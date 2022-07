Weekend a Napoli d'arte, musica ed enogastronomia: cosa fare dal 15 al 17 luglio

Sul lungomare Caracciolo prosegue l'appuntamento con Bufala Fest - non solo mozzarella, a Palazzo Reale tanti nuovi ospiti per il SummerFest, al Real Orto Botanico prosegue la rassegna di giochi e teatro Brividi d'Estate, a Villa Bruno tanti ospiti per la XXII edizione del Premio Massimo Troisi – Osservatorio sulla comicità, all'ex Base Nato il live di Caparezza per il SuoNa Festival e a Ercolano c'è Gragnaniello in concerto gratuito per Festival del Mare del Miglio d’oro.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città, con appuntamenti per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 8 a domenica 10 luglio:

Bufala Fest

Prosegue la kermesse all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina. Fino al 17 luglio c'è Bufala Fest - non solo mozzarella con stand di food con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. In programma anche spettacoli con musica e comicità, show cooking e talk tematici. Clicca qui per tutte le informazioni

Caparezza all'ex Base Nato per il SuoNa Festival

Un'estate di musica all'ex Base Nato di Bagnoli con dieci concerti, da giugno ad agosto, con alcuni tra i più interessanti e apprezzati artisti della scena contemporanea italiana. Questo venerdì sarà la volta di Caparezza . Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale SummerFest

Il Giardino Romantico di Palazzo Reale torna protagonista dell’estate a Napoli con la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest, che fino al 30 luglio accoglierà oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale italiana con 12 concerti, 4 incontri speciali e 4 imperdibili spettacoli. Sabato la protagonista sarà Sara Mattei. Clicca qui per tutte le informazioni

Enzo Gragnaniello in concerto gratuito

Sarà Enzo Gragnaniello il prossimo illustre ospite musicale di “Chi tene ‘o mare - Festival del Mare del Miglio d’oro”. L'appuntamento è il 16 luglio al Parco Urbano del Miglio D’Oro di Ercolano. L'evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Premio Massimo Troisi: ospiti Ale e Franz, Gigi Finizio e Sandra Milo

E' partita il 12 luglio la XXII edizione del Premio Massimo Troisi – Osservatorio sulla comicità, la cui Direzione Artistica è affidata all'attore Gino Rivieccio. Fino a sabato 16 luglio la manifestazione si svolgerà presso il parco di Villa Bruno, dove verrà allestita un'arena da 1700 posti, e sarà un’edizione ricca di ospiti nazionali e campani. Questo weekend, tra gli altri ospiti, sul palco ci saranno Ale e Franz, Gigi Finizio e Sandra Milo. Clicca qui per tutte le informazioni

Peppe Servillo e Solis String Quartet in Carosonamente: concerto gratuito

E' partita il 12 luglio la rassegna “Ercolano tra radici e tradizioni”, sotto la direzione artistica di Gigi Di Luca. Il programma si snoda tra musica, teatro e percorsi naturalistici; in particolare, quattro sono i concerti previsti in cartellone. Dopo quello di martedì 12 alla Basilica di S. Maria a Pugliano con Ambrogio Sparagna e l'orchestra di musica popolare italiana; l'appuntamento è questo venerdì - 15 luglio - con lo spettacolo “Carosonamente” di Peppe Servillo & Solis String Quartet al Parco Urbano del Miglio d’Oro; stessa location il 22 luglio per il repertorio jazzistico di Gegè Telesforo quintet mentre, a chiusura del festival, domenica 24, un itinerario sul Vesuvio si concluderà col live di Mimmo Maglionico & Pietrarsa. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti . Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate

Al Real Orto Botanico di Napoli torna Brividi d'Estate, la rassegna estiva di giochi teatro promossa da Il Pozzo e il Pendolo. Sabato 16 luglio, Paolo Cresta porterà in scena Novecento di Alessandro Baricco, mentre domenica 17 protagonista Rosaria De Cicco con I giorni dell’abbandono di Elena Ferrante . Clicca qui per tutte le informazioni

Passeggiate notture al Parco Archeologico di Pompei

Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1° luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione di venerdì 12 agosto) dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22) sarà possibile passeggiare a Pompei, avvolti dalle suggestioni notturne e accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica, nell'ambito del progetto di arte contemporanea Pompeii Commitment. Materie archeologiche. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, musica e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], Salvatore Emblema [clicca qui per tutte le informazioni], The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni] e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, le performance musicali a cura di MusiCapodimonte e una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco.

I Super Heroes & Co. alla Mostra D'Oltremare

Nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l'opportunità per un'indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni