Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 19 al 21 luglio 2024

Gli itinerari guidati gratuiti - dedicati all’acqua e al mare - della rassegna Vedi Napoli d’estate e poi torni, Biagio Antonacci all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei e Raiz al Parco Pubblico Giovanni Paolo II di Pomigliano D'Arco, la rassegna di musica e teatro Brividi d'Estate all'Orto Botanico, This is Wonderland alla Mostra d’Oltremare, gli spettacoli gratuiti del progetto Caivano Start con Lello Arena, Paolo Caiazzo, Nino Frassica e i giovani talenti del territorio, l'Appuntamento in Via Lattea al Planetario di Città della Scienza e il grande cinema ai Quartieri Spagnoli con la rassegna Estate a Corte.

Tanti eventi da non perdere, per grandi e piccini, in questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 19 a domenica 21 luglio:

Vedi Napoli d’estate e poi torni

Prosegue la terza edizione di Vedi Napoli d’estate e poi torni, rassegna promossa e sostenuta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive, che propone itinerari tematici guidati e un concerto all’alba a Ferragosto. In programma 10 percorsi guidati gratuiti (per un totale di 78 itinerari) dedicati all’acqua e al mare e divisi in 3 grandi aree tematiche: “Acquajuò, l’acqua è fresca?” a cura e con la partecipazione dello scrittore e divulgatore Amedeo Colella, “La storia dell’acqua a Napoli” in collaborazione con Acli Beni Culturali e “Napoli dal Mare” - visite in gommone e in barca a vela in collaborazione con l’associazione onlus Jonathan. Gli eventi sono tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Raiz in concerto al Parco Pubblico Giovanni Paolo II

Sabato 20 luglio, fa tappa al Parco Pubblico Giovanni Paolo II di Pomigliano D'Arco il tour estivo "Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte” di Raiz. L'omonimo album, uscito a febbraio 2023, è un tributo intimo e rispettoso alla musica e alla poetica di Sergio Bruni. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate al Real Orto Botanico di Napoli

Prosegue Brividi d’Estate 2024, la storica rassegna, quest’anno dedicata ai sogni, organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che, da sabato 29 giugno, anima con le sue storie l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Questo fine settimana ( 20 e 21 luglio ) è in scena L’ultimo viaggio di Sindbad di Erri De Luca . Clicca qui per tutte le informazioni

Biagio Antonacci all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Il “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme” di Biagio Antonacci arriva all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei per tre indimenticabili appuntamenti dal vivo, 18-19-20 luglio, tre date già sold out. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Corte, torna il grande cinema ai Quartieri Spagnoli

“Palazzina Laf”, “Io Capitano”, “Comandante”, “Civil War” sono solo alcuni degli oltre 50 titoli in programma a partire da giovedì 27 giugno per “Estate a Corte”, la rassegna di cinema italiano e internazionale che andrà avanti per tutta l'estate nel Cortile dell'Arte di Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Da Avitabile a Gazzè, concerti ed eventi gratuiti per la Festa dei Quattro Altari

Torna, a Torre Del Greco, la storica Festa dei Quattro Altari. 200 artisti, 19 spettacoli, convegni, incontri, bande musicali, spettacoli teatrali, danza, murales, mostre, artigianato locale. Il centro storico per tre giorni - dal 19 al 21 luglio - si trasformerà in un grande palco all’aperto torna ad aggregarsi attraverso la sua religiosità popolare, proponendo ai cittadini ed ai turisti una Festa che è un Festival, con un calendario eventi variegato ed eterogeneo. Naturalmente non potranno mancare gli Altari, che saranno posizionati in piazza Luigi Palomba, in piazza Santa Croce, nella zona esterna del Palazzo Baronale e in corso Garibaldi. Tra le tante iniziative, in programma anche i concerti gratuite de La Maschera, Enzo Avitabile e Max Gazze. Clicca qui per tutte le informazioni

Lello Arena, Nino Frassica, Paolo Caiazzo e i giovani talenti del territorio in scena (gratis) per Caivano Start

Dopo i workshop intensivi di teatro che hanno visto protagonisti giovani talenti del territorio, sotto la guida e la direzione di Lello Arena, arrivano due appuntamenti speciali per il progetto Caivano Start: il 19 e il 20 gli artisti emergenti, accompagnati sempre da Arena, si esibiranno con Paolo Caiazzo e poi con Nino Frassica. Gli spettacoli si terranno alle ore 21 presso l'Area Mercato della città di Caivano (ingresso gratuito, su prenotazione al sito etes.it). Clicca qui per tutte le informazioni

Appuntamento in Via Lattea: apertura serale del Planetario di Città della Scienza

Torna “Appuntamento in Via Lattea”: il Planetario di Città della Scienza apre le porte di sera sabato 20 luglio per illuminare i visitatori con i suggestivi raggi di Luna piena. La serata inizierà con l’accoglienza nel Museo interattivo del corpo umano, Corporea, dj set, bollicine, assaggi di pokè. A seguire esperienza immersiva in Planetario con lo spettacolo di sonorizzazione astronomica del compositore Riccardo Marconi e la sua chitarra acustica e voce. Infine, osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con Passione Astronomia. L’evento sarà organizzato su due fasce orarie: alle 20 e alle 21 (ingresso solo con prevendita). Clicca qui per tutte le informazioni

Lo spettacolo dell'alba al Parco Archeologico di Ercolano

Il 20 luglio, secondo appuntamento con Lo spettacolo dell'alba al Parco Archeologico di Ercolano. Un’esperienza straordinaria dell’alba, tra voci e suoni, nella suggestiva cornice del sito archeologico. Ercolano è il primo Parco archeologico a diventare scenario per un viaggio tra archeologia e sonorità, in un crescendo di emozioni che unisce monumenti, natura e territorio presentando alle prime luci del mattino il luogo in maniera del tutto inedita. Clicca qui per tutte le informazioni

This is Wonderland, una favola dal vivo negli spazi della Mostra D'Oltremare

This is Wonderland arriva a Napoli con un viaggio narrativo che traccia e trascende i confini dell’arte espositiva. Fino al 30 settembre, gli spazi di Mostra d’Oltremare si trasformeranno come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Il progetto ad opera della Lux Eventi, si sviluppa in un’area di oltre 40.000 metri quadrati animata da 1500 installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, 1 show ricco di coreografie luci e suoni e 2 performance tailor-made. Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio Sotto le Stelle®: un'estate di eventi nella natura

Torna Vesuvio Sotto le Stelle®, iniziativa promossa dall’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare. A partire dal 7 giugno e fino all’8 settembre, tutti i weekend di giugno e luglio, tutti i giorni ad agosto e la prima settimana di settembre, l'associazione organizza percorsi ed esperienze lungo i sentieri del Vesuvio, uno dei luoghi più affascinanti e naturalisticamente ricchi della Campania. Clicca qui per tutte le informazioni

Giro Giro Napoli: percorsi guidati gratuiti per bambini

Proseguono gli appuntamenti di Giro Giro Napoli, progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole che - ogni sabato fino a dicembre -, consentirà a un pubblico di bambini dai sei anni in su e agli adulti che li accompagneranno di scoprire luoghi d’arte e cultura della città, partecipando a un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino. L’ingresso ai siti e la partecipazione sono gratuiti fino a esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni