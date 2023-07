Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 14 al 16 luglio

Aperitivo tra le Stelle all'Osservatorio di Capodimonte, sabato apertura straordinaria serale a Palazzo Reale, la rassegna 'Brividi d'Estate' al Real Orto Botanico, i Nu Genea in concerto all’Arena Flegrea, il cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli, al Real Orto Botanico la rassegna Brividi d'Estate e in Piazza Sanità La Maschera festeggia 10 anni di musica con un live gratuito.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 14 a domenica 16 luglio:

Un sabato da Re: aperture serali a Palazzo Reale di Napoli

In occasione dell’estate, a grande richiesta, il Palazzo Reale di Napoli ripropone nei giorni 8, 15 e 22 del mese di luglio l’iniziativa Un sabato da Re che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00 (un’ora in più rispetto alle precedenti aperture serali) al costo ridotto di 3 euro dei quali 1 euro sarà devoluto per la messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati dall’alluvione. Clicca qui per tutte le informazioni

Nu Genea in concerto all’Arena Flegrea

È un’onda in piena Bar Mediterraneo, che dalla scorsa estate macina date e colleziona sold out in Italia e nel mondo, con concerti dedicati e nei cartelloni dei festival più prestigiosi. Conquista e coinvolge l’energia dei Nu Genea, che con il loro tour estivo, partito da Bruxelles a maggio, si fermano finalmente a Napoli, la loro capitale del cuore, prima di continuare il loro itinerario. Sabato 15 luglio (apertura cancelli ore 19.30), l’onda energetica arriva all’Arena Flegrea di Fuorigrotta, nel cartellone del Noisy Naples Fest e, per questa data, Lucio Aquilina e Massimo Di Lena hanno pensato a uno show unico. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate 2023

È la bellezza il fil rouge che unisce e muove il programma di Brividi d’Estate 2023, ventiduesima edizione della storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che, fino al 6 agosto, tornerà ad animare, con le sue storie, l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Questo fine settimana in scena Vipera di Maurizio de Giovanni e Il vecchio e il mare di Hemingway. Clicca qui per tutte le informazioni

Aperitivo tra le stelle: una serata d’estate a Capodimonte

Il 14 luglio, appuntamento da non perdere all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. In programma un aperitivo sulla terrazza inferiore davanti al panorama della città e del golfo di Napoli, poi musica con le Armonie celesti dell Maestro Alessandro Capone. A seguire la conversazione scientifica I tempi della luce con l'astrofisico linceo Massimo Della Valle e il filosofo Angelo de Stefano e infine osservazioni del cielo ai telescopi con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani. Clicca qui per tutte le informazioni

La Maschera in concerto gratuito nel cuore della Sanità

Venerdì 14 luglio, alle ore 21, La Maschera sarà in concerto in Piazza Sanità. A poco più di un anno dall’uscita dell’ultimo disco, ‘Sotto chi tene core’, la band partenopea torna a casa per festeggiare con un concerto gratuito i dieci anni di musica suonata sui palchi di tutta Italia. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Corte: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli

Torna a Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli, la rassegna di cinema sotto le stelle “Estate a Corte”. Fino al 3 settembre, in proiezione i migliori film italiani e internazionali della stagione appena conclusa. Clicca qui per tutte le informazioni

Maluma in concerto all'Arena Flegrea

Sarà Maluma, superstar della musica latinoamericana, il nome di punta del Festival Brutal in programma domenica 16 luglio 2023 all'Arena Flegrea di Napoli, con meglio della scena latin e urban internazionale. L’artista colombiano sarà l’headliner dell’esclusivo party che animerà gli spazi della Mostra d’Oltremare dove sono attesi migliaia di giovani da tutta Italia. Completano la lineup dell’evento Chimbala, Fred De Palma e Baby K. Clicca qui per tutte le informazioni

Viva Mario! al Pessoa Luna Park

Sabato 15 luglio alle ore 19:30, il Pessoa Luna Park ospita Viva Mario! In ricordo di Mario Paciolla, quarta commemorazione in ricordo del cooperante napoletano scomparso in circostanze ancora da chiarire in Colombia. Per ricordarlo, Dario Sansone (Foja), Valerio Bruner, Peppoh e Marilena Vitale porteranno la loro musica, e insieme a rappresentanti del giornalismo e della società civile, si stringeranno ai genitori di Mario – Anna Motta e Giuseppe Paciolla, con le avvocate Emanuela Motta e Alessandra Ballerini. Clicca qui per tutte le informazioni

Festival delle Ville Vesuviane

La ricerca dell'uomo e la conseguente meraviglia è l’idea unica che accomuna i due lavori del progetto ideato dal regista e coreografo Aurelio Gatti per il Festival delle Ville Vesuviane 2023, che porterà in scena Terra Piatta, Heratosthenes alla Cappella Reale di Portici, sabato 15 luglio, e Argonauti - Giasone e Medea all’Esedra di Villa Campolieto di Ercolano, domenica 16 luglio, entrambi programmati alle ore 21.00. Clicca qui per tutte le informazioni

Musica sotto le stelle di Villa Pignatelli

E' partita venerdì 7 luglio, nella splendida cornice del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, la programmazione di “Musica sotto le stelle”. Sette concerti in rassegna, organizzati dall’Associazione Alessandro Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Campania ed il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Questo venerdì appuntamento con il concerto del Vagues Saxophone Quartet . Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience". L'esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restaur, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini, ci sono gli spettacoli Open Air

Al Teatro dei Piccoli della Mostra d'Oltremare di Napoli è tornata la rassegna Open Air. L’iniziativa interamente dedicata ai bambini (dai 3 anni) e alle loro famiglie, nella sua prima sessione (nei giorni festivi che vanno da domenica 18 giugno a domenica 16 luglio), offrirà al pubblico nove giornate di spettacolo ed animazione tutte ambientate negli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro . Clicca qui per tutte le informazioni