Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 15 al 17 dicembre

Enzo Avitabile in concerto per Sacro Sud - festival che ha ideato e che dirige -, tutta la magia del Natale ai Mercatini al Museo Ferroviario di Pietrarsa , Il Musical Mare Fuori al Teatro Augusteo, speciali itinerari tematici gratuiti per la rassegna Rivelazioni, Benedetto Casillo al Trianon Viviani, visite serali e concerto di Natale al Duomo, il Christmas Village alla Mostra D'Oltremare e i tanti appuntamenti della rassegna Altri Natali.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 15 a domenica 17 dicembre:

Mercatini di Natale a Pietrarsa

Dal 2 dicembre al 7 gennaio, la quinta edizione dei Mercatini di Natale di Pietrarsa: tutta la dolcezza delle feste tra caratteristiche casette di legno, artisti di strada e street band, luci, colori, sapori e profumi dell’area food con i principali produttori di eccellenze enograstronomiche della Campania, oggetti di ogni genere, tra cui decorazioni fatte a meno, idee regalo, artigianato artistico. Un evento da “vedere, vivere e gustare” quello che si terrà al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, uno spazio di circa 36mila metri quadri dedicato esclusivamente ai mercatini. Clicca qui per tutte le informazioni

Sacro Sud, Enzo Avitabile in concerto

Partito l'11 dicembre, andrà avanti fino al 6 gennaio Sacro Sud, la rassegna ideata e diretta da Enzo Avitabile in programma in quattro chiese della città, dal centro alla periferia. Dalla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli alla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia, passando per la Basilica di San Domenico Maggiore e la Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli. U n festival di dialoghi e concerti inediti ispirato dalle tradizioni e dalle musiche popolari, sacre e devozionali del mondo. Venerdì 15 dicembre, la seconda serata di Sacro Sud vedrà protagonista lo stesso Enzo Avitabile nel primo dei due concerti speciali realizzati per questa edizione. Alle 20.30 alla Basilica di San Domenico Maggiore, il cantautore e compositore partenopeo presenta “Devozioni”, un progetto inedito realizzato per questa occasione che riunisce insieme grandi nomi della world music come Alfio Antico (tamburo a cornice), Luigi Lai (launeddas) e il pakistano Ashraf Sharif Khan (sitar). Sabato 16 dicembre alle 20.30 la Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Largo Donnaregina, 1) accoglie, invece, il raffinato concerto di Cristina Branco, una delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni, che ha di recente pubblicato “Mae”, disco che la riporta alle radici più profonde del Fado. Tutti i concerti in programma alla IV edizione di Sacro Sud sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Rivelazioni: itinerari tematici, spettacoli itineranti e “Musica narrata”

Partito il 7 dicembre, il progetto “Rivelazioni” animerà la città di Napoli fino al 7 gennaio con 5 itinerari tematici con 78 percorsi guidati, “Musica Narrata” nelle chiese; e 25 spettacoli itineranti. Un fitto calendario di itinerari tematici (gratuiti, su prenotazione), con più di un itinerario disponibile in una sola giornata, che svela la natura caleidoscopica di Napoli, con le sue leggende, i suoi misteri, le sue storie e le sue tradizioni. La musica narrata propone un nuovo modo di raccontare l’arte e di svelare la storia e il mistero di un luogo: un copione, un narratore, attori e comparse, che con i loro racconti riescono a restituire al presente i fatti accaduti nel passato proiettandoli, attraverso la musica, verso il futuro. Gli spettacoli itineranti - infine - toccheranno tre punti della città: Via Toledo-Piazza Carità; Piazza Trieste e Trento-via Chiaia; Piazza del Gesù-Decumani. Clicca qui per tutte le informazioni

Mare Fuori, il Musical all'Augusteo

Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D’Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari. Sono loro i protagonisti del Musical Mare Fuori diretto da Alessandro Siani, che debutta il 14 dicembre a Napoli al Teatro Augusteo per restare poi in scena fino al 30 dicembre e ancora 1, 5, 6 e 7 gennaio. Clicca qui per tutte le informazioni

Altri Natali, rassegna di eventi in tutte le municipalità

Musica, arte, danza, cinema e teatro. Napoli si prepara a vivere la magia e lo spirito delle festività con Altri Natali, la rassegna promossa dal Comune di Napoli, giunta quest’anno alla sua seconda edizione e in programma dall’8 al 30 dicembre. Un ricco cartellone di eventi che racconta il Natale, nella sua potente e radicata tradizione partenopea, che trova però nella fusione con riti, usanze e rievocazioni di altri paesi una narrazione più completa e contemporanea. Perché, come recita il claim della rassegna, “La Cultura è Plurale”. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale, speciale visita guidata al Deposito Foriera

Proseguono gli appuntamenti straordinari di dicembre al Palazzo Reale di Napoli. Il 16 dicembre, in programma "Il sabato dei depositi". Visite guidate ai depositi di arredi e opere d'arte. Sarà aperto al pubblico il Deposito Foriera, collocato in spazi anticamente di servizio alla e attualmente utilizzato per conservare arredi ottocenteschi per la maggior parte provenienti dalle sale che oggi ospitano la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”. Le visite, su prenotazione, sono fissate alle ore 10,00 e alle ore 11,30. Clicca qui per tutte le informazioni

Benedetto Casillo al Trianon con Scusate, ma ch’è successo?

Al Trianon Viviani giovedì 14 dicembre, alle 21, Benedetto Casillo debutta come autore, regista e interprete di “Scusate, ma ch’è successo? Napoli in palcoscenico”.Il nuovo spettacolo dell’artista, fresco vincitore del premio Annibale Ruccello alla Carriera, è un «viaggio di piacere, in un tempo, nel teatro e nella canzone napoletana, da Antonio Petito ai giorni nostri», come lo definisce Casillo, che ripropone varie vicende umane della nostra città, che diventano argomento di messa in scena teatrale, con scenette, brani di prosa, poesie e canzoni classiche napoletane. Il titolo richiama la famosa scena del cavalluccio rosso del film Così parlò Bellavista, riproposta assieme a quella che parla della droga, in un omaggio a Luciano De Crescenzo. Lo spettacolo sarà in scena fino a domenica 17 dicembre. Clicca qui per tutte le informazioni

Luce di Napoli al Duomo: visita serale e concerto della Nuova Orchestra Scarlatti

Nella Cattedrale di Napoli è partita l'iniziativa di Natale 'Luce di Napoli'. In programma aperture serali straordinarie, visite guidate, un presepe vivente e due concerti. Questo fine settimana, la visita guidata si terrà sabato 16 dicembre (su due turni con partenza alle ore 20 e alle ore 21.30). Le visite sono su prenotazione obbligatoria sul sito tesorosangennaro.it. Ad accompagnare il pubblico saranno le guide dell’associazione Cantori dell’arte e Pietre Vive in un percorso inedito di uno dei luoghi simbolo della città. Domenica 17, invece, appuntamento con il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti ( ore 18.30. Ingresso libero e gratuito) che quest’anno rientra nell’ambito degli appuntamenti delle celebrazioni degli 800 anni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con oltre 100 elementi della Orchestra Scarlatti Junior, e sarà dedicato al ricordo del giovane musicista napoletano Giovanbattista Cutolo. Clicca qui per tutte le informazioni

Tre giorni di eventi gratuiti alla Sanità: tour guidati, film, performance musicali e talk

Il Rione Sanità accoglie, per il secondo anno consecutivo, la rassegna "Take Me to Church - Film Edition". Un'edizione, questa del 2023, che concentra la sua narrazione artistica intorno al delicato e sempre attuale tema dell'immigrazione. Cittadini e turisti potranno partecipare gratuitamente a un vero e proprio viaggio culturale e artistico che ha inizio con un tour guidato, a cura delle cooperative La Sorte e La Paranza, in tre delle più belle e ritrovate chiese del quartiere: Sant'Aspreno ai Crociferi (riaperta dopo 40 anni) con lo Jago Museum, Santa Maria Maddalena ai Cristallini (la “Chiesa blu”) e San Severo fuori le mura dove si anima la seconda parte della Rassegna. In programma anche open act musicali di artisti campani, proiezione di 2 film al giorno che esplorano storie legate all'immigrazione e brevi talk con mediatori culturali e protagonisti delle pellicole in programma. L'accesso è completamente gratuito, "come segno di impegno verso la democratizzazione della cultura e dell'inclusività". Clicca qui per tutte le informazioni

Christmas Village alla Mostra d'Oltremare

Dal 7 al 30 dicembre torna, alla Mostra D'Oltremare di Napoli, il Christmas Village. Molte le novità del villaggio natalizio, che riconferma numerose attrazioni come la pista di pattinaggio, palco eventi, laboratori didattici, area food e market, con un progetto che rimodella l’accesso all’esposizione coinvolgendo grandi e piccini in un mondo di luci, emozioni e divertimento realizzando straordinarie scenografie del Natale, capaci di trasportare i visitatori in un'atmosfera unica. Casette in legno, spettacoli pirotecnici e ospiti speciali animeranno l’intera area di oltre 5.000 metri quadrati degli spazi esterni della Mostra d’Oltremare ai quali si aggiunge una tensostruttura, di 1.100 mq, che ospiterà al coperto un secondo palco musicale e l’area gonfiabili. Clicca qui per tutte le informazioni

Notte Bianca della Cultura a Ercolano

A Ercolano arriva la Notte Bianca della Cultura. Venerdì 15 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 24.00 il MAV Museo Archeologico Virtuale e l'area antistante il Museo diventeranno palcoscenico di una notte tutta da vivere tra musica, animazione, trampolieri, giocolieri, breakers, dancers, animatori, sputafuoco, band live, il concerto di Natale e gran finale con Sofi Band. Clicca qui per tutte le informazioni

Il villaggio di Natale ispirato al Grinch

Dal 2 dicembre, ha aperto le sue porte ai visitatori un intero villaggio avventura ispirato al Grinch, il personaggio più irriverente, cinico e simpatico del Natale, interpretato dall'attore Jim Carrey nel film diretto nel 2000 da Ron Howard. Il Regno del Grinch, realizzato a Napoli in Via Terracina, negli spazi della struttura "Oasi Flegrea", rappresenta un'esperienza unica per i bambini, un format innovativo che trova applicazione in numerose locations in Europa, tra cui musei sensoriali, mostre interattive e musei d'arte. L'apertura al pubblico è prevista nei primi tre weekend didicembre, dalle 10.00 alle 20.00, con ingresso gratuito per i genitori ed un ticket di 15 euro per i soli bambini. Clicca qui per tutte le informazioni