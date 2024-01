Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 19 al 21 gennaio

Una speciale Notte Bianca dedicata alla musica (e non solo) al Rione Sanità, i Tableaux Vivants al Complesso Monumentale Donnaregina, a Palazzo Reale la mostra omaggio a Domenico Morelli, Peppe Iodice in scena al Teatro Augusteo, al Palapartenope arriva Flashdance - il Musical, Gigi & Ross protagonisti al Troisi con Vico Sirene e in Sala Assoli prosegue We love Enzo, la rassegna dedicata alla lingua scenica di Enzo Moscato.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli da venerdì 19 a domenica 21 gennaio:

Notte Bianca al Rione Sanità con musica dal vivo e dj set

Sabato 20 gennaio, dalle 18.00 a mezzanotte, appuntamento con Sanità TàTà (l'evento era in calendario il 6 gennaio e rinviato causa condizioni meteo avverse): il Quartiere Sanità si riempirà di musica, con i quattro punti cardinali di Via Vergini, Via Arena alla Sanità, Piazza Sanità, Largo Fontanelle, a cui si aggiungono altre strade animate da associazioni che operano sul territorio per una grande festa. Inoltre, fino a mezzanotte, sarà possibile anche visitare, su prenotazione, le principali attrazioni turistico-culturali del quartiere: museo Jago, acquedotto Romano del Serino, Chiesa della Misericordiella, catacombe San Gennaro. La manifestazione è organizzata dalla Municipalità III in collaborazione con C’MoN produzioni e vede la direzione artistica di Massimiliano Jovine e Gianni Simioli. Clicca qui per tutte le informazioni

We love Enzo: voci d’attrice per Enzo Moscato

Da venerdì 19 gennaio ore 20.30, in Sala Assoli si prosegue con la rassegna dedicata alla lingua scenica di Enzo Moscato. In questa seconda tappa, che cade a pochi giorni dalla dolorosa scomparsa dell’autore, Cristina Donadio, attrice che ne ha incarnato in diverse occasioni la poesia scenica, porterà sul palco, insieme a Vincenza Modica e a Enza Di Blasio, Co’Stell’Azioni. Lo spettacolo, rappresentato per la prima volta da Moscato tra Natale Capodanno dell’anno 1995/1996 – ispirato dall’installazione in Piazza Plebiscito dell’incantata, bianca, Montagna di sale di Mimmo Paladino – si incontrerà e sconfinerà con un’altra opera dell’autore, Sull'ordine e il disordine dell'ex macello pubblico, poetico pensiero teatrale dedicato al più carnale e intimo sconvolgimento politico che mai abbia colpito Napoli: la Rivoluzione Giacobina del 1799. Repliche sabato 20 gennaio ore 20.30 e domenica 21 gennaio ore 18.00. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Explosion , la mostra di Amura nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte

Nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte non perdete la mostra fotografica Napoli Explosion di Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger. La mostra presenta 37 opere di grandi dimensioni del fotografo e visual artist Mario Amura che da oltre 12 anni immortala in veri e propri dipinti fotografici la festa di fuochi d’artificio che il popolo napoletano inscena attorno al Vesuvio nella notte di Capodanno. La mostra è ad ingresso libero e aperta tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo accesso alle ore 15.30). Clicca qui per tutte le informazioni

Gigi & Ross in scena con Vico Sirene

Gigi & Ross in scena al Teatro Troisi, dal 18 al 21 gennaio, con la commedia dell'autore e regista Fortunato Calvino, “Vico Sirene”. Sul palco anche Ciro Esposito, Marco Palmieri, Luigi Credendino e Mattia Ferraro. Clicca qui per tutte le informazioni

Tableaux Vivants a Donnaregina con Caravaggio e Artemisia Gentileschi

Domenica 21 Gennaio 2024 torna in scena, al Complesso Monumentale Donnaregina, lo spettacolo de "I Tableaux Vivants". Alle 10.30 sarà possibile vivere un’esperienza unica con 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Alle 12, invece, si metteranno in scena le opere di Artemisia Gentileschi alla quale il museo Diocesano di Napoli ha di recente dedicato la mostra “Artemisia Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli”, la prima monografica a Napoli dedicata alla pittrice curata dal professor Pierluigi Leone de Castris. Clicca qui per tutte le informazioni

Flashdance, Il Musical al Palapartenope

Il 20 e 21 gennaio, al Palapartenope di Napoli arriva “Flashdance” il Musical. Protagonisti, Alex Belli e Teresa Del Vecchio, con la partecipazione straordinaria di Carmen Russo e le coreografie di Enzo Paolo Turchi. Clicca qui per tutte le informazioni

A Palazzo Reale la mostra Omaggio a Domenico Morelli

Nella Cappella Reale del Palazzo Reale di Napoli, la mostra “Omaggio a Domenico Morelli – incroci contemporanei a duecento anni dalla nascita”: tributo alla figura, all’arte e al genio, di uno dei uno dei più celebri artisti napoletani . La mostra-omaggio è curata da Fausto Minervini in collaborazione con Selene Salvi, che compare anche tra gli artisti ( nove pittori figurativi contemporanei) che sono stati chiamati a realizzare le opere esposte, espressamente realizzate, e chiuderà 13 febbraio 2024. Clicca qui per tutte le informazioni

I Brew 4et aprono Base per Altezza , rassegna di concerti all'Auditorium di Bagnoli

Il 19 gennaio, all’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli, al via la rassegna musicale “Base per Altezza”. Sul palco Giuseppe Giroffi (sassofoni) Gianluca Manfredonia (vibrafono), Luca Varavallo (contrabbasso), Alex Perrone (batteria) animeranno la serata dal titolo “Brew 4et: a jazz event”, un concerto che mescolerà timbriche e strumenti differenti. Dieci brani inediti in cui tradizione e contemporaneità si mescoleranno vivacemente grazie alla notevole esperienza nazionale e internazionale della formazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Gennaio al Trianon nel segno di Raffaele Viviani

È dedicata a Raffaele Viviani la programmazione teatrale del Trianon nel mese di gennaio. Ad apertura del nuovo anno il cartellone, curato da Marisa Laurito, offre quattro spettacoli scritti o ispirati dal commediografo stabiese. Questo fine settimana in scena “Io, Raffaele Viviani”, spettacolo diretto da Antonio Ferrante . Clicca qui per tutte le informazioni

Suonno D’Ajere live all'Auditorium Novecento

Dopo la pubblicazione del singolo “Fotografia” e un tour mondiale di oltre 20 tappe i Suonno D’Ajere tornano con il nuovo singolo dal titolo "‘E ggioche ‘e prestiggio" disponibile dal 22 gennaio sulle piattaforme digitali. Il brano anticipa il secondo studio album in uscita per Italian World Beat e verrà presentato in anteprima il 21 gennaio presso lo storico Auditorium Novecento di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Peppe Iodice all'Augusteo con So’ Pep… Sempre di più

Dal 19 al 28 gennaio 2024, al Teatro Augusteo di Napoli va in scena "So’ Pep… Sempre di più", lo spettacolo di Peppe Iodice, scritto con Marco Critelli e Francesco Burzo. Regia e "terapia" di Francesco Mastrandrea . Clicca qui per tutte le informazioni

Diario di un brutto anatroccolo e la musica de L'inverno al Teatro dei Piccoli

Teatro, danza, musica dal vivo nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 (ore 11) per la programmazione artistica che Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora realizza d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni