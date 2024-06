Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 14 al 16 giugno 2024

Il Coca-Cola Pizza Village alla Mostra D'Oltremare, NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell’Editoria alla Stazione Marittima, i Negramaro in concerto allo Stadio Maradona, speciali visite guidate alle Chiese Ritrovate di Napoli, tante iniziative in diversi luoghi della cultura per le Giornate Europee dell'Archeologia, proseguono le serate di musica e festa in Piazza del Plebiscito con Gigi D'Alessio e al Museo Ferroviario di Pietrarsa inizia un'estate con serate ricche di eventi e musica dal vivo.

Tanti eventi da non perdere, per grandi e piccini, in questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 14 a domenica 16 giugno:

NapoliCittàLibro 2024

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, dalle 10.00 alle 20.00, negli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima arriva NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell’Editoria 2024, con il titolo “Ri-Generazioni”, declinato nelle cinque isole tematiche “Generi”, “Visioni”, “Generazioni”, “Cognizioni” e “Nuove Memorie”. Un'edizione ricca di eventi e ospiti. Clicca qui per tutte le informazioni

Coca-Cola Pizza Village

Negli spazi della Mostra D'Oltremare al via, dal 14 giugno, la dodicesima edizione del Coca-Cola Pizza Village. Convegni, show musicali, dibattiti, talk show, masterclass, attività ludiche per i bambini e il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo. Tutti appuntamenti del fitto programma che accompagnerà le migliori pizzerie ed i più famosi Maestri Pizzaioli che, con le Pizza Specialità proposte, lungo il Viale delle 28 fontane del Canino, saranno protagonisti assoluti della manifestazione. La spettacolare Fontana dell’Esedra, invece, sarà il fondale scenico del palco con la musica e gli show di RTL 102.5, la radio ufficiale della manifestazione. Un programma aperto ogni sera dalle hit dei tre decenni del secolo scorso, con il ’70, ’80, ’90 all’ora del dj Massimo Alberti, a cui faranno seguito alcuni dei protagonisti della musica italiana: BigMama, Ciccio Merolla, Clara, Clementino, Coco, Coma Cose, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Gigi D'Alessio, La Rappresentante Di Lista, LdA, Noemi, Petit, Rhove, Rocco Hunt, SLF, The Kolors, Tiromancino. Clicca qui per tutte le informazioni

I Negramaro in concerto allo Stadio Maradona

Il 15 giugno appuntamento live con i Negramaro allo Stadio Diego Armando Maradona. Il concerto rientra tra i grandi eventi di Napoli Città della Musica. I Negramaro, infatti, in omaggio alla città ed al loro forte legame con Pino Daniele, hanno scelto di sostenere il progetto per il contrasto della povertà educativa e del disagio scolastico dei ragazzi di Napoli promosso dalla Fondazione Pino Daniele Ets. Clicca qui per tutte le informazioni

This is Wonderland, una favola dal vivo negli spazi della Mostra D'Oltremare

This is Wonderland arriva a Napoli con un viaggio narrativo che traccia e trascende i confini dell’arte espositiva. Dall'1 giugno al 30 settembre, gli spazi di Mostra d’Oltremare si trasformeranno come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Il progetto ad opera della Lux Eventi, si sviluppa in un’area di oltre 40.000 metri quadrati animata da 1500 installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, 1 show ricco di coreografie luci e suoni e 2 performance tailor-made. Clicca qui per tutte le informazioni

Gigi D'Alessio in concerto in Piazza del Plebiscito

Dal 14 al 16 giugno, proseguono le serate di musica e festa in piazza del Plebiscito con Gigi D'Alessio. I concerti - che vedranno la partecipazione di moltissimi ospiti - danno il via alla stagione della rassegna Napoli Città della Musica – Live Festival 2024 che si svolge al Plebiscito. Clicca qui per tutte le informazioni

Le Chiese ritrovate: a giugno visite straordinarie in 5 siti d’arte

Nel mese di giugno 5 tesori d’arte della città saranno straordinariamente visitabili, in occasione del progetto “Le Chiese ritrovate” promosso dal Comune di Napoli. A partire da sabato 8 giugno, nelle chiese di San Pietro a Maiella, SS. Cosma e Damiano, San Pietro Martire, Santa Maria della Colonna e Santa Croce e Purgatorio al Mercato, che tornano accessibili dopo essere state interessate da interventi di riqualificazione e restauro realizzati nell'ambito del "Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del Sito UNESCO", ogni sabato e domenica del mese, alle ore 10.00 e alle ore 11.00, saranno previsti turni di visita guidati interamente gratuiti. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Pompeii Theatrum Mundi

Al via la settima edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi. Diretta da Roberto Andò, l'edizione 2024 della rassegna si terrà dal 13 giugno al 13 luglio al Teatro Grande del Sito di Pompei. Quattro spettacoli a firma di importanti registi e artisti della scena nazionale e internazionale, ognuno replicato per tre sere, dal giovedì al sabato sempre alle ore 21.00, quando la magia della sera cala sul sito avvolgendo tutti in un’atmosfera di rara, incomparabile bellezza. Con i suoi quattro titoli in programma la rassegna estiva del Teatro Nazionale di Napoli conferma la sua natura di vetrina di inedite riletture o rivisitazioni di testi e opere della classicità. Si parte con Odissea Cancellata di Emilio Isgrò . Clicca qui per tutte le informazioni

Terrazze Pietrarsa: estate di eventi e musica dal vivo al Museo Ferroviario

Venerdì 14 giugno tornano le serate estive al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con la riapertura delle “Terrazze Pietrarsa”. Numerosi gli eventi in programma per consentire ai visitatori non solo di ammirare locomotive storiche e carrozze d’epoca in esposizione, ma anche di vivere un’esperienza unica attraverso un ricco calendario di eventi e musica dal vivo con lo sfondo del suggestivo Golfo di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Incantevole Parco: rassegna teatrale sul fascino e il mistero delle streghe

Nel mese di giugno, il Parco Minopoli nel cuore del Vomero, si trasforma in un luogo magico, con la Rassegna teatrale "Incantevole Parco", tre spettacoli imperdibili sul tema di riti, credenze e misteri legati al culto delle streghe, a cura di Gente Green Aps in collaborazione con WWF Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Giornate Europee dell’Archeologia

DAl 14 al 16 giugno, torna l'appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia. Tanti i siti campani che aderiscono all'iniziativa con attività volte a promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere il lavoro dell’archeologo: visite guidate, laboratori, escursioni e altri eventi. Tra le tante iniziative, segnaliamo quelle dedicate ai bambini e ai giochi d’infanzia antichi e le visite guidate straordinarie in alcuni siti del Parco Archeologico di Pompei [INFO QUI], l'apertura del sito di Carminiello ai Mannesi e - la sera - l'incontro-spettacolo in Sala Assoli dal titolo Conversazioni su Neapolis. Storie e segni di una graeca urbs [INFO QUI] e lo speciale appuntamento alla Baia di Ieranto con il FAI [INFO QUI]

Vesuvio, the legend of love: in scena lo spettacolo diretto da Massimiliano Gallo

Fino al 29 giugno, al Teatro Tasso di Sorrento, è in scena Vesuvio, the legend of love, spettacolo diretto da Massimiliano Gallo. "Venti artisti in scena - spiega Gallo - e le canzoni che hanno reso immortale Napoli nel mondo, per raccontarvi il nostro viaggio in questo sorprendente cammino. La storia di una terra meravigliosa che ancora affascina e fa sognare. Abbiamo scelto di creare uno spettacolo che riuscisse a coniugare tradizione e innovazione per soddisfare il pubblico in ogni sua esigenza”. Clicca qui per tutte le informazioni

MagicaMente, rassegna estiva di teatro alla Reggia di Portici

È il Mare, che caratterizza geograficamente, artisticamente ed emotivamente ogni striscia di terra lambita, il tema individuato per la quarta edizione della rassegna MagicaMente, che ha preso il via sabato 8 giugno alla Reggia di Portici, negli spazi del Campo della Pallacorda, organizzata dal Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli . Si parte con Paolo Cresta che porta in scena Novecento di Baricco. Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio Sotto le Stelle®: un'estate di eventi nella natura

Torna Vesuvio Sotto le Stelle®, iniziativa promossa dall’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare. A partire dal 7 giugno e fino all’8 settembre, tutti i weekend di giugno e luglio, tutti i giorni ad agosto e la prima settimana di settembre, l'associazione organizza percorsi ed esperienze lungo i sentieri del Vesuvio, uno dei luoghi più affascinanti e naturalisticamente ricchi della Campania. Clicca qui per tutte le informazioni