Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 18 al 20 agosto

Gli itinerari turistici gratuiti della rassegna Vedi Napoli d'estate e poi Torni, percorsi serali - tra luci e performance - al Parco Archeologico di Ercolano, musica e grandi eventi per il festival Sui Sentieri degli Dei, musica e buona cucina con Gusta Forio, le mostre Picasso e l'antico e Alessandro Magno e l'Oriente al Mann, arte e natura al Museo e Real Bosco di Capodimonte, le aperivisite serali di Puteoli Sacra al Rione Terra e ancora science show, divertimento e curiosità a Città della Scienza.

Nuovo fine settimana in città è ricco di eventi da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 18 a domenica 20 agosto:

Vedi Napoli d'estate e poi Torni

Un’estate che va oltre l’estate e arriva fino ai primi d’autunno, quella sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli nell’ampio progetto “Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”, che propone a cittadini e turisti appuntamenti gratuiti per vivere un’esperienza straordinaria Da luglio a ottobre, 9 concerti di musica classica napoletana tra Napoli centro, Napoli est e Napoli ovest con Villa Comunale (3 concerti), Barra (2 concerti), Centro Direzionale (1 concerto), Terme di Agnano (3 concerti); 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi promossi dal Comune in occasione delle feste patronali organizzate dal territorio e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti. In questi giorni, è possibile prenotare su eventbrite i tour turistici gratuiti. Clicca qui per tutte le informazioni

Tramonti d'Estate al Pausilypon

Tornano i Tramonti d’Estate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon. Per tutti i weekend di luglio e agosto, speciale visita guidata al tramonto per ammirare le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco, illuminate dalla luce dorata del sole che cala sui Campi Flegrei. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, bellezza e natura

Cittadini e turisti, amanti dell'arte e della natura, non potranno perdere l'occasione di visitare il meraviglioso Museo di Capodimonte e gli straordinari capolavori esposti. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco

Vesuvio ‘e notte: escursioni sul vulcano al tramonto

Scoprire il Vesuvio nella sua ora più bella, quella in cui il vulcano incontra le luci del firmamento. E’ la magia di “Vesuvio ‘e notte” manifestazione che da ventuno anni unisce trekking ed enogastronomia, panorami mozzafiato e l’incanto di una notte all’ombra del Gran Cono. Ma anche un evento ecosostenibile che mette al bando la plastica. Dal 30 luglio al 3 settembre, per sedici serate, torna la manifestazione nata nel 2002 e che ha condotto lungo i tracciati del Vesuvio migliaia di visitatori. Quest’anno sarà possibile inoltrarsi lungo il Sentiero 1 insieme ad Umberto Saetta e alle preziose guide vulcanologiche dell’associazione “I Vesuviani” con i loro racconti di miti e leggende legate alla “muntagna”. Clicca qui per tutte le informazioni

Percorsi serali al Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano accoglie i visitatori nelle serate d’estate vestito di luce per “I Venerdì di Ercolano”. Ripartiti, dal 21 luglio, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest’anno sono il cibo e l'alimentazione a ispirare il racconto nell’area archeologica. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Mann le mostre Picasso e l'antico e Alessandro Magno e l'Oriente

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sarà visitabile ancora fino al 27 agosto la mostra “Picasso e l’antico”. L’esposizione curata da Clemente Marconi, allestita nelle sale della collezione Farnese, si divide in due parti: la prima relativa ai soggiorni a Napoli di Picasso, delineando come si presentava il museo al tempo della visita dell’artista, e la seconda relativa al confronto tra le opere del museo e i lavori di Pablo Picasso (Clicca qui per tutte le informazioni). Sarà inoltre visitabile fino al 28 agosto la mostra "Alessandro Magno e l'Oriente". La grande mostra è dedicata alla straordinaria figura di Alessandro (356 - 323 a.C.), l’eroe macedone che in poco più di dieci anni, accompagnato dai suoi fedeli compagni, divenne re dell’Asia e dell’Europa. Da uomo e da filosofo, allievo del sommo Aristotele, amò l’uno e l’altro continente, promuovendo, dopo la conquista, la pace e l’unione dei popoli a lui soggetti

Puteoli Sacra: aperivisite serali tra arte, archeologia e bellezza

Relax al tramonto con vista mare insieme a un viaggio tra arte, archeologia e bellezza. Sono tornate le aperivisite di “Puteoli Sacra” al Rione Terra con degustazioni in terrazza il venerdì a partire dal tour delle 16,30. Un calice di prosecco accompagna i prodotti preparati dai ragazzi della Fondazione Regina Pacis tra cui miele con formaggio, bruschette e stuzzicherie. Un’offerta unica perché abbinata ad un percorso di 2500 anni di storia, in un luogo incantevole a picco sul mare, che parte dalla Cattedrale di San Procolo Martire che ingloba le colonne marmoree del tempio di Augusto, col soffitto che riproduce il cielo e le costellazioni dell'approdo di San Paolo a Pozzuoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Science show, divertimento e curiosità a Città della Scienza

Questi fine settimana, Città della Scienza sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 16.00 per consentire ai visitatori napoletani e ai tanti turisti un tuffo nel sapere scientifico pieno di divertimento e curiosità. Sarà quindi possibile viaggiare in modo interattivo nel corpo umano con il museo Corporea e perdersi nei misteri dell’Universo con il Planetario. Dal 17 al 20 agosto, in programma anche un imperdibile science show dal titolo Tira aria di scienza, interamente dedicato a questo misterioso elemento naturale, l’aria, che non possiamo né vedere né toccare ma di cui è possibile conoscere tante caratteristiche fondamentali. Clicca qui per tutte le informazioni

Gusta Forio: tra buona cucina, musica e spettacolo

Dal 18 al 20 agosto torna Gusta Forio, una delle manifestazioni più attese dell’estate ischitana, dove la buona cucina e la buona musica si fondono in un connubio indimenticabile. La nona edizione si terrà nello scenario incantevole del Piazzale del Soccorso, a pochi passi dalla magnifica Chiesa del Soccorso di Forio. Clicca qui per tutte le informazioni

Sui Sentieri degli Dei

Da dodici anni gli scorci tra le curve dei Monti Lattari e i panorami a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa sono lo sfondo di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana che, con i suoi eventi artistici tra musica, teatro e letteratura, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo ancor di più la bellezza dei luoghi. Dal 20 luglio, la storica Agerola si è trasformata ancora una volta in una città-festival con un fitto cartellone di live, spettacoli, incontri, pomeriggi letterari ed eventi immersivi che andranno avanti fino al 5 settembre. Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere. Clicca qui per tutte le informazioni

A Villa Fiorentino il Festival dello Spettacolo - Città di Sorrento 2023

Questo fine settimana in programma “La Niña” con “Power Trio”, “Sei personaggi in cerca d’autore” e gran finale con il comico napoletano Vincenzo Comunale e il suo trascinante ed esilarante show “Definitivo3". Clicca qui per tutte le informazioni