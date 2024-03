Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 15 al 17 marzo 2024

Peppe Barra in scena alla Domus Ars con il recital autobiografico Buonasera a tutti, Vinicio Capossela al Trianon Viviani con Concerto di pucundria e altre assenze, all'Arena Flegrea Indoor arriva Brick Live Ocean - Il tuo mondo Lego, Paolo Rossi all'Acacia con Da questa sera si recita a soggetto, Caravaggio. La Flagellazione di Cristo in mostra al Museo Donnaregina e la Randonnée apre il Napoli Bike Festival 2024.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli da venerdì 8 a domenica 10 marzo:

Peppe Barra in Buonasera a tutti

Sabato 16 marzo, la Fondazione Il canto di Virgilio accoglie alla Domus Ars di Napoli l’intenso talento di Peppe Barra, interprete/protagonista della nuova pièce “Buonasera a tutti”. Al suo fianco, il pianista Luca Urciuolo. La regia è firmata da Francesco Esposito. Clicca qui per tutte le informazioni

Arriva a Napoli Brick Live Ocean - Il tuo mondo Lego

Dal 15 marzo al 14 aprile, all'Arena Flegrea Indoor - Mostra d'Oltremare, arriva “Brick Live - Ocean Napoli - Il tuo mondo LEGO” l’atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo. Con tanti milioni di mattoncini Lego in oltre 4mila metri quadri al coperto, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età. Clicca qui per tutte le informazioni

Vinicio Capossela in Concerto di pucundria e altre assenze

Per la prima volta al Trianon Viviani, sabato 16 marzo, alle 21, arriva Vinicio Capossela con “Concerto di pucundria e altre assenze”. Il cantautore, polistrumentista e scrittore, che è tra gli artisti che hanno ricevuto il maggior numero di riconoscimenti da parte del club Tenco, ama mescolare da sempre diverse forme espressive e sorprendere il pubblico. In questo concerto riflette musicalmente sul concetto della melancolia d’amore e del sentimento dell’assenza. Clicca qui per tutte le informazioni

Paolo Rossi in Da questa sera si recita a soggetto

Sal 14 al 17 marzo, al Teatro Acacia Napoli, Paolo Rossi porta in scena una sua personalissima trasposizione di “Da questa sera si recita a soggetto: Il Metodo Pirandello”. Insieme a Rossi e ad altri attori, ci sarà un gruppo di giovani aspiranti attori, scelti fra i partecipanti ai suoi laboratori. A questa “compagnia di giro” ad ogni replica, dopo attento arruolamento da parte del regista, si aggiungono comparse e parti minori scelte tra il pubblico in sala. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Mann la mostra Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano

La mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” è arrivata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il cui percorso, dal 16 febbraio al 30 giugno 2024, prevede l’esposizione di statue e statuette bronzee, ex-voto e migliaia di monete ritrovate nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Peculiare lo stato di conservazione dei reperti che, preservati nell’acqua calda, recano importanti iscrizioni in etrusco e latino. Queste straordinarie testimonianze permettono di ricostruire i rituali e i culti delle divinità venerate nel grande santuario termale del Bagno Grande. Clicca qui per tutte le informazion

Sal Da Vinci Stories all'Augusteo

Sal Da Vinci sarà in scena da venerdì 15 a domenica 24 marzo, e da venerdì 12 a domenica 14 aprile al teatro Augusteo di Napoli con “Sal Da Vinci Stories”. Lo spettacolo unisce il cuore della canzone di Sal con la modernità, con la tecnologia con cui tutti i giorni ci confrontiamo: i social. Clicca qui per tutte le informazion

Fabrizio Falco in Sala Assoli con Molière uanmensciò (o come volete voi)

