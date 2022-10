Weekend a Napoli di musica, teatro e luoghi da scoprire: cosa fare dal 14 al 16 ottobre

Ottava edizione di Piano City Napoli con oltre 100 appuntamenti live in 17 splendide location cittadine, percorsi suggestivi e luoghi solitamente inaccessibili da scoprire con le Giornate FAI d'Autunno, in piazza Mercato due giorni di concerti gratuiti con il festival Welcome to Napoli diretto da Eugenio Bennato, sabato al Palazzo Reale apertura serale straordinaria a 2 euro, una grande mostra dedicata a David Bowie al PAN, le Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare e il Weekend dell'Horror all'Edenlandia.

Nuovo fine settimana in città ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 14 a domenica 16 ottobre:

Piano City Napoli

Dal 13 al 16 ottobre quattro giorni di concerti, oltre cento appuntamenti, 17 location e ben 150 pianisti per l'ottava edizione di Piano City Napoli, l’innovativa iniziativa musicale che, unica nel suo genere, è dedicata interamente alla celebrazione di uno strumento, il pianoforte, declinato in tutte le sue possibili interpretazioni (classica, jazz, pop, contemporanea, rock, improvvisazione e nuove produzioni). Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito (alcuni con prenotazione obbligatoria), ad eccezione del Museo di Capodimonte e del Museo Filangieri che richiedono un biglietto per la visita al Museo. Clicca qui per tutte le informazioni

Welcome to Napoli, festival gratuito in Piazza Mercato

Questo fine settimana appuntamento con il festival che racconta le storie di vita del Mediterraneo, narrate nella musica popolare, organizzato Sponda Sud Srl e promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli città della musica e curato nella direzione artistica da Eugenio Bennato. Nella centralissima Piazza Mercato, cuore della Napoli popolare, all'ombra del campanile del Carmine, sabato 15 e domenica 16 ottobre (ore 19: workshop di musica e danza – ore 21: concerto), Eugenio Bennato invita a festeggiare il "vento popolare" che quest'anno lo ha portato in lungo e largo per l'Italia, ed ha anche attraversato l'Atlantico, facendolo atterrare in California, con due concerti a Los Angeles e San Francisco. Sabato sul palco si esibirà il principale esponente dell'afrobeat internazionale, Seun Kuti . Domenica, invece, ci sarà Eugenio Bennato con Taranta Power . Ad aprire entrambe le serate, tanti altri talenti emergenti e non. Clicca qui tutte le informazioni

Giornate FAI d'Autunno

Sabato e domenica tornano le Giornate Fai d'Autunno. A Napoli e in tutta la Campania, il programma offre diversi percorsi tra storia, arte e natura che porteranno alla scoperta di luoghi solitamente inaccessibili o semplicemente poco noti, che verranno aperti eccezionalmente per essere ammirati in tutta la loro bellezza: dai palazzi storici ai complessi religiosi, dai piccoli borghi antichi alle aree archeologiche, musei e collezioni di arte contemporanea, e ancora alla scoperta di splendide dimore private e giardini storici, fino alle visite straordinarie a complessi Universitari antichi e moderni. Clicca qui per tutte le informazioni

Un sabato da Re: al Palazzo Reale aperture serali straordinarie a 2 euro

Nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo Reale di Napoli organizza nei mesi di ottobre e novembre l’iniziativa “Un sabato da Re” che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) al costo ridotto di 2 euro. La prima data, il 1° ottobre, è stata scelta in coincidenza con la rassegna “Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto” che si svolgerà nei porticati del Palazzo dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. Sarà un fine settimana intenso anche in previsione dell’apertura gratuita, il 2 ottobre, per l’iniziativa ministeriale “Domenica al Museo”, durante la quale sarà possibile visitare l’Appartamento Storico dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Clicca qui per tutte le informazioni

