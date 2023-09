Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 15 al 17 settembre

Il lungomare Caracciolo si trasforma in una grande pista di pattinaggio per la prima edizione del Roller Skating Festival, il concerto gratuito di Francesco di Bella per il Festival Est - nell'ambito della rassegna Affabulazione -, al Maschio Angioino la manifestazione culinaria BaccalàRe, a Palazzo Fondi arriva il format di successo internazionale Love Museum, l'Unimusic - festival della musica e della cultura e l'Ethnos - Festival Internazionale della Musica Etnica, la rassegna teatrale In-stabilestate e all'Orto Botanico riparte la rassegna Le Fabie d'Autunno dedicata ai più piccini.

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 15 a domenica 17 settembre:

Affabulazione: spettacoli, rassegne e laboratori gratis

Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale “Affabulazione”, dopo il successo di pubblico e critica dello scorso anno, torna con il titolo “Espressioni della Napoli Policentrica”. L’ampio cartellone di appuntamenti coinvolge sei municipalità e celebra grandi personaggi in vario modo legati a Napoli da Pino Daniele a Totò, Enrico Caruso, Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Aldo Masullo. Tra gli appuntamenti di questo fine settimana segnaliamo il concerto di Francesco Di Bella il 16 settembre (ore 20.30) al Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, nell'ambito del Festival Est organizzato dal NEST - Napoli Est Teatro. Clicca qui per tutte le informazioni

Roller Skating Festival sul lungomare Caracciolo

Sabato 16 settembre il lungomare Caracciolo si trasformerà in una grande pista di pattinaggio per la prima edizione del ‘Roller Skating Festival’. Dalle 9:00 alle 21:00, professionisti, atleti e amatori potranno dilettarsi tra competizioni federali, show ed esibizioni. La manifestazione è a ingresso gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

BaccalàRe al Maschio Angioino

Torna a Napoli, dal 14 al 19 settembre, BaccalàRe la manifestazione culinaria dedicata a “sua Maestà” il baccalà. Per l’edizione 2023, straordinaria location dell'evento è il Maschio Angiono. Il programma è ricco di appuntamenti e novità tra show cooking, gala dinner, degustazioni e momenti di approfondimento culturale, confronto sui temi del mangiare sano e dell’alimentazione consapevole. Clicca qui per tutte le informazioni

Love Museum, a Napoli la straordinaria mostra immersiva

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia. Ogni dettaglio sarà fotografabile e condivisibile sui social, rendendo il visitatore protagonista dell’esposizione stessa. Clicca qui per tutte le informazioni

Ethnos, Festival Internazionale della Musica Etnica

Le musiche del mondo in scena alle pendici del Vesuvio per il festival Ethnos. Dal 7 settembre all’1 ottobre, in 6 comuni della costa vesuviana - Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco - si terrà la XXVIII edizione del festival internazionale della world music ideato e diretto da Gigi Di Luca. Tra gli ospiti di questo fine settimana Bab L’Bluz al Palazzo Baronale di Torre del Greco (sabato 16 settembre) e Pamela Villoresi alla Villa Campolieto di Ercolano (domenica 17 settembre). Clicca qui per tutte le informazioni

Al Mann prorogata la mostra Picasso e l'antico

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prorogata fino a 2 ottobre la mostra “Picasso e l’antico”. L’esposizione curata da Clemente Marconi, allestita nelle sale della collezione Farnese, si divide in due parti: la prima relativa ai soggiorni a Napoli di Picasso, delineando come si presentava il museo al tempo della visita dell’artista, e la seconda relativa al confronto tra le opere del museo e i lavori di Pablo Picasso. Clicca qui per tutte le informazioni

Unimusic, il festival della musica e della cultura

Torna l'appuntamento con Unimusic, il festival della musica e della cultura ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II. Domenica 17 settembre, nel Cortile delle Statue della Federico II (Via Paladino 39, ore 20), appuntamento con “Dentro il Barbiere” con Giacinta Nicotra (Rosina), Gaetano Amore (il Conte d’Almaviva), Juan Possidente (Figaro), dirige Massimo Testa. Clicca qui per tutte le informazioni

In-stabilestate, rassegna teatrale al Tin

In-stabilestate è la rassegna teatrale, partita il primo settembre al teatro Tin (vico Fico Purgatorio,38), con la direzione artistica di Gianni Sallustro, a cura della Talentum production di Marcello Radano, dell’Accademia vesuviana del teatro e del cinema e del teatro Instabile Napoli. Sabato 16 settembre ore 20.00, in prima nazionale, debutta Il nobile guardaporte di Roberto del Gaudio con la regia di Maria Verde, in scena ci sarà Antonio De Rosa. Domenica 17 settembre ore 18.30, un poliedrico Sasà Trapanese, diretto da Gigi Savoia, sarà in scena con l’atto unico Marammè di Rosario Salvati. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, bellezza e natura

Cittadini e turisti, amanti dell'arte e della natura, non potranno perdere l'occasione di visitare il meraviglioso Museo di Capodimonte e gli straordinari capolavori esposti. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco.

A Pomigliano raduno d'auto d'epoca e il concerto Gigi Finizio

Si terranno fino al 18 settembre prossimo gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco, in seno alla “Italian Motor Week”, il grande evento, promosso da “Città dei Motori”, per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo. Previsti anche eventi musicali ed in particolare il concerto del 17 settembre alle ore 21 nel Parco delle Acque di Gigi Finizio. Clicca qui per tutte le informazioni

Ischia Safari 2023

Al via, domenica 17 settembre, la settima edizione di Ischia Safari, l’evento che vede come protagonisti chef, maestri pizzaioli, artigiani del gusto, pasticcieri e imprenditori del settore food & beverage per raccogliere fondi da destinare ogni anno ad un diverso progetto di formazione dei giovani. La tre giorni si apre con la Charity Dinner all’Albergo della Regina Isabella con la presenza di una selezionata pattuglia di chef stellati (Previsto ticket di partecipazione). Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini:

Autunno Open Air al Teatro dei Piccoli: Dopo il successo della sessione estiva, nella pineta del Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli riprendono gli appuntamenti della rassegna “Open Air” dedicati a bambini (dai 3 anni) e ragazzi e alle loro famiglie. Ben 12 giornate di teatro e musica con tante attività di laboratorio creativo per accompagnare le prime giornate d’autunno godendo ancora degli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro . Sabato 16 settembre c'è la Compagnia degli Sbuffi che porta in scena HANSEL E GRETEL E LA CASA DA MANGIARE, mentre domenica 17 settembre (e poi ancora sabato 30 settembre ore 17) il palco si anima con i burattini in baracca di PULCINELLA CHE PASSIONE de Le Nuvole/Casa del Contemporaneo. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico: Giunge al 28esimo anno di attività la rassegna Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico che, magia nella magia, riapre ai suoi piccoli spettatori, da sabato 16 settembre, il mondo incantato delle favole presentando un nuovo ciclo di spettacoli. Si apre sabato 16 e domenica 17 (ore 11, e due repliche annunciate il 23 e 24 settembre) con “Artù e Merlino”. Clicca qui per tutte le informazioni