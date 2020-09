Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 18 al 20 settembre

Fa tappa all'Arena Flegrea il musical di Sal Da Vinci 'Adue passi da te', al Maschio Angioino incontri tra 'Amore e Memoria' per la Notte dei Filodofi, Dalla Nuova Orchestra Scarlatti uno speciale omaggio al Maestro Morricone nell'ambito dell Festival UniMusic, la visita teatralizzata al Museo del Tesoro di San Gennaro per celebrare il santo patrono e poi ancora mostre, musica e speciali itinerari serali ai siti archeologici: tutto da vivere questo fine settimana a Napoli (e dintorni).

Ecco i nostri 12 consigli su cosa fare (e vedere) in città e provincia dal 18 al 20 settembre:

1. Sal Da Vinci in concerto

Venerdì 18 settembre arriva all’Arena Flegrea il tour estivo di Sal Da Vinci con il musical “A due passi da te”. Un live show, scritto a quattro mani con Ciro Villano, in cui realtà e fantasia si mescolano dando vita ad un cocktail di emozione e leggenda. Con la partecipazione straordinaria di Fatima Trotta, Sal Da Vinci mette in scena una storia che affronta i temi universali del male e del bene, in maniera allegra e delicata

2. La Notte dei Filosofi

Il 20 settembre al Maschio Angioino ritorna la Notte dei filosofi, consueta manifestazione di Filosofia Fuori le Mura sostenuta da Regione Campania e Comune di Napoli per #ARTerie l’Estate a Napoli. Un cammino fra immagini, pensieri, discorsi, racconti. Tema di questa edizione: L’amore e la Memoria. Clicca qui per il programma completo della manifestazione

3. Omaggio a Morricone al Festival UniMusic

Nuovo appuntamento con il festival ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli. Fitto il cartellone che andrà avanti fino a fine mese. Domenica 20 settembre alle ore 20.30 nel Cortile delle statue, lo speciale “Omaggio a Morricone”. Per l’occasione, accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, ci sarà come solista il trombettista Nello Salza, acclamato interprete di colonne sonore di oltre 400 film

4. IZimbra Music Fest, a San Domenico Maggiore la rassegna dedicata alla world music

Nel magnifico scenario del Chiostro San Domenico Maggiore Napoli andrà avanti fino al 24 settembre, nell’ambito del cartellone di "Estate a Napoli 2020", la prima edizione di IZimbra Music Fest. Venerdì 18 settembre, sul palco Il Tesoro di San Gennaro. I concerti sono organizzati nel rispetto delle procedure anti Covid19 ed è necessaria la prenotazione info@izimbraculture.it - +39 3392558773 +39 3427926929

5. Visita teatralizzata al Museo del Tesoro di San Gennaro per celebrare il santo patrono

Sabato 19 settembre, in occasione delle celebrazioni per il santo patrono di Napoli, l'Associazione culturale Nartea, propone a partire dalle ore 19.00 la visita teatralizzata Januaria – Una notte al Museo del Tesoro di San Gennaro (in apertura straordinaria). A condurre il pubblico alla scoperta dell'unico tesoro in grado di competere con quello della corona inglese, la guida Matteo Borriello e gli attori Antimo Casertano e Daniela Ioia, interpreti di aneddoti connessi al culto del santo più venerato al mondo; testi di Febo Quercia e Antimo Casertano. Al termine dell'evento è prevista una degustazione di vino campano. Per partecipare è necessaria la prenotazione: 3809049909 o 333 3152415. Costo del biglietto, 15 euro

6. QuattroZampeInFiera

Sabato 19 e domenica 20 settembre ritorna alla Mostra D’Oltremare in totale sicurezza e nella nuova veste all’aperto la più importante fiera dedicata a cani e gatti per imparare a conoscerli e ad amarli. Numerose le iniziative che coinvolgeranno il pubblico, dalla gara degli incontri di razza, all’happy hour da vivere con gli amici, alle sfilate col proprio cane. Sarà possibile anche pranzare “open air” nell’area picnic. Come da regolamento, basterà registrarsi su www.quattrozampeinfiera.it e presentarsi con mascherina rispettando il distanziamento sociale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prosegui per scoprire tutti gli altri eventi del weekend --->