Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 2 al 4 giugno

Musica, spettacoli e itinerari storico-artistici per la chiusura del Maggio dei Monumenti, ancora due giorni live per Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito, il Napoli Bike Festival, a Palazzo Reale di Napoli red carpet e due giorni a ingresso gratuito, lo spettacolo itinerante Artemisia Gentileschi: l'arte di avere coraggio a Puteoli Sacra e luoghi della cultura statali aperti gratuitamente il 2 e il 4 giugno.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 2 a domenica 4 giugno:

Musei e Parchi Archeologici statali gratis il 2 e il 4 giugno

Dedicato all'arte questo lungo fine settimana che vede ben due giorni di aperture gratuite di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà a libero accesso per iniziativa del Ministro della cultura. Ingresso gratuito anche il 4 giugno, grazie all’appuntamento con la #domenicalmuseo. L’elenco dei luoghi della cultura coinvolti è aggiornato in tempo reale sulla pagina dedicata del ministero della Cultura. Clicca qui per tutte le informazioni

Maggio dei Monumenti 2023

Scoprire la città nella sua vertiginosa dimensione aerea: è “Napoli in vetta” il programmatico titolo della XXIX edizione del Maggio dei Monumenti, che si concluderà questa domenica, 4 giugno. In programma itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, film, reading e iniziative speciali. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale di Napoli, red carpet e due giorni a ingresso gratuito

Il Palazzo Reale di Napoli nel primo week end del mese di giugno accoglie i suoi ospiti sul red carpet. I visitatori, infatti, sono guidati da un nuovo tappeto rosso che indica il percorso dell’Appartamento Storico e accolti a corte con tutti gli onori. Ma in questo lungo week end di giugno sono anche previste due giornate con ingresso gratuito. Come per tutti i musei statali, infatti, è previsto l’ingresso gratuito sia venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, sia il 4 giugno, prima domenica del mese, con accesso sarà dalle 9.00 alle 20.00 e con ultimo ingresso alle 19,00. Clicca qui per tutte le informazioni

Gigi D'Alessio in concerto al Plebiscito

Ancora due giorni live per Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli, il 2 e 3 giugno. Una grande festa in musica per D’Alessio e i suoi fan che, tra sorprese e ospiti d’eccezione, ripercorreranno insieme i suoi più grandi successi. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Bike Festival

L'1 e 2 giugno torna a Napoli il Bike Festival, che quest'anno entra nel cuore della città e sarà per la prima volta a Palazzo Fuga ex Real Albergo dei Poveri. Venerdì il Festival entrerà nel vivo con la tradizionale pedalata collettiva #Pedaloper e poi dalle 10.00, all’ex Albergo dei Poveri, si aprirà il village con ingresso gratuito, per una festa che andrà avanti tutta la giornata (dalle 10 alle 20). Un programma ricco di novità e approfondimenti, dibattiti, musica, presentazioni di libri, mostre d’arte, attività per i più piccoli ed un’area food. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte due giorni a ingresso gratuito e visite guidate nel Bosco

Nel primo weekend di giugno, il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli offre ai visitatori due giorni di ingresso gratuito al museo: venerdì 2 giugno Festa della Repubblica e domenica 4 giugno, prima domenica del mese. Ingresso a pagamento sabato 3 giugno. Inoltre, da domenica 4 giugno, ultima giornata del campionato di calcio, i visitatori di Capodimonte e di altri musei campani (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo, Villa Pignatelli, Palazzo Reale, Scavi di Cuma, Castello di Baia, Terme di Baia, Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e Rione Terra) riceveranno il biglietto celebrativo dei Campioni d’Italia. I biglietti saranno distribuiti fino ad esaurimento scorte. E come simbolo di partecipazione concreta alla festa del terzo scudetto che si svolgerà nello stadio Maradona, la Reggia di Capodimonte resterà illuminata con il tricolore italiano la sera di domenica 4 giugno. Clicca qui per tutte le informazioni

Maradona il genio ribelle: ultimi giorni per visitare la mostra

Ultimi giorni per vedere a Pompei la mostra “Maradona, il genio ribelle”, che dallo scorso aprile ha incantato oltre 20mila visitatori, tra grandi e piccini, appassionati di calcio e non, con le fotografie delle più belle magie di Diego con la maglia del Napoli e con i cimeli originali del campione argentino. La mostra resterà visitabile fino al 9 giugno presso il Museo Temporaneo di piazza Bartolo Longo. L’ingresso è gratuito. Ancora pochi giorni, dunque, per lasciarsi incantare dalle 140 foto del fotogiornalista Sergio Siano, che raccontano un Maradona a tutto tondo. Clicca qui per tutte le informazioni

Musica sulle terrazze degli alberghi napoletani per il Maggio dei Monumenti

Quattro prestigiosi alberghi napoletani che da luoghi di accoglienza diventano luoghi di cultura: proseguono gli appuntamenti di una delle sezioni più interessanti del cartellone del Maggio dei Monumenti 2023. Questo fine settimana, il ciclo di concerti vivrà il suo epilogo nel chiostro dell’hotel Caracciolo, dove saranno evocate in chiave musicale le figure delle sirene Leucosia, Partenope, Ligea. Tre le esibizioni in programma dal 2 al 4 giugno, tra le quali quella molto attesa di Pietra Montecorvino. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Artemisia Gentileschi: l’arte di avere coraggio, spettacolo itinerante a Puteoli Sacra

Domenica 4 giugno, al Duomo di Pozzuoli torna lo spettacolo itinerante “Artemisia Gentileschi: l'arte di avere coraggio”, c he la compagnia Karma mette in scena nell’ambito del progetto Puteoli Sacra, unico in Europa a coinvolgere i ragazzi e le donne provenienti da un’area penale nella gestione di un complesso museale. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience". L'esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restaur, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni