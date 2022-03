Weekend a Napoli tra spettacoli, mostre e concerti: cosa fare dal 18 al 20 marzo

Drusilla Foer in scena al Teatro Bellini, al Palapartenope tantissimi ospiti per Je sto vicino a te, il grande concerto - a ingresso gratuito, su prenotazione - per Pino Daniele, al Troisi c'è Paolo Belli con lo show Pur di far commedia, a Palazzo Fondi apre la mostra evento dedicata a Van Gogh e a Villa Bruno c'è tutta la magia di Willy Wonka con la sua Fabbrica di cioccolato.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, concerti e speciali tour guidati: tutti eventi programmati nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 18 al 20 marzo:

Je sto vicino a te, concerto gratuito per ricordare Pino Daniele

Il 19 marzo alle ore 21 presso il Teatro Palaprtenope, torna uno degli eventi più attesi dal pubblico Je sto Vicino a te, il memorial dedicato a Pino Daniele. Sul palco, per questa edizione diretta da Giorgio Verdelli, ospiti di respiro nazionale ed internazionale come Ron, Mario Biondi, Francesco Baccini, Negrita, Peppe Barra, Nello Daniele, Andrea Sannino, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Cristina Donadio, Raiz e alcune special guest tra cui Adriano Pennino, Saturnino, Gigi De Rienzo, Antonio Annona, Tony Cercola, Ernesto Vitolo, Remo Anzovino inoltre interverrà lo scrittore Maurizio de Giovanni. Clicca qui per tutte le informazioni

Eleganzissima, Drusilla Foer in teatro a Napoli

Drusilla Foer sarà a Napoli al Teatro Bellini dal 17 al 19 marzo con "Eleganzissima il recital". Al pianoforte Loris di Leo, al sax e clarinetto Nico Gori. Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh, mostra evento a Napoli

Apre a Napoli il 19 marzo (e sino al 26 giugno) nel monumentale Palazzo Fondi, la mostra Van Gogh multimedia e La Stanza segreta. Nucleo fondante dell’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata da Giovanna Strano e Maria Rosso, è la travagliata figura umana e artistica del Maestro olandese, presentata attraverso un percorso multimediale ricco di contributi e di una suggestiva galleria di celebri ritratti, autoritratti, nature morte e paesaggi che riproduce i dipinti originali con la massima fedeltà. Clicca qui per tutte le informazioni

Totò, murales, palazzi e gusto per uno speciale Sanità Tour

Domenica 20 marzo, l'associazione Secreta Neapolis propone uno speciale tour alla scoperta del Rione Sanità che si concluderà 'in dolcezza' con la degustazione del famoso 'fiocco di neve' della pasticceria Poppella. Un itinerario alla scoperta della magia del Rione in cui nacque Totò, e dove sono stati girati tanti film e serie tv. Clicca qui per tutte le informazioni

Paolo Belli in scena con Pur di Far Commedia

Con uno spettacolo divertente e coinvolgente, Paolo Belli torna in teatro. Sono 8 le repliche previste in Campania fra il 19 ed il 27 marzo. A Napoli, l'artista sarà in scena il 19 e 20 al Teatro Troisi. In “Pur di Far Commedia” storie e aneddoti esilaranti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi a volte surreali, ma che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, la mostra Andrea Bolognino. Cecità, accecamento, oltraggio [clicca qui per tutte le informazioni] e The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari.

Pino Daniele Opera al Trianon Viviani

Il prossimo 19 marzo Pino Daniele avrebbe compiuto 67 anni. Nel giorno del suo compleanno si terrà il consueto memorial al Palapartenope ideato da Nello Daniele, fratello del grande cantautore partenopeo. A latere di questa manifestazione, venerdì 18 marzo, alle 21, il Trianon Viviani ricorderà l’Artista il con il concerto “Pino Daniele Opera”, che vede la partecipazione di musicisti, tra cui collaboratori storici del “Nero a metà”. Clicca qui per tutte le informazioni

Non ci resta...che ridere in scena al Totò

Fino al 20 marzo, in scena al Teatro Totò di Napoli la commedia scritta e diretta da Antonio Grosso e portata in scena da un poker di attori formato da Maria Bolignano, Giuseppe Cantore, Enzo Casertano e Francesco Procopio con l'aggiunta della voce fuori campo di Sergio Assisi. Clicca qui per tutte le informazioni

La Napoli degli orti: da via Foria al Paradisiello

Domenica 20 marzo, appuntamento con un suggestivo itinerario alla scoperta di un piccolo paradiso vicino al centro della città. Clicca qui per tutte le informazioni

Per il centenario di Pasolini, al Nuovo Sanità va in scena La grande tribù

A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il Nuovo Teatro Sanità riprende una delle sue prime produzioni, La grande tribù di Claudio Finelli, interpretato da Mariano Coletti e Gennaro Maresca, quest’ultimo anche regista dello spettacolo. In scena dal 18 al 20 marzo, il testo è ispirato ad alcuni scritti di Pasolini, in particolare a Gennariello e vuole riflettere sull’eredità poetica e culturale che l’artista ci ha lasciato. Clicca qui per tutte le informazioni

Claude Monet: The Immersive Experience

Visto il grande successo riscosso, la mostra internazionale “Claude Monet: the Immersive Experience” resterà a Napoli fino al 31 maggio. L’esposizione nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, è stata prorogata per l'ultima volta. Nuove convenzioni con La Feltrinelli e campania>artecard. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... c'è tutta la magia della Fabbrica di cioccolato

Sabato e domenica, Willy Wonka e i suoi fedeli Umpa Lumpa, produttori speciali di fiumi di cioccolato, sbarcheranno a San Giorgio a Cremano (a Villa Bruno) per coinvolgere bambini e famiglie in un’avventura unica. Clicca qui per tutte le informazioni