Weekend a Napoli tra musica, tour e spettacoli: cosa fare dal 18 al 20 febbraio

Peppe Barra al Palapartenope chiude la speciale rassegna gratuita I tesori di Partenope, Al San Carlo è in scena Aida di Giuseppe Verdi, le Ebbanesis in concerto al Nuovo Sancarluccio, al Mercato Coperto Campagna Amica di Fuorigrotta c'è il Napoli Food&Culture festival, NarteA propone uno speciale RoadBook per condurre i visitatori di Napoli sulle tracce delle protagoniste del romanzo L'amica Geniale ed è già aria di Carnevale con lo speciale Gran ballo in maschera nelle dimore reali.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, concerti, incontri e speciali tour guidati: tutti eventi programmati nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 18 al 20 febbraio:

Peppe Barra in concerto al Palapartenope

Venerdì 18 febbraio, Peppe Barra sarà live sul palco del Palapartenope di Napoli. Al grande artista è affidata la chiusura della rassegna - a ingresso gratuito - I tesori di Partenope. Clicca qui per tutte le informazioni

Aida di Verdi al San Carlo nel 150°anniversario dalla prima

Torna in scena al Teatro di San Carlo, dal 15 al 26 febbraio, Aida di Giuseppe Verdi, terzo titolo operistico della Stagione 2021/2022, come ideale omaggio al 150° anniversario dalla prima, avvenuta al Cairo nel 1871, celebrato in tutta Italia. Proprio al San Carlo, dopo la prima italiana alla Scala, Aida riscosse il più grande successo europeo.

L’opera in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, è proposta in una storica produzione firmata da Mauro Bolognini, ripresa da Bepi Morassi. Clicca qui per tutte le informazioni

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli

Il Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli ospita la mostra Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli. Visto l'enorme successo di visitatori, l'esposizione dedicata al grande pittore napoletano della prima metà del Seicento è stata prorogata fino al 30 aprile. Inoltre, ogni weekend, la visita guidata è inclusa nel biglietto d'ingresso. Clicca qui per tutte le informazioni

Le Ebbanesis al Nuovo Sancarluccio con Transleit

Sabato 19 febbraio alle ore 21.00 e domenica 20 febbraio alle ore 18.00, le trascinanti Viviana Cangiano e Serena Pisa, presenteranno il loro spettacolo “Transleit” al Nuovo Teatro Sancarluccio. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Food&Culture festival

Sabato 19 febbraio a partire dalle ore 10.00 speciale appuntamento per tutti, grandi e piccini, al Mercato Coperto Campagna Amica Fuorigrotta dove, con gli eventi del progetto Napoli Food&Culture festival si celebra la contaminazione della musica e del cibo. In programma perfomance sonore, degustazioni e animazioni per i bambini. Sarà possibile pranzare al Mercato scegliendo tra le varie offerte proposte, partecipare a degustazioni di prodotti tipici locali a km zero e gustare il cuoppo fritto di pesce a miglio zero. Clicca qui per tutte le informazioni

Roadbook di Napoli sulle tracce delle protagoniste de L'amica geniale

Con la terza stagione della serie "L'amica geniale", domenica 20 Febbraio ore 11.00 ritorna "Frammenti geniali", il RoadBook ideato da NarteA per condurre i visitatori di Napoli sulle tracce delle protagoniste del romanzo di Elena Ferrante. Il tour letterario parte da piazzetta Olivella, fermata Montesanto della metropolitana. L'itinerario è ispirato alla città raccontata nel romanzo, che con la sua rete di vicoli rispecchia l'intrico di sentimenti contrastanti di Elena e Lila. La spiegazione dei luoghi è affidata alla guida Matteo Borriello e rimbalza continuamente con il viaggio emotivo e di crescita delle ragazze del rione. Il percorso è veicolato anche da un piccolo libretto con mappe e foto storiche della città. Clicca qui per tutte le informazioni

’O Trammamuro in scena al Teatro Bolivar

Sabato, al teatro Bolivar, va in scena lo spettacolo “’O Trammamuro”, scritto e diretto da Salvatore Formisano, con Stefano Ariota, Luigi Shika (nome d’arte di Luigi Esposito) e Ilaria Buonaiuto. Rivisitato in lingua napoletana, il testo teatrale è liberamente ispirato al “Calapranzi” di Harold Pinter, scritto nel 1960, che si colloca all’interno di un filone drammaturgico che dà vita a quello che verrà definito il teatro dei “giovani arrabbiati”. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale e la mostra appena inaugurata Andrea Bolognino. Cecità, accecamento, oltraggio [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari.

Cinema, torna la rassegna AstraDoc

Dopo due anni di stop, torna AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale, la rassegna cinematografica ospitata nel Cinema Academy Astra, storica sala del centro storico di Napoli. La dodicesima edizione propone al pubblico napoletano documentari d'autore e di creazione, nazionali e internazionali, che declinano i temi dell’attualità. Le proiezioni saranno spesso accompagnate dalla presenza del regista e di altri componenti del cast con cui il pubblico ha la possibilità di dialogare. Si parte venerdì 18 febbraio alle 20:30 con ‘Naviganti’, il film di Daniele De Michele, aka Donpasta, che descrive il ruolo dell'arte e della cultura in tempo di pandemia. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini (ma non solo!)... Carnevale fiabesco con il Gran ballo in maschera nelle dimore reali

«Ma dove vivono i cartoni?», il format di “Animazione in corso srl” di Aurora Manuele con direzione artistica di Francesco Chiaiese, propone uno speciale appuntamento di Carnevale che partirà questo weekend in due nobili sedi, tra le più suggestive della Campania: la Casina Vanvitelliana a Bacoli (sabato 19 febbraio) e Villa Campolieto a Ercolano (domenica 20 febbraio). Un evento interattivo in maschera che, tra magie e sortilegi, si concluderà con un gran ballo tra principi e principesse alla corte reale. Clicca qui per tutte le informazioni