Sound sbagliato al Nuovo Teatro Sanità

Da venerdì a domenica, al Nuovo Teatro Sanità è in scena Sound sbagliato, spettacolo nato da un’idea di Alessandro Palladino e scritto con Ciro Burzo, per la regia di Carlo Geltrude. Vincenzo Antonucci, Ciro Burzo, Mariano Coletti, Carlo Geltrude e Salvatore Nicolella daranno vita alla storia di quattro ragazzi non ancora maggiorenni, nati in una provincia dimenticata, al racconto della quotidianità di questi minorenni, e di come la loro vita viene mangiata e sprecata. Clicca qui per tutte le informazioni

David Bowie – The Passenger, a Napoli la mostra dedicata al Duca Bianco

E' David Bowie – The Passenger ad aprire la nuova stagione autunnale di mostre a Napoli, dal 24 settembre al 29 gennaio 2023, al PAN Palazzo delle Arti. L' importante esposizione dedicata al Duca Bianco è realizzata con una raccolta di documenti fotografici di eccezione firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò con Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978, durante i frenetici viaggi in treno e in nave, in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee. La retrospettiva, che si compone di 60 fotografie ma anche di documenti, cimeli, abiti, manifesti dei tour e ricostruzioni di ambienti, provenienti dall’archivio di Kent e di collezionisti privati, testimonia l’importante periodo che segnò il ritorno di Bowie in Europa e, al contempo, uno sguardo su un continente all’epoca diviso dal Blocco Sovietico. Clicca qui per tutte le informazioni

Hamelin, al NEST uno spettacolo ispirato a Il pifferaio magico: gratis per i minori di 18 anni

Nuovo appuntamento della stagione teatrale NEST il 15 e il 16 ottobre con Hamelin, uno spettacolo per tutta la famiglia di Tonio De Nitto ispirato a Il pifferaio magico dei Fratelli Grimm. I minori di 18 anni potranno assistere allo spettacolo gratuitamente. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, natura e benessere con Bosco in Rosa - Corri tra i capolavori

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostre Oltre Caravaggio, Salvatore Emblema, The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown e la mostra dedicata a Battistello Caracciolo. Da non perdere, inoltre, le performance musicali a cura di MusiCapodimonte e una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco. Proprio i viali del Real Bosco ospiteranno, sabato, la terza edizione del "Bosco in Rosa - Corri tra i capolavori", manifestazione podistica a iscrizione gratuita riservata alle sole donne che si snoderà lungo un percorso di 4 km tra le bellezze settecentesche del parco napoletano voluto da Carlo III di Borbone. L'appuntamento, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, è organizzato dalla Napoli Running con la co-organizzazione del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger e al fianco dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus. Clicca qui per tutte le informazioni

Bentornati al Teatro! al Bracco

Uno spettacolo tutto da ridere e all'insegna della spensieratezza per dare il via alla nuova divertente stagione del Teatro Bracco di Napoli. Dal 13 al 16 ottobre la direttrice artistica Caterina De Santis, Corrado Taranto e Fabio Brescia saranno i protagonisti di "Bentornati al Teatro!", un inno alla ripartenza e al new normal fatto di monologhi, sketch e canzoni. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini, ma non solo...

FUORI DI ZUCCA - Fino al 6 novembre, allegria e divertimento al Parco Robinson della Mostra d'Oltremare con il fantastico mondo delle zucche. All’interno del Parco i bambini, attraverso un percorso disseminato di trattori di paglia, balle di fieno colorate, spaventapasseri e zucche colorate, saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

WEEKEND DELL'HORROR - In vista di Halloween, torna all'Edenlandia l'appuntamento con i Weekend dell'horror. Tutti i fine settimana di ottobre al Parco dei divertimenti di Napoli, dalle 10.00 a mezzanotte, tanti eventi gratuiti e al coperto. In programma spettacoli, laboratori, truccabimbi, angoli horror e giochi terrificanti. Clicca qui per tutte le informazioni

FIABE D'AUTUNNO - All'Orto Botanico di Napoli sono ripartiti gli affascinanti percorsi tra teatro e natura. La rassegna Fiabe d'Autunno è diretta dalla scrittrice e regista Giovanna Facciolo ed è ideata ed organizzata dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, nell’ambito de La Scena Sensibile con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Domenica appuntamento con “Gli alberi di Pinocchio” da Carlo Collodi. La prenotazione è obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni