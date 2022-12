Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 16 al 18 dicembre

Una rassegna di eventi nelle 10 municipalità che racconta il Natale 'oltre la tradizione', il Christmas Gospel Concert a San Lorenzo Maggiore, mercatini e spettacoli al Museo Ferroviario di Pietrarsa, il grande Villaggio di Natale alla Mostra D'Oltremare, passeggiate narrate e spettacoli itineranti per il Festival delle Scale di Napoli, Simone Schettino in scena al Troisi e Andrea Delogu al Teatro Cilea, la NAtivity Experience a San Biagio Maggiore, Cinema e Arte al Rione Sanità.

Ricchissimo di eventi - per grandi e piccini - questo fine settimana che precede il Natale.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da giovedì 16 a domenica 18 dicembre:

Altri Natali, rassegna di eventi che racconta il Natale oltre la tradizione

Ad animare le 10 municipalità cittadine, dall'8 al 30 dicembre, un inedito palinsesto di eventi per raccontare il Natale rinnovandone la narrazione. La rassegna Altri Natali propone una rilettura del canone natalizio partenopeo, combinandolo con forme e contenuti provenienti da tradizioni differenti e con riflessioni che ampliano i concetti di maternità e di famiglia, arricchendoli in termini di accoglienza e inclusione. In programma musica, teatro, danza, cinema, reading e laboratori creativi. Tra i tanti eventi in programma questo fine settimana, segnaliamo il concerto di domenica nella Basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito, nell'ambito della rassegna I Suoni del Natale (ingresso gratuito su prenotazione). Clicca qui per tutte le informazioni

Christmas Gospel Concert a San Lorenzo Maggiore

Il 16 e 17 dicembre, la Basilica di San Lorenzo Maggiore, nel centro antico di Napoli, torna ad accogliere uno degli eventi di Natale più attesi: il Christmas Gospel Concert. Giunto alla sua VIII edizione, il concerto - organizzato da Vivere Napoli, Mutart e Complesso di San Lorenzo Maggiore - sarà, ancora una volta, uno spettacolo pieno di ritmo, energia e passione per celebrare la suprema gioia della musica grazie al coro del reverendo Pastor Ron con il suo esplosivo Gospel Show. In scena ci saranno i migliori talenti della musica gospel internazionale che, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde, canteranno insieme a Rita Ciccarelli & Flowin’ Gospel, coro affermato nel variegato mondo del gospel. Clicca qui per tutte le informazioni

Mercatini di Natale Napoli: torna la magia a Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna a trasformarsi nella città del Natale. Dopo il successo delle passate edizioni, infatti, dal 3 dicembre all'8 gennaio, Il Museo riapirà le porte ai Mercatini di Natale Napoli, nella speciale e magica edition 9 e 3/4. Grande novità di questa quarta edizione, è il tema magico scelto e l’Experience Pietrarsa 9 e 3/4, un'area completamente al coperto dove giocare con pozioni ed esperimenti magici. Ai più piccoli sarà riservato un programma specifico con attività ludico/didattiche, tra cui la visita alla “Littorina postale” per scrivere e inviare la letterina dei desideri, la presentazione delle locomotive che hanno trainato il Polar Express, e la visita alla casa di Babbo Natale. Per gli adulti sono previsti eventi speciali, tra cui spettacoli, cabaret, rappresentazioni teatrali, concerti live e artisti itineranti. Clicca qui per tutte le informazioni

Stand Up Comedy con Francesco Arienzo

Sarà Francesco Arienzo ad inaugurare la stagione di proposte stand up (e comicità in senso più ampio) della neonata Full Heads Comedy che presenterà una lunga rassegna itinerante cittadina alternando nuovissime leve locali a nomi già affermati del circuito nazionale. Appuntamento domenica 18 dicembre presso la Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Presepe Favoloso nella basilica di Santa Maria della Sanità

Torna visitabile (gratuitamente) “Il Presepe Favoloso”, l’opera monumentale che i fratelli Scuotto, in collaborazione con il restauratore e scenografo presepiale Biagio Roscigno, hanno generosamente donato al Rione Sanità in occasione dei 25 anni di attività della loro bottega, famosa in tutto il mondo per saper reinterpretare con modernità e creatività la tradizione presepiale napoletana. L'opera sarà visitabile dal 7 dicembre al 6 gennaio (dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, la domenica dalle 10:00 alle 13:00). Clicca qui per tutte le informazioni

Andrea Delogu in scena con 40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre, Andrea Delogu sarà in scena al Teatro Cilea di Napoli con il suo 40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale. Allo spettacolo è legata anche una speciale iniziativa: con la campagna campagna Miriade “ON STAGE”, infatti, 100 biglietti sono stati regalati alle donne vittime di violenza. Clicca qui per tutte le informazioni

Carolina al Palapartenope con Un Natale favoloso

Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: Carolina arriva al Palapartenope (domenica 18 dicembre), con il suo tour con Un Natale Favoloso…a Teatro. Imperdibile appuntamenti live, per uno show musicale assolutamente inedito che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia. Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini che potranno vivere il Natale 2022 con la loro star e i suoi compagni. Clicca qui per tutte le informazioni

