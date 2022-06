Weekend a Napoli d'arte, musica ed enogastronomia: cosa fare dal 17 al 19 gugno

Sul lungomare Caracciolo si celebra la decima edizione del Pizza Village, in piazza del Plebiscito (e in diretta Rai) il concerto-evento con tanti ospiti per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio, gli appuntamenti del Giugno Giovani, gli spettacoli del Campania Teatro Festival, il SuoNa Festival all'ex Base Nato, l'AperiVisita serale alle Catacombe di San Gennaro e i Super Heroes & Co. alla Mostra D'Oltremare.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città, con appuntamenti per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 17 al 19 giugno:

Torna il Pizza Village sul lungomare di Napoli

Dal 17 al 26 giugno, sul lungomare partenopeo si celebra la decima edizione del Pizza Village. Quaranta le pizzerie presenti con i più grandi maestri pizzaioli. Spazio anche a incontri tematici, spettacoli e musica. Già a partire da questo primo weekend, infatti, sul palco del Pizza Village si alterneranno tanti ospiti musicali (e non solo). Clicca qui per tutte le informazioni

Gigi D'Alessio, concerto-evento al Plebiscito

Venerdì 17 giugno, in diretta in prima serata su RAI 1 e su Radio 2 da Piazza del Plebiscito “Uno come te - Trent’anni insieme”, il concerto-evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi successi di Gigi D'alessio. Tra i tanti ospiti della serata: Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani e Mara Venier. Una data, quella del 17, che ha registrato un immediato sold out e per questo, D’Alessio tornerà sul palco di Piazza del Plebiscito anche il giorno seguente, sabato 18 giugno. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania Teatro Festival

E' partita il 10 giugno la quindicesima edizione del Campania Teatro Festival, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio con ben 145 eventi per 33 giorni di programmazione in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del territorio campano. Sede principale del Festival, come da positiva esperienza dello scorso anno, viene confermato il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che diventa vera e propria cittadella teatrale con l’allestimento di ben quattro palchi. Clicca qui per tutte le informazioni

Giornate Europee dell'Archeologia al Mann

Dal 17 al 19 giugno tornano le Giornate Europee dell'Archeologia. Fittissimo il calendario degli appuntamenti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli tra visite guidate, incontri e laboratori. Clicca qui per tutte le informazioni

SuoNa Festival, al via un'estate di musica all'ex Base Nato

Dieci concerti, da giugno ad agosto, con alcuni tra i più interessanti e apprezzati artisti della scena contemporanea italiana. Da Ariete a Cosmo, da Willie Peyote a Caparezza, passando per Chiello, Franco 126, Tropico e Rkomi, che chiuderà la rassegna. Si parte questo venerdì con Mecna & Coco, mentre sabato toccherà ad Ariete. Clicca qui per tutte le informazioni

Giugno Giovani 2022

“Napoli città della creatività” è il tema di questa edizione di Giugno Giovani che vede in programma oltre ottanta eventi in tutta la città, dal centro alla periferia. Musica, cinema, mostre, laboratori e tanto altro. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Bollani Magoni per la prima volta in concerto a Napoli

Venerdì 17 giugno alle ore 21, la giovane fuoriclasse della musica italiana sarà per la prima volta in concerto a Napoli, nella splendida cornice del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. Clicca qui per tutte le informazioni

FEST – Festival del teatro nella Sanità

Per un mese, con il progetto a cura di Mario Gelardi, Luigi Marsano e Alfredo Balsamo, Il Rione Sanità diventerà un teatro a cielo aperto, protetto dalle mura di due luoghi storici e simbolici del quartiere che ospiteranno la programmazione: il monumentale Chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità e il Giardino dell’ex Educandato femminile della Chiesa di Santa Maria de’ Miracoli, sede della Ludoteca. Si parte venerdì 17 giugno alle ore 21.00 con Peppe Servillo che, accompagnato dal chitarrista Cristiano Califano, sarà in scena con Il resto della settimana dall’omonimo testo di Maurizio de Giovanni. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Sabato 18 giugno torna l'appuntamento c on la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria della città. Un tour serale alle Catacombe di San Gennaro: un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

The Candles Beach - Dancing with the stars al Nabilah

La luna, la musica, il mare e centinaia di candele. Sabato 18 giugno dalle 22.00 al Nabilah torna The Candles Beach - Dancing with the stars. Sabato notte l’antica spiaggia si illumina, si illumina di una luce nuova, una luce calda, sinuosa: 600 fiammelle capaci di regalare uno spettacolo unico, suggestivo. Sabato è il giorno giusto per vivere una notte da non dimenticare. Selection: DJ Fresh e Alfonso Mauro. Ingresso gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, teatro e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], Salvatore Emblema [clicca qui per tutte le informazioni], The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni] e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari. E la sera il sito diventa cittadella del teatro ospitando (come location principale della manifestazione) gli spettacoli del Campania Teatro Festival

I Super Heroes & Co. alla Mostra D'Oltremare

Dal 2 giugno, nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l'opportunità per un'indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni