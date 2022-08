Weekend a Napoli d'arte, divertimento e gastronomia: cosa fare dal 19 al 21 agosto

L'AperiVisita alle Catacombe di Napoli, venerdì apertura serale straordinaria di Palazzo Reale al costo simbolico di 2 euro, Tosca in concerto a Villa Fiorentino, il Festival del Sud al Maschio Angioino nell'ambito della rassegna Estate a Napoli, ben quattro le mostre da visitare al Museo di Capodimonte con il Parco intorno alla Reggia aperto fino alle 22 e i suggestivi percorsi notturni agli Scavi di Pompei ed Ercolano : nuovo fine settimana ricco di iniziative in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 19 a domenica 21 agosto:

Palazzo Reale aperto il venerdì sera a soli 2 euro

Parte l’iniziativa “Venerdì a Palazzo", promossa nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022 con sei serate, dal 5 agosto al 9 settembre, durante le quali l’Appartamento Storico sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00), al costo ridotto di 2 euro. Lungo il tragitto dell’Appartamento Storico sarà possibile ammirare gli affreschi di Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano, tappa della mostra diffusa organizzata da Capodimonte “Il Patriarca Bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)” che coinvolge anche il Palazzo Reale di Napoli e la Certosa di San Martino. Sarà inoltre visitabile la mostra “Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale, i cartoni e gli arazzi”. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Questo fine settimana (13 e 14 agosto) torna l'appuntamento c on la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria della città. Un tour serale alle Catacombe di San Gennaro: un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra".Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Napoli 2022: Festival del Sud al Maschio Angioino

Venerdì 19 agosto alle ore 20.00, al Maschio Angioino, nell'ambito della rassegna “Estate a Napoli 2022”, torna il Festival del Sud “Orgoglio Meridionale”. Con la direzione artistica e la regia di Ciro Giorgio, la kermesse porta nel cortile dello storico sito, le atmosfere senza tempo della grande canzone napoletana e di tutto il Sud Italia. Clicca qui per tutte le informazioni

Tosca in concerto con Morabeza d'estate

Il 19 agosto a Villa Fiorentino, per il “Festival dello Spettacolo Città di Sorrento 2022”, arriva Tosca con “Morabeza”. Uno spettacolo per condurre il pubblico nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano. Clicca qui per tutte le informazioni

Passeggiate notture al Parco Archeologico di Pompei

Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1° luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione di venerdì 12 agosto) dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22) sarà possibile passeggiare a Pompei, avvolti dalle suggestioni notturne e accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica, nell'ambito del progetto di arte contemporanea Pompeii Commitment. Materie archeologiche. Clicca qui per tutte le informazioni

Gusta Forio: gastronomia, arte, musica

A Ischia torna l'atteso appuntamento con Gusta Forio. Dal 18 al 20 agosto, tre serate in Piazzale del Soccorso tra gastronomia d'eccellenza, musica e divertimento. Clicca qui per tutte le informazioni

Convivia, il gusto degli antichi in mostra alla Pietrasanta

Il Lapis Museum di Napoli (Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta) ospita la mostra “Convivia. Il gusto degli antichi”, visitabile fino all'8 gennaio 2023. L'esposizione racconta le abitudini alimentari del mondo antico, attraverso una narrazione che delinea il processo culturale che porta dall’agricoltura alla cultura del cibo. Clicca qui per tutte le informazioni

I Venerdì di Ercolano: percorsi serali tra tableaux vivants, luci e proiezioni

Dal 29 luglio, al Parco Archeologico tornano I Venerdì di Ercolano, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di luci, proiezioni di immagini, oltre ai suggestivi “Tableaux Vivants”: un coinvolgente viaggio tra le meraviglie della città antica. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, relax e natura: il Parco attorno alla Reggia aperto anche di sera

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte (domenica, ingresso gratuito per la Domenica al Museo). Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio, Salvatore Emblema, The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno. Per tutto il mese di agosto, inoltre, il Museo e Real Bosco di Capodimonte aprirà le porte ai cittadini anche di sera. Per consentire a chi resta in città di godere di qualche ora in più di relax nel Parco del Real Bosco, la Direzione ha deciso di prolungare fino alle ore 22.00 l’orario di apertura di Porta Grande e Porta Piccola, per l’intero mese di agosto. Dopo le 20.00 saranno fruibili solo i Giardini attorno alla Reggia ed il Belvedere con l’apertura anche della Tisaneria. Clicca qui per tutte le informazioni

Giardini la Mortella, visite all’oasi botanica

Proseguono regolarmente anche nel mese di agosto le visite ai Giardini la Mortella di Ischia nelle tradizionali giornate di apertura del martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00. La meravigliosa oasi botanica di Forio, nel clou della stagione turistica, offre ai visitatori un imperdibile giardino ammantato da sublimi fioriture estive e intensi profumi tipici della stagione calda. Spazio anche alle attività culturali: sabato 20 agosto per il pubblico ci sarà infatti l’opportunità di seguire gli appuntamenti di KEPOS 2022 il progetto di divulgazione culturale promosso dalla Fondazione Walton per valorizzare il patrimonio archeologico, culturale e naturalistico dell’isola d’Ischia. Alle 18.30 nella Recital Hall è atteso il quarto appuntamento, dedicato all’importanza e alla gestione delle aree verdi nei Beni Culturali. Clicca qui per tutte le informazioni