ai più piccoli, nella pineta del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare. Clicca qui per tutte le informazioni