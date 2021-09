Weekend a Napoli tra spettacoli, tour e mostre: cosa fare dal 17 al 19 settembre

Il Napoli Bike Festival, la mostra multimediale 'Pino Daniele Alive', Eruzioni del Gusto a Pietrarsa, una rassegna di Danze dal Mondo all'Edenlandia, spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte e tanti altri appuntamenti da non perdere

Alla Mostra D'Oltremare torna l'appuntamento con il Napoli Bike Festival, il grande evento partenopeo dedicato al mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile, al Complesso di Santa Caterina a Formiello si inaugura la mostra multimediale (e itinerante) Pino Daniele Alive, il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa ospita la terza edizione di Eruzioni del Gusto, speciali visite guidate in zattera alla scoperta della suggestiva Galleria Borbonica e per i più piccini appuntamento - gratuito - nel Cortile Monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte per scoprire le vere origini del Gatto con gli Stivali.

Arriva a Napoli (e dintorni) un nuovo fine settimana tutto da vivere, con tantissimi eventi tra cui scegliere, tutti programmati nel rispetto delle vigenti norme anti-contagio.

Ecco, allora, i nostri consigli su cosa fare (e vedere) dal 17 al 19 settembre:

Napoli Bike Festival 2021

Il grande Festival partenopeo dedicato a mondo della biciletta e della mobilità sostenibile torna domenica 19 Settembre nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile per la X Edizione. Come sempre il quartier generale sarà la Mostra d’Oltremare, e in particolare il suggestivo spazio del Giardino dei Cedri, con ingresso da Viale Marconi. 'Anteprima' sabato 18 alla Bicycle House in Galleria Principe di Napoli dalle 19.00 con la musica di Dario Cervo. Clicca qui per tutte le informazioni

Pino Daniele Alive, La Mostra

Parte da Napoli, il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra. A ospitare l'esposizione - dal 18 settembre al 31 dicembre 2021 - è Complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione, Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra. Clicca qui per tutte le informazioni

Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di sud

Il programma dell'Estate a Napoli 2021 prosegue anche a settembre con la rassegna Teatrale del Cortile Maschio Angioino di Napoli a cura della Gabbianella Club, con la direzione artistica di Maurizio De Giovanni. Sono ventitré gli spettacoli in cartellone, tutti a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione, per ridere e divertirsi, sempre nel rispetto delle normative covid-19. Questo sabato in scena "Pulcinella al Maschio Angioino". Clicca qui per tutte le informazioni

Eruzioni del Gusto a Pietrarsa

Il vino e il cibo. Ma anche il viaggio tra i vitigni e la buona tavola che dall’Italia raggiunge le aree vulcaniche del pianeta. E’ il filo rosso della terza edizione di Eruzioni del Gusto, in programma dal 17 al 20 settembre 2021 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Clicca qui per tutte le informazioni

In zattera di notte alla Galleria Borbonica

Sabato 18 settembre (con doppio turno alle 20 e alle 22) ritorna il fascino della Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera nelle viscere di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo – Il Caos dentro

Inaugura questo fine settimana la grande mostra Frida Kahlo – Il Caos dentro, dedicata alla grande artista e icona internazionale. L’innovativo percorso espositivo tematico della mostra, che si sviluppa in oltre 800 mq di spazio espositivo presso il Palazzo Fondi di Napoli, accompagnerà il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera attraverso un racconto appassionante. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour serale con aperitivo alle Catacombe di Napoli

Da venerdì 17 a domenica 19 settembre (ore 20), torna l'appuntamento con il tour serale alle Catacombe di San Gennaro. Un viaggio, in tutta sicurezza e secondo le norme anticontagio in vigore, alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

Ethne, Danze dal Mondo

Dal 15 al 30 settembre, al Parco divertimenti Edenlandia di Napoli è in programma ETHNE – Danze dal mondo: una rassegna di balli provenienti dai luoghi più disparati. "Non solo danze magnifiche da guardare - spiegano gli organizzatori -, ma anche esempi di culture diverse e apparentemente lontane, che grazie a questi appuntamenti si riveleranno essere più vicine che mai". L'ingresso al Parco e agli spettacoli è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

Unimusic, Festival della Musica e della Cultura

Proseguono, anche questo fine settimana, gli appuntamenti con la III Edizione di Unimusic, Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II. Domenica 19 settembre, nel Cortile delle Statue della Federico II, è in programma Tango Sensations. Clicca qui per tutte le informazioni

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Prorogata fino al 24 ottobre, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista a cura di Angela Cerasuolo e Andrea Zezza. L'esposizione rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell'artista e si propone di valorizzare il patrimonio raffaellesco del Museo, molto più ricco e vario di quanto si sia soliti pensare. Il percorso di visita offre al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo, grazie a importanti collaborazione istituzionali – alla base di questa mostra - che permetteranno un approccio originale sia alle opere d'arte, sia al lavoro della bottega dell'artista e a quelle dei suoi seguaci, mettendo in luce il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania by night, visite teatralizzate e musica nei siti del Parco Archeologico di Pompei

Dal 3 settembre presso i siti del Parco archeologico di Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale e il Museo archeologico di Stabiae Libero D'Orsi, prendono il via gli appuntamenti serali del Campania by Night, progetto di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale promosso dalla Regione Campania, ideato e curato dalla Scabec. Clicca qui per tutte le informazioni

Spettacoli per bambini gratuiti a Capodimonte

A partire da sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle ore 16.00 alle 18.00, e per tutti gli altri weekend di settembre e ottobre 2021, il Cortile Monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte ospita spettacoli per bambini organizzati dall'associazione MusiCapodimonte. In scena "Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali", liberamente tratto da 'Lu cunto de li cunti' di Giambattista Basile. La partecipazione allo spettacolo è libera, con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni