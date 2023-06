Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 16 al 18 giugno

L'unidicesima edizione del Pizza Village Napoli alla Mostra D'Oltremare, gli spettacoli del Campania Teatro Festival, i testi di De Filippo in scena nei bassi del rione Sanità con il progetto site specific Tour de Vasc, Suite Osa_Napoli Session nel cortile di Castel Nuovo, I Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi al Complesso MonumentaleDonnaregina, visite straordinarie a Castel Capuano, le Giornate Europee dell'Archeologia e le tante iniziative del Giugno Giovani.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 16 a domenica 18 giugno:

Pizza Village Napoli

Al via l'undicesima edizione della Kermesse partenopea dedicata a uno dei cibi puù amati al mondo, che quest'anno si svolgerà negli spazi della Mostra D'Oltremare dal 16 al 25 giugno. Non solo pizza, ma anche live show tutte le sere, sott la direzione artistica di Gianni Simioli, c on ospiti della musica nazionale e internazionale . Tra gli artisti che si alterneranno sul palco nei prossimi giorni ci saranno anche Gigi D'Alessio, Mr. Rain, Sangiovanni e Angelina Mango. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania Teatro Festival

E' partito il 9 giugno - e andrà avanti fino al 9 luglio in diversi teatri napoletani e in tante altre location partenopee e campane - la sedicesima edizione del Campania Teatro Festival, la settima diretta da Ruggero Cappuccio. Anche in questa edizione saranno 9 le Sezioni (Internazionale, Prosa nazionale, Danza, Osservatorio, SportOpera, Musica, Letteratura, Progetti Speciali, Mostre) per un totale di 93 eventi e 116 repliche, con 57 prime assolute e 5 nazionali in 31 giorni di programmazione, con larga prevalenza delle drammaturgie contemporanee. Clicca qui per tutte le informazioni

A Donnaregina I Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi

Domenica 18 giugno, al Complesso Monumentale Donnaregina, in scena una performance inedita ed esclusiva. La Compagnia Ludovica Rambelli Teatro, dopo il grande successo de I Tableaux Vivants da Caravaggio, darà l'opportunità agli spettatori di vivere il pathos dei quadri di un’artista caravaggesca che ha segnato la storia della pittura del 500 con I Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi. Clicca qui per tutte le informazioni

Giornate Europee dell'Archeologia: le iniziative a Pompei

Il Parco archeologico di Pompei partecipa alle Giornate Europee dell'archeologia 2023 che si terranno nei giorni 16, 17 e 18 giugno. Venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.00 i visitatori avranno la possibilità di addentrarsi nell’attività di ricerca e nelle missioni di scavo di alcune Università impegnate in indagini archeologiche sulle fasi edilizie precedenti all’eruzione del 79 d. C. Le equipe di scavo saranno a disposizione del pubblico per raccontare il loro lavoro e gli aggiornamenti delle ricerche in corso. Sabato alle ore 10,00 è in programma una visita dedicata a Villa San Marco a Stabiae/ Castellammare di Stabia a cura degli archeologi del Comitato Libero D'orsi, mentre domenica, dalle ore 10.00 alle 13.00, è prevista una visita tematica alla Villa di Poppea a Oplontis/ Torre Annunziata, dal titolo "La medicina nell'antica Oplontis” con l'archiatra Andromaco, medico di Nerone e della famiglia Giulio Claudia, a cura del Gruppo storico Oplontino e dell’Archeoclub di Torre Annunziata. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Castello Rivelato: visite straordinarie a Castel Capuano

Le bellezze di Castel Capuano rivelate ai napoletani e ai turisti: dal 10 giugno è partito un ciclo di aperture straordinarie settimanali che fino al 1° luglio renderà visitabili le aree del maniero svevo normanno riqualificate di recente e per secoli accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie. Promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, le visite avranno luogo di sabato dalle 9.30 alle 13.30. Ogni ora sarà consentito l’accesso a 15 persone, che avranno modo di apprezzare al meglio il valore storico, architettonico e artistico degli ambienti visitati grazie alla presenza di accademici, architetti ed esperti in materia, per l’occasione nelle vesti di guide. Le visite sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Suite OSA_Napoli Session nel Cortile di Castel Nuovo

Suite Osa_Napoli Session è un progetto che mette in dialogo e in relazione sonorità tradizionali e contemporanee, con l’obiettivo di valorizzare strumenti e suoni antichi dei territori. Realizzando, in questo modo, produzioni musicali inedite e facendole circolare nei principali circuiti nazionali e internazionali. Voluta e promossa dal Comune di Napoli e finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli come parte della rassegna NapoliFonika, Suite Osa_Napoli Session rientra nel grande progetto “Napoli Città della Musica”, che a giugno compie un anno di intense attività, mirate allo sviluppo della filiera musicale napoletana e alla valorizzazione dei suoi artisti e professionisti oltre che della cultura musicale partenopea. Ideata e organizzata dall’Associazione Culturale MULTIETNICA di Potenza nel quadro del progetto Open Sound, Suite OSA_Napoli Session si svolgerà venerdì 16 giugno presso il Cortile di Castel Nuovo con inizio alle ore 19:30. L’ingresso è gratuito con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Tur de Vasc: i testi di De Flippo in scena nei bassi del Rione Sanità

Dal 16 al 18 giugno, va in scena nei bassi del rione Sanità, il progetto site specific Tur de Vasc, in una speciale edizione dedicata a Eduardo De Filippo. Il format, ideato e diretto da Carlo Geltrude, con la consulenza drammaturgica di Mario Gelardi, è prodotto dal Nuovo Teatro Sanità e realizzato con il patrocinio e il sostegno della Fondazione Eduardo De Filippo. In scena tre testi: Filumena Marturano; Il contratto; Questi fantasmi. In chiusura, uno speciale omaggio a Luca De Filippo, sulle parole di De Pretore Vincenzo, trasformate in rap dall’artista Gheto Soffittaman. Spettacoli gratuiti per soli 25 spettatori a replica, è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Giugno giovani: un mese di eventi gratis in tutti i quartieri

Partito il programma delle iniziative di ‘Giugno Giovani 2023’, un calendario di eventi che vedrà per tutto il mese l'arte, nelle sue diverse declinazioni, prendere forma in diversi angoli della città. Il progetto ha visto la partecipazione di tutte le Municipalità. Clicca qui per tutte le informazioni

Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale in mostra a Capodimonte

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (13 marzo – 25 giugno 2023, sala Causa) a cura del prof. Riccardo Naldi, docente di Storia dell’arte moderna all’Università L’Orientale di Napoli e del prof. Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado. Grazie a questa importante collaborazione, torna a Napoli per la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. La mostra propone un’ampia rassegna di opere eseguite da alcuni dei principali artisti spagnoli attivi in quegli anni a Napoli, quali Pedro Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete. Clicca qui per tutte le informazioni

Circe in scena alla Reggia di Portici per la rassegna MagicaMente

E’ una figura mitologica, una ninfa, una maga, una creatura capace di trasformare gli uomini in porci, l’ennesimo ostacolo che si frappone tra Ulisse e il suo ritorno a Itaca, un’ammaliatrice, una dea, un essere diabolico. Ma è semplicemente una donna, vista con gli occhi degli uomini Circe, che rivivrà, sabato 17 giugno alle ore 21,00 negli spazi della Reggia di Portici, nell’ambito di MagicaMente 2023, rassegna a cura del Pozzo e il Pendolo Teatro. Clicca qui per tutte le informazioni

Trekking archeologico alla Baia di Ieranto con il FAI

il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS aderisce con i suoi Beni archeologici all’edizione 2023 delle “Giornate Europee dell’Archeologia” . Sono sei i Beni del FAI coinvolti. Tra questi, la meravigliosa Baia di Ieranto a Massa Lubrense dove - sabato 17 giugno - gli escursionisti verranno accompagnati in un trekking archeologico alla scoperta di Punta Campanella e della leggenda che vede proprio in quel luogo la fondazione del mitico tempio di Atena a opera di Odisseo. Clicca qui per tutte le informazioni

100 anni di Pizza: Storia e Tradizione in mostra alla Casina Pompeiana

Inaugurata il 5 giugno, alla Casina Pompeiana, la mostra sugli ultimi 100 anni di evoluzione della figura del pizzaiolo, a cura dell’UPSN, l’unione Pizzaioli Storici Napoletani. C’è tempo fino al 23 giugno per visitare l’esposizione e fare una passeggiata attraverso una cinquantina di fotografie d’epoca, oltre a una selezione di tradizionali strumenti di lavoro. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini, tornano gli spettacoli Open Air

Al Teatro dei Piccoli della Mostra d'Oltremare di Napoli torna la rassegna Open Air. L’iniziativa interamente dedicata ai bambini (dai 3 anni) e alle loro famiglie, nella sua prima sessione (nei giorni festivi che vanno da domenica 18 giugno a domenica 16 luglio), offrirà al pubblico nove giornate di spettacolo ed animazione tutte ambientate negli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro. Si comincia, domenica 18 giugno (alle ore 18), con la proposta dell’Associazione I Teatrini che presenta “Come Alice…” uno spettacolo di Giovanna Facciolo tratto dal capolavoro di Lewis Carroll. Il biglietto costa 8 euro, con prenotazione obbligatoria . Clicca qui per tutte le informazioni