Arriva a Napoli Molière uanmensciò (o come volete voi), un’entusiasmante cavalcata dentro la vita del commediografo e attore francese Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière. Lo spettacolo di e con Fabrizio Falco, prodotto da Casa del Contemporaneo, sarà in Sala Assoli da venerdì 15 marzo fino a domenica 17 marzo. Falco, attore acuto e istrionico – già vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e del Premio Ubu come miglior giovane attore – porta sul palco un originale assolo che attraversa con leggerezza e profonda ironia temi diversi: dal rapporto con i genitori alla scoperta del teatro, passando per gli amori, i successi e i dispiaceri. Attraverso la vita di uno dei più grandi commediografi di tutti i tempi, l’attore messinese riflette sul nostro tempo, sulla condizione dell'artista oggi e sulla società in cui viviamo, accompagnato da un sarcasmo e un distacco ironico, che rendono contemporanei il tipico stile di Molière. Clicca qui per tutte le informazioni

La Randonnée apre il Napoli Bike Festival 2024

Domenica 17 marzo ritorna, per la V edizione, la Randonnée di Napoli. La partenza è prevista dall’area ex Nato di Bagnoli dalle ore 7 alle 8 (ingresso Viale della Liberazione) dove sarà allestito il village in collaborazione con la Fondazione Campania Welfare. Alle prime ore del mattino, prenderà il via questo appuntamento cicloturistico che offre la possibilità di pedalare su medie e lunge distanze alla scoperta delle bellezze di Napoli e della sua città metropolitana. Prevista la partecipazione di centinaia di appassionati provenienti da ogni parte d’Italia e con diverse presenze internazionali. La Randonnée di Napoli è il primo evento della tredicesima edizione del Napoli Bike Festival. Clicca qui per tutte le informazioni

Lapis - Storie dal grembo di Napoli: itinerario magico nel ventre della città

Sabato 16 marzo dalle ore 18.30, NarteA torna ad animare il sottosuolo partenopeo, con la visita teatralizzata Lapis – Racconti dal grembo di Napoli, suggestivo itinerario presso il Lapis Museum. Un percorso che attraversa i secoli, partendo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore e arrivando fino alla cripta e agli ambienti sotterranei, dove gli spettatori si troveranno a vivere un viaggio nel tempo alla ricerca della pietra fondativa dell’antica basilica. La visita teatralizzata, realizzata in collaborazione con LAPIS Museum, incrocia l’itinerario esplicativo della guida Matteo Borriello con le pièce teatrali scritte da Febo Quercia, interpretate da Mario Di Fonzo, Irene Grasso, Katia Tannoia. Al termine dell'evento è previsto un aperitivo con degustazione di vino. Clicca qui per tutte le informazioni

Geppy e Lorenzo Gleijeses in scena con Le cinque rose di Jennifer di Ruccello

Da venerdì 8 marzo a domenica 17 marzo al teatro Sannazaro va in scena “Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello con Geppy Gleijeses (che ne firma anche la regia) e Lorenzo Gleijeses. Clicca qui per tutte le informazioni

Caravaggio. La Flagellazione di Cristo in mostra a Donnaregina

Dal 28 febbraio e fino al 31 maggio, al Museo Donnaregina è in mostra "Caravaggio. La Flagellazione di Cristo". Clicca qui per tutte le informazioni

Marzo all'Edenlandia: aperture speciali, concerti ed eventi

A Marzo Edenlandia amplia gli orari di apertura al pubblico per offrire a tutti ancora più tempo e divertimento. Dal lunedì al giovedì il parco sarà aperto dalle 16 alle 22, il venerdì chiuderà alle 23 e il sabato e la domenica i cancelli saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. Stesso orario allungato per la Settimana Santa. Ci sono però altre novità per gli ospiti del parco di divertimenti di Fuorigrotta anche con un innovativo format di creatività e divertimento per i più piccoli. Si chiama Eden Lab e prevede nei week end di ogni settimana giornate a tema con speciali attività dedicate, un’ accoglienza speciale al PalaEden, un laboratorio creativo con gli animatori del Funny Show e un grandioso spettacolo finale. Clicca qui per tutte le informazioni