NAtivity Experience: immergersi nel presepe grazie alla realtà virtuale

“Entrare” nel presepe in prima persona, attraverso l’utilizzo di tecnologie attualmente sulla bocca di tutti grazie alla rincorsa al Metaverso come i visori VR. È NAtivity Experience, l’esperienza che riproduce fedelmente il presepe napoletano tradizionale e lo divulga in tutta la sua ricchezza, ma per farlo permette al visitatore di “immergersi” all’interno del presepe grazie alla realtà virtuale. Giunto alla terza edizione, quest’anno la NAtivity Experience torna nel ventre di Napoli, nella chiesa di San Biagio Maggiore in via San Biagio dei Librai fino al 6 gennaio, confondendosi tra le botteghe e i maestri artigiani del centro storico. Clicca qui per tutte le informazioni

Musiche e danze barocche al Duomo per il Miracolo “laico” di San Gennaro

Sabato 17 dicembre dalle ore 19:30 nella Cattedrale di Napoli, per la prima volta assoluta, si terrà un concerto di musiche barocche con coreografie in abito storico cinquecentesco in onore del Santo Patrono in occasione dell’auspicato Miracolo “laico”. L’evento - promosso dall'associazione I Sedili di Napoli Onlus - vedrà l’esibizione di brani di autori rinascimentali e barocchi delle diverse scuole musicali europee a cura dell’Ensemble Concertus e con le coreografie della Compagnia di danze storiche Tempus Saltandi, provenienti per l’occasione dal Salento. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Inaugurata il 22 novembre la 151° edizione della storica Fiera Natalizia a San Gregorio Armeno, promossa dall'associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, che porta avanti l’antica tradizione dell’arte presepiale napoletana. Un appuntamento da non perdere - per tutto il periodo delle feste natalizie - tra arte, storia e cultura. Clicca qui per tutte le informazioni

“Cinema a Capodimonte: Musical!”: rassegna cinematografica al Museo

Speciale rassegna cinematografica al Museo e Real Bosco di Capodimonte, quest’anno all’insegna del musical. Sullo schermo nell’auditorium, al piano terra del museo, scorreranno sei pellicole molto note che hanno emozionato intere generazioni, in lingua originale ma sottotitolate in italiano. Questo fine settimana appuntamento con i film Coco e Yesterday. Gli spettatori possono accedere, previo acquisto in biglietteria del ticket Museo al costo di 2 euro previsto per le aperture serali, senza bisogno di prenotazione e fino ad esaurimento posti. Il Museo, infatti, sarà aperto dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) per dare comunque la possibilità a chi non volesse vedere il film di visitare il Museo e le mostre in corso. Clicca qui per tutte le informazioni

Festival delle Scale di Napoli

Torna l'appuntamento con il Festival delle scale di Napoli. L’edizione di quest’anno affianca il racconto delle scale al tema del clima per riflettere, in modi diversi e adatti a tutti, sui grandi temi del cambiamento climatico e della sostenibilità. In programma, fino all'8 gennaio, visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti con letture e drammatizzazioni, interventi musicali, tour fotografici. Clicca qui per tutte le informazioni

Christmas Village alla Mostra D'Oltremare

Fino al 18 dicembre, alla Mostra D'Oltremare apre al pubblico il Villaggio di Natale: un vero e proprio Paese delle Meraviglie invernale con le classiche casette di legno, attrazioni per grandi e piccini, super ospiti, laboratori creativi per i più piccoli, il Truccabimbi natalizio, animazione di elfi e folletti, le parate dei più famosi personaggi delle favole e una grande pista di pattinaggio enorme per sentirsi come nei più bei film di Natale. Oltre 5.000 metri quadri, che si sviluppano all’aperto nel viale delle 28 Fontane del quartiere fieristico napoletano di Fuorigrotta. Clicca qui per tutte le informazioni

Simone Schettino in scena con Se tutto va bene, stiamo uguale a prima

Continua la stagione del Teatro Troisi con Simone Schettino e lo spettacolo “Se tutto va bene, stiamo uguale a prima”. In scena nello spazio di via Leopardi gestito da Pino Oliva dall'8 al 17 dicembre, il lavoro del popolare comico e cabarettista condurrà il pubblico in un mondo diviso tra le risate e le riflessioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Natale di Cinema e Arte nel Rione Sanità a Napoli: tanti eventi gratuiti

Cinema, musica, arte e visite guidate. Un Natale all’insegna della cultura, dell’inclusione e della riflessione quello che si animerà nel Rione Sanità di Napoli. Dal 14 al 20 dicembre: sette giorni di eventi gratuiti durante i quali godere non solo della proiezione di un film diverso a serata con la partecipazione dei registi e di diversi esperti, ma anche di esibizioni musicali, mostre d’arte e visite guidate. Clicca qui per tutte le informazioni