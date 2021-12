Weekend a Napoli tra musica, mostre, spettacoli e mercatini di Natale

Il Christmas Gospel Concert nella Basilica di San Lorenzo Maggiore, la magia del Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tra mercatini, enogastronomia e spettacoli, la leggenda di Colapesce al Trianon Viviani, la grande mostra-evento di David LaChapelle al Maschio Angioino e a San Gregorio Armeno c'è la storica Fiera, con i meravigliosi presepi e pastori dei maestri artigiani. E' già Natale anche alla Mostra d'Oltremare con il Parco di Santa Claus e all'Edenlandia con luci, parate, illusionisti, spettacoli e la pista di pattinaggio sul ghiaccio..

Nuovo fine settimana a Napoli (e dintorni) ricco di eventi da non perdere, programmati sempre nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare (e vedere) dal 17 al 19 dicembre:

Ri-nascita, Natale a Napoli con eventi in ogni Municipalità

Il programma degli eventi natalizi del Comune di Napoli prevedere, quest'anno, che l’intera città sarà coinvolta dai colori e dall’energia degli artisti di strada, impegnati ad esibirsi in attività di animazione itinerante in un inedito clima natalizio. Ciascuna delle dieci municipalità ospiterà (nei giorni 8, 11, 12, 17, 18, 19 e 24 dicembre) gli appuntamenti in contemporanea, trasformando l’ambiente partenopeo in un unico, pittoresco e suggestivo palcoscenico. Clicca qui per tutte le informazioni

Christmas Gospel Concert a San Lorenzo Maggiore

Torna a Napoli, il 17 e 18 dicembre, uno degli eventi di Natale più attesi. Giunto alla sua VII edizione, il concerto sarà uno spettacolo pieno di ritmo, energia e passione per celebrare la suprema gioia della musica, con 20 elementi che si esibiranno nella Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli, artisti internazionali quali Mayisha Godfrey e i Millenium Gospel Singers, Karima, Rita Ciccarelli e i Flowing Gospel. Clicca qui per tutte le informazioni

Mercatini di Natale Napoli 2021: torna la magia a Pietrarsa

Fino al 30 dicembre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma nella città del Natale, riaprendo le porte ai Mercatini di Natale Napoli. Il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze della enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà. Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale. Clicca qui per tutte le informazioni

Spaccanapoli, teatro e musica al Nuovo Teatro Sanità

Sabato e domenica, la musica è protagonista sul palcoscenico del Nuovo Teatro Sanità con Spaccanapoli di e con Carlo Vannini (chitarra e voce), accompagnato da Emmanuele Palmiero (percussioni). I due artisti partendo dalla musica popolare, affrontano l’universo canoro della Napoli dell’800 e autori come Dalla, De André e Modugno, che pur non essendo di Napoli, si sono cimentati nello scrivere in lingua napoletana, raccontando, a loro modo, la città. Ad impreziosire la performance, la partecipazione straordinaria di Gennaro Maresca, attore e regista, volto noto della serie Gomorra, in cui interpreta il magistrato Walter Ruggeri. Clicca qui per tutte le informazioni

A San Gregorio Armeno la storica Fiera di Natale

Inaugurata la 150esima Fiera di Natale a San Gregorio Armeno. Da non perdere, in questo fine settimana, una passeggiata nella magia delle botteghe artigiane di presepi e pastori. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Festival delle Scale di Napoli

Proeseguono gli appuntamenti del festival promosso dal “Coordinamento per il recupero delle Scale di Napoli”. La manifestazione, alla sua X edizione, è dedicata al tema della partecipazione. "Quest’anno - spiega il Coordinamento - la “forza delle Scale”, dopo l'edizione virtuale dello scorso anno, sarà quella mostrata dai molti itinerari che accompagneranno napoletani e turisti nel periodo delle festività alla scoperta dei tanti luoghi della città attraversati da scale e dove la partecipazione dei cittadini è andata via via articolandosi in tante esperienze civiche e di solidarietà. Scale che assecondano e favoriscono la socialità, la partecipazione e un forte senso di appartenenza. La forza delle scale appunto! Presenti in tutta la città storica ne mostrano la diversità e la ricchezza culturale e sociale". Clicca qui per tutte le informazioni e gli itinerari di questo weekend

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli, è il titolo della mostra inaugurata lo scorso 25 ottobre al Complesso di Donnaregina da Monsignor Domenico Battaglia e dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La mostra dedicata al grande pittore napoletano della prima metà del Seicento resterà aperta al pubblico fino al 24 gennaio. Clicca qui per tutte le informazioni

La Notte delle Lanterne di Natale nel Magico Bosco degli Elfi

Questo fine settimana, Itinerari Alchemici Napoli propone nuovamente lo speciale evento La Notte delle Lanterne di Natale nel Magico Bosco degli Elfi: una suggestiva passeggiata narrata a lume di candela (rigorosamente a Led) lungo le sponde del lago d'Averno. Clicca qui per tutte le informazioni

Colapesce, oltre la leggenda al Trianon Viviani

Al Trianon Viviani, la leggenda di Colapesce, raccontata con uno spettacolo teatrale accompagnato dalle musiche dei Baraonna. È la storia antica di Nicola, o Cola, detto “Colapesce” per la sua grande abilità di muoversi nel mare. Una leggenda – di cui esistono varie versioni: la prima testimonianza risale al XII secolo – all’insegna dell’amore assoluto e sincero per il mare. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Magico Natale e Il Regno di Ghiaccio all'Edenlandia

Un dicembre ricco di appuntamenti per le festività natalizie al Parco Divertimenti di Napoli tra luci, pattinatori sul ghiaccio, parate colorate, scultori di ghiaccio, performer, illusionisti e l'arrivo di Babbo Natale. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Maschio Angioino la mostra evento di David LaChapelle

Sarà a Napoli, al Maschio Angioino, dall'8 dicembre e fino al 6 marzo, la mostra evento di David LaChapelle. Un’installazione site specific che include opere mai esposte prima, in un costante dialogo tra il lavoro esposto e lo spazio ospitante. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Magico Parco di Santa Claus alla Mostra D'Oltremare

Il Parco Robinson all'interno della Mostra D'Oltremare si trasforma nell'incantato Parco di Santa Claus, nel quale i bambini si sentiranno come piccoli elfi e potranno vivere tutta la magia del Natale: raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, decorare l'omino di pan di zenzero, ascoltare favole narrate da Babbo Natale e persino visitare la sua casa con trono e camino. Ancora, potranno passare per l’ufficio postale per imbucare la lettera a Babbo Natale e visitare la fabbrica del giocattolo. Per tutti, grandi e piccini, luminarie e addobbi natalizi, un'area food con tante leccornie, il Villaggio Polare con orsi e pinguini, mercatini e il Christmas Circus per rendere speciale la visita al Magico Parco. Clicca qui per tutte le informazioni