Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 16 al 18 ottobre

Aperture straordinarie e speciali visite guidate per le Giornate FAI d'Autunno, un tour in zattera di notte alla Galleria Borbonica, la grande mostra di Luca Giordano al Museo di Capodimonte, le straordinarie note di Antonio Fresa per il Napoli Jazz Winter e tanti altri appuntamenti in città per un fine settimana da vivere tra bellezza e sicurezza.

Ecco i nostri 10 consigli su cosa fare (e vedere) a Napoli e provincia dal 16 al 18 ottobre:

1. Giornate FAI d’Autunno

Torna, anche questo autunno, l’appuntamento con le Giornate FAI che in Campania vedranno coinvolte nei due week end (17-18 e 24-25 ottobre) le 5 province con percorsi e aperture speciali di palazzi, castelli, ville, cattedrali, chiese, conventi, aree archeologiche, musei, parchi, giardini e siti naturalistici, che i visitatori potranno scoprire accompagnati dai giovani del FAI. Tra i vari appuntamenti di questo primo fine settimana, segnaliamo la visita guidata al seicentesco monastero del Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino a Napoli. Clicca qui per i dettagli e il programma completo

2. In zattera di notte alla Galleria Borbonica

Sabato 17 Ottobre alle ore 20.00 e alle ore 22.00 ritorna l'esclusiva visita guidata notturna in zattera alla Galleria Borbonica. Ci si imbarcherà su una zattera che navigherà sulla falda acquifera sotterranea di Napoli, nella galleria abbandonata della, mai completata, linea L.T.R. (Linea Tranviaria Rapida). Faranno da cornice al tour, enormi frammenti di statue, le auto e le moto d'epoca ritrovate sotto i detriti. Durante il percorso ai partecipanti sarà servito un aperitivo con un waffel su stecco e spritz a cura di Ricky Graff Street Food. I tour si svolgono nel rispetto delle regole e le norme di sicurezza in merito all'emergenza Covid. Clicca qui per i dettagli

3. Luca Giordano in mostra a Capodimonte

Fino al 10 gennaio 2021, al Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà visitabile la mostra Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura, a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello. La mostra, che si articola in dieci sezioni con oltre novanta opere, termina con un’installazione multimediale interattiva con l’intento di mostrare alcuni dei luoghi e delle opere affrescate dall’artista a Napoli: nella chiesa di San Gregorio Armeno, di Santa Brigida, alla Certosa di San Martino e nei Girolamini. Un vero e proprio invito rivolto al visitatore a proseguire la visita nella città di Napoli, alla ricerca delle opere di Luca Giordano nelle principali chiese e luoghi culturali cittadini

4. Antonio Fresa al Napoli Jazz Winter

Venerdì 16 ottobre alle ore 19 all’Auditorium Salvo D’Acquisto, al via il Napoli Jazz Winter 2020 con Antonio Fresa e il suo pianoforte nel live “Piano Verticale - a soundtrack experience”

5. Passeggiate notturne ai Siti Archeologici Vesuviani

Tornano i percorsi illuminati nei siti archeologici vesuviani, nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2020, promossi dal Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo. Otto serate, dal 2 al 24 ottobre, tutti i venerdì e i sabato (2/3 -9/10-16/17-23/24 ottobre) dalle ore 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22,00) nei siti di Pompei, alla Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia – Museo archeologico di Stabiae “Libero D’Orsi”, alla Villa di Poppea a Oplontis e a Villa Regina a Boscoreale. Clicca qui per i dettagli

Prosegui per scoprire tutti gli altri eventi del weekend --->