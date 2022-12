Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 2 al 4 dicembre

Alla Mostra D'Oltremare apre il grande Villaggio di Natale, Il Museo di Capodimonte riapre con un fine settimana ricco di eventi, Luché live al Palapartenope, passeggiate narrate e spettacoli itineranti per il Festival delle Scale di Napoli, nella chiesa di San Biagio Maggiore è possibile immergersi nel presepe con la NAtivity Experience, concerti e itinerari gratuiti per Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni e la Domenica al Museo con ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali.

Nuovo fine settimana in città ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 2 a domenica 4 dicembre:

Domenica al Museo

Il 4 dicembre torna l'appuntamento con la Domenica al Museo. Ogni prima domenica del mese, infatti, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Christmas Village alla Mostra D'Oltremare

Dall'1 al 18 dicembre, alla Mostra D'Oltremare apre al pubblico il Villaggio di Natale: un vero e proprio Paese delle Meraviglie invernale con le classiche casette di legno, attrazioni per grandi e piccini, super ospiti, laboratori creativi per i più piccoli, il Truccabimbi natalizio, animazione di elfi e folletti, le parate dei più famosi personaggi delle favole e una grande pista di pattinaggio enorme per sentirsi come nei più bei film di Natale. Oltre 5.000 metri quadri, che si sviluppano all’aperto nel viale delle 28 Fontane del quartiere fieristico napoletano di Fuorigrotta. Clicca qui per tutte le informazioni

Luchè live al Palapartenope

Dopo le due date del 29 e 30 novembre, venerdì 2 dicembre nuovo concerto al Palapartenepe di Napoli per Luchè. Un'altra occasione per i fan per incontrare l’artista e vivere le emozioni del suo spettacolo, ascoltando dal vivo le hit che stanno segnando una nuova era della sua vita artistica, tra cui i brani del progetto discografico Dove volano le aquile, uscito ad aprile per Columbia Records/Sony Music e certificato disco di platino. Clicca qui per tutte le informazioni

Festival delle Scale di Napoli

Torna l'appuntamento con il Festival delle scale di Napoli. L’edizione di quest’anno affianca il racconto delle scale al tema del clima per riflettere, in modi diversi e adatti a tutti, sui grandi temi del cambiamento climatico e della sostenibilità. In programma, dal 2 dicembre all'8 gennaio, visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti con letture e drammatizzazioni, interventi musicali, tour fotografici. Clicca qui per tutte le informazioni

Elio reinterpreta Jannacci: al Cilea lo spettacolo “Ci vuole orecchio”

Da venerdi 2 a domenica 4 dicembre, al teatro Cilea va in scena “Ci vuole orecchio”, un viaggio nel mondo musicale del cantante-chirurgo milanese Enzo Jannacci. Protagonista un altro milanese doc ELIO (voce della storica band Elio e Le Storie Tese) che canta e recita il “poetastro”, come amava definirsi. Clicca qui per tutte le informazioni

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni: eventi e spettacoli gratuiti

Concerti nei palazzi antichi e nelle chiese, seminari e reading, spettacoli nei chiostri, visite guidate e tour nei laboratori artigianali animeranno la città dall’8 novembre al 23 dicembre per una rassegna che ci accompagnerà fino alle soglie del Natale. Tutti gli eventi sono gratuiti, per alcuni è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Riapre il Museo di Capodimonte con un weekend ricco di eventi

Terminati i lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Reggia, il 1° dicembre riapre il Museo e Real Bosco di Capodimonte dopo la chiusura, in via precauzionale dovuta alla caduta di un frammento di piperno da una balconata per il maltempo. Ricca la programmazione per il primo weekend del mese: venerdì 2 e sabato 3 dicembre apertura serale straordinaria (dalle ore 19.30 alle 22.30, ultimo ingresso 21.30) al prezzo simbolico di 2 euro e domenica 4 dicembre ingresso gratuito per la prima domenica del mese, una buona occasione per visitare le collezioni e le mostre in corso: Salvatore Emblema, Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e Flavio Favelli. Interno con marmi (prorogato fino all’8 gennaio 2023). In programma anche visite guidate, lezioni di “Yoga e Natura” e le lezioni-concerto nel Salone delle Feste del Maestro Rosario Ruggiero. Il Real Bosco e il parco saranno aperti regolarmente, la Chiesa di San Gennaro e il Cellaio con la mostra Salvatore Emblema saranno aperti venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 16.30 con ultimo ingresso alle ore 16.00, salvo avverse condizioni metereologiche. Clicca qui per tutte le informazioni

Carlo Buccirosso in scena con L’erba del vicino è sempre più verde!

Fino a domenica 4 dicembre, Carlo Buccirosso è in scena al teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo “L’erba del vicino è sempre più verde!”: La commedia, scritta e diretta dallo stesso Buccirosso, vede in scena anche Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano e Fiorella Zullo. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Inaugurata il 22 novembre la 151° edizione della storica Fiera Natalizia a San Gregorio Armeno, promossa dall'associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, che porta avanti l’antica tradizione dell’arte presepiale napoletana. Un appuntamento da non perdere - per tutto il periodo delle feste natalizie - tra arte, storia e cultura. Clicca qui per tutte le informazioni

Massimiliano Gallo in scena con Stasera, punto e a capo

Continua la stagione al Teatro Troisi, dove, da giovedì 1 dicembre tornerà Massimiliano Gallo con il suo spettacolo “Stasera, punto e a capo”. In scena fino a domenica 4 dicembre (sabato 3 dicembre doppio spettacolo ore 18 e 21) nel teatro gestito da Pino Oliva, il lavoro porterà tra gli spettatori la bravura di un attore, autore e regista sempre più apprezzato dal grande pubblico insieme a tante interessanti e profonde riflessioni. Clicca qui per tutte le informazioni

NAtivity Experience: immergersi nel presepe grazie alla realtà virtuale

“Entrare” nel presepe in prima persona, attraverso l’utilizzo di tecnologie attualmente sulla bocca di tutti grazie alla rincorsa al Metaverso come i visori VR. È NAtivity Experience, l’esperienza che riproduce fedelmente il presepe napoletano tradizionale e lo divulga in tutta la sua ricchezza, ma per farlo permette al visitatore di “immergersi” all’interno del presepe grazie alla realtà virtuale. Giunto alla terza edizione, quest’anno la NAtivity Experience torna nel ventre di Napoli, nella chiesa di San Biagio Maggiore in via San Biagio dei Librai fino al 6 gennaio, confondendosi tra le botteghe e i maestri artigiani del centro storico. Clicca qui per tutte le informazioni

All'Edenlandia è già Natale con la pista di ghiaccio e le casette golose

Con l'inaugurazione della pista di pittanaggio sul ghiaccio al PalaEden e l'allestimento delle casette golose, tra caramelle giganti, marshmallows e tanti gadget, è arrivato ufficialmente il Natale al Parco dei Divertimenti di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni