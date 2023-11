Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 17 al 19 novembre

Gli speciali itinerari gratuiti della rassegna Vedi Napoli Sacra... e poi torni, Chocoland - la Fiera del Cioccolato Artigianale in Piazza Municipio, Vincenzo Salemme al teatro Diana con Natale in casa Cupiello, i concerti di Elodie e Tommaso Paradiso al Palapartenope, visite straordinarie a Castel Capuano, Massimiliano Gallo al Teatro Cilea con Stasera, punto e a capo!, camminate e appuntamenti lungo le pendici della collina di Capodimonte e visite guidate ai Depositi di arredi e opere d'arte di Palazzo Reale.

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 17 a domenica 19 novembre:

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa… e poi torni

Questa seconda edizione della rassegna vede cinque itinerari gratuiti, in programma dal 2 novembre al 17 dicembre, con diciannove visite guidate su “Storie di donne nei luoghi della fede, della cura e del mistero”, pensati dalla storica e teologa Adriana Valerio, delegata arcivescovile per il laicato. Clicca qui per tutte le informazioni

Elodie live a Napoli

Doppio appuntamento per la popolare artista sul palco del Palapartenope, venerdì 17 e sabato 18 novembre. Clicca qui per tutte le informazioni

Vincenzo Salemme in Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo

Vincenzo Salemme torna in teatro portando in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo. Il tour nazionale farà tappa a Napoli, al teatro Diana, dall'1 novembre al 17 dicembre. Salemme porta in scena il suo Eduardo, alla sua maniera: ‘Con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere. Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca’. Clicca qui per tutte le informazioni

Chocoland, la Fiera del Cioccolato Artigianale

Dal 15 al 19 novembre, piazza Municipio, a Napoli, torna ad ospitare il fitto cartellone di appuntamenti di Chocoland, una delle più importanti fiere artigianali del cioccolato del Mezzogiorno. Dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione di Chocoland Napoli propone, oltre a tantissimi stand con aziende provenienti da tutta Italia, anche presentazioni, intrattenimento e show cooking. Clicca qui per tutte le informazioni

Tommaso Paradiso in concerto

Arriva a Napoli TOMMY 2023: il tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso - prodotto e organizzato da Vivo Concerti - farà tappa al PalaPartenope domenica 19 novembre 2023. Un'occasione per ascoltare live tutti i più grandi successi che hanno reso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale: visite guidate ai Depositi di arredi e opere d'arte

Da sabato 18 novembre il Palazzo Reale di Napoli organizzerà ogni terzo sabato del mese, l’iniziativa "Il sabato dei depositi. Visite guidate ai Depositi di arredi e opere d'arte di Palazzo Reale". Nelle giornate dedicate, il personale del Museo accompagnerà i visitatori attraverso percorsi solitamente non accessibili al pubblico, che prevedono a mesi alterni la visita guidata al Deposito quadri e Laboratorio di restauro e al Deposito Foriera. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Castello Rivelato: visite straordinarie a Castel Capuano

I tesori d’arte di Castel Capuano tornano eccezionalmente accessibili ai napoletani e ai turisti. Dopo il grande successo di pubblico registrato dalla prima edizione dell’iniziativa, torna “Il Castello Rivelato”, ciclo di aperture straordinarie settimanali che dal 28 ottobre al 2 dicembre renderà visitabili le sale del maniero normanno per secoli accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie. Promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, le visite si svolgeranno di sabato, con partenza alle ore 9.30, 11.30 e 12.30 dall’ingresso principale, sito in via Concezio Muzii, 2 (lato via dei Tribunali). Per ogni turno sarà consentito l’accesso a 25 persone, che avranno modo di esplorare gli ambienti del castello e di apprezzarne il valore storico, architettonico e artistico grazie alla presenza di accademici ed esperti, per l’occasione nel ruolo di ciceroni. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Massimiliano in Stasera, punto e a capo!

Massimiliano Gallo protagonista al Teatro Cilea. In esclusiva per la sala vomerese l’attore napoletano, protagonista in tv per la serie "I Bastardi di Pizzofalcone", e prossimamente per “Napoli Milionaria” di Eduardo De Filippo; porterà in scena dal 9 al 19 novembre “Stasera, punto e a capo”. Clicca qui per tutte le informazioni

Peregrinos, visita teatralizzata all' Arciconfraternita dei Pellegrini

Sabato 18 novembre a partire dalle 18.30, NarteA torna al Complesso Museale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini con la visita teatralizzata "Peregrinos”. Viaggio teatrale nell’anima della Napoli caritatevole, in quel sentimento che ne fa una delle città più accoglienti al mondo. La visita guidata traghetterà gli spettatori al 25 luglio 1578, quando il sarto Bernardo Giovino fonda nel capoluogo partenopeo l’Arciconfraternita dedicata ad accogliere coloro che erano in viaggio verso luoghi sacri. Lungo il percorso teatralizzato, il pubblico potrà visitare la settecentesca Chiesa e il Coro della Santissima Trinità, la suggestiva Terrasanta e la cinquecentesca Chiesa di Santa Maria Mater Domini. Clicca qui per tutte le informazioni

La Collina Gentile: camminate e appuntamenti lungo le pendici di Capodimonte

Torna “La Collina Gentile”, il ciclo di appuntamenti e camminate sulle pendici della Collina di Capodimonte in programma nei weekend che precedono e seguono la Giornata della Gentilezza, appuntamento fissato in calendario per il 13 novembre. Gli itinerari si snodano dai dintorni della storica via Foria fino alla cima della Collina Gentile, offrendo spettacolari panorami sul Vesuvio e sul Golfo, e svelando tesori nascosti come antiche masserie e ville panoramiche. Clicca qui per tutte le informazioni

Accensione delle luci di Natale in Villa Comunale a Bacoli

Venerdì 18 novembre, accensione delle luminarie natalizie in Villa Comunale a Bacoli, con tantissime attrazioni per bambini, prevista per le ore 18:00. Successivamente, alle ore 19:00, al Parco Borbonico del Fusaro, in programma il concerto a cura del Collegium Philarmonicum dal titolo "Recondita Armonia", in cui saranno proposte alcune tra le più famose liriche napoletane che hanno accompagnato la vita di personaggi come Enrico Caruso, Maria Callas e Libero Bovio. Clicca qui per tutte le informazioni

Pinocchio Testadura al Teatro dei Piccoli

Prosegue la nona stagione artistica al Teatro dei Piccoli di Napoli: domenica 19 novembre - ore 11 - appuntamento con lo spettacolo di teatro d’attore e sand art PINOCCHIO TESTADURA di TEATROP che anticipa con le famiglie (3+) le celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Infanzia. Clicca qui per tutte le informazioni