Weekend a Napoli: mostre, musica, spettacoli e il Palazzo Reale Summer Fest

Nella meravigliosa cornice del Real Bosco di Capodimonte proseguono gli spettacoli del Campania Teatro Festival mentre al Museo è possibile visitare - tra le altre - la mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista, a Palazzo Reale al via il Summer Fest con tanti eventi che animeranno l'estate partenopea fino a settembre, al Complesso Monumentale Donnaregina tornano i Tableaux Vivants da Caravaggio, nuovo fine settimana in musica alla Corte dell'Arte dei Quartieri Spagnoli con la rassegna FoquSound e al PAN ancora protagonista la mostra dedicata all'icona contemporanea Frida Kahlo. Tanti anche gli appuntamenti dedicati ai bambini, sempre nel rispetto di tutte le norme anticontagio.

Ecco, allora, qualche consiglio su cosa fare (e vedere) in tutta sicurezza a Napoli dal 18 al 20 giugno:

Campania Teatro Festival, spettacoli al Real Bosco di Capodimonte

Proseguono gli appuntamenti della rassegna multidisciplinare diretta per il quinto anno consecutivo da Ruggero Cappuccio. Sede principale del festival è il Real Bosco di Capodimonte, che si trasforma in una meravigliosa cittadella del teatro a cielo aperto. Tra gli appuntamenti di questo fine settimana, segnaliamo la prima assoluta di 'Blumunn' che venerdì 18 giugno vede in scena Marina Confalone. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale Summer Fest

Al via il festival culturale che animerà l'estate partenopea, realizzato all'interno di un luogo di straordinaria bellezza e ricchissimo di storia, il Palazzo Reale di Napoli, che per l'occasione riaprirà al pubblico anche in orario serale. Il Giardino Romantico e i cortili ospiteranno dal 17 giugno al 5 settembre una stagione di grande spettacolo dal vivo e all'aperto dal giovedì alla domenica. Per questo fine settimana, segnaliamo l'appuntamento di venerdì con Vincenzo Salemme, impegnato in una chiacchierata senza filtri con Nunzia de Girolamo, e quello musicale di sabato con il concerto di Riva+Scirocco. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo, foto e lettere in mostra al PAN

L'esposizione - che rivela uno sguardo intimo e privato sull’artista più conosciuta e amata del Messico. Per la prima volta in Europa viene mostrata al pubblico una selezione unica, appassionante e rivelatrice di fotografie e lettere che si riferiscono a momenti conosciuti ed inediti della vita di Frida Kah. Clicca qui per tutte le informazioni

A Donnaregina tornano i Tableaux Vivants da Caravaggio

Venerdì 18 giugno al Complesso Monumentale Donnaregina torna in scena lo spettacolo "I Tableaux Vivants da Caravaggio". La Conversione di un Cavallo, costruito con la tecnica dei tableaux vivants, è un lavoro di estrema semplicità e insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si compongono 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius. Clicca qui per tutte le informazioni

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Si è aperta il 10 giugno, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista a cura di Angela Cerasuolo e Andrea Zezza. L'esposizione rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell'artista e si propone di valorizzare il patrimonio raffaellesco del Museo, molto più ricco e vario di quanto si sia soliti pensare. Il percorso di visita offre al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo, grazie a importanti collaborazione istituzionali – alla base di questa mostra - che permetteranno un approccio originale sia alle opere d'arte, sia al lavoro della bottega dell'artista e a quelle dei suoi seguaci, mettendo in luce il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Le storie di Franceschiello e Filippo di Borbone in scena a Pietrarsa

Nella spettacolare cornice del Museo Ferroviario di Pietrarsa, questo fine settimana, Il Demiurgo porta in scena Franceschiello, l'Ultimo Re (sabato 19 giugno) e Filippo di Borbone - Storia di un quasi Re (domenica 20 giugno). Clicca qui per tutte le informazioni

Claude Monet: the Immersive Experience

Dopo Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino, la coloratissima mostra immersiva adatta a tutta la famiglia arricchisce la monumentale Chiesa di San Potito, nel cuore del centro storico di Napoli. Un’esposizione site specific che si fonde con il luogo in cui si trova, rendendo l’esperienza unica. ll restauro della Chiesa sarà terminato proprio grazie all’esposizione. Clicca qui per tutte le informazioni

Il senso del dolore di Maurizio de Giovanni in scena a Pietrarsa

Venerdì 18 giugno alle ore 20.30, per la rassegna MagicaMente promossa da Il Pozzo e Il Pendolo, al Museo di Pietrarsa va in scena Il senso del dolore, di Maurizio de Giovanni. La prima avventura del commissario Ricciardi. Lo spettacolo è all'aperto. Clicca qui per tutte le informazioni

Stelle di Re, la mostra all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Nel Salone delle Colonne dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte arriva 'Stelle di Re', una mostra iconografica sullo sviluppo dell'astronomia a Napoli durante il regno della dinastia Borbone. La mostra - che resterà in esposizione dal 10 giugno al 22 luglio - evidenzia i ruoli svolti dalla dinastia Borbone, protettrice delle scienze, e da Piazzi, promotore degli studi astronomici nei regni di Napoli e Sicilia sin dagli ultimi decenni del Settecento, e presenta le attività e i successi scientifici ottenuti dagli astronomi di Capodimonte nella prima metà dell’Ottocento. Clicca qui per tutte le informazioni

Living Dinosaurs: viaggio alla scoperta dei giganti della terra

Per la prima volta a Napoli arriva “Living Dinosaurs”. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson nella Mostra d’Oltremare. Clicca qui per tutte le informazioni

FoquSound, weekend in musica alla Corte dell'Arte dei Quartieri Spagnoli

Continuano gli appuntamenti della rassegna live presso Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli. Venerdi 18 Giugno sarà di scena NINNI alias di Luke Caligiuri raffinato bassista della band The Collettivo. Sabato 19 Giugno invece sarà la volta di Libera Velo con Gianluca Capurro alla chitarra. Clicca qui per tutte le informazioni

Troisi Poeta Massimo a Castel dell'Ovo

“Troisi poeta Massimo” è un percorso tra fotografie private, immagini d'archivio, locandine, filmati e carteggi personali inediti che condurranno il pubblico nell'animo umano di Massimo Troisi. La mostra è una carrellata di ricordi che, attraverso musica e immagini, mette in risalto la poetica, le tematiche, le passioni e i successi di uno dei più grandi attori e autori, italiani. Un “mito mite”, un antieroe moderno e rivoluzionario che più di altri ha saputo descrivere, con sincerità, leggerezza e ironia, i dubbi e le preoccupazioni delle nuove generazioni. L'esposizione racconta le tappe salienti della carriera dell'artista, dall'infanzia a San Giorgio a Cremano alla passione per il teatro, fino alla popolarità improvvisa con il gruppo La Smorfia e alla carriera cinematografica da regista e attore. Clicca qui per tutte le informazioni

Open Air, rassegna estiva al Teatro dei Piccoli

Continua la programmazione della rassegna “OPEN AIR”, dedicata ai più piccoli, nella pineta del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare. Sabato 19 giugno, ore 11.30 e 18, appuntamento con UNA STORIA DI HUMOR, mentre domenica 20 giugno, ore 11.30 e ore 18 c'è VARIETA? PRESTIGE. Clicca qui per tutte le informazioni