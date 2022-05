Weekend a Napoli d'arte, musica, tour e divertimento: cosa fare dal 13 al 15 maggio

Il Maggio dei Monumenti al via con un folto programma di passeggiate interculturali e visite guidate, la Notte Europea dei Musei con l'apertura serale straordinaria e l’ingresso dei principali musei, complessi monumentali, parchi e siti archeologici statali al costo simbolico di un euro, festa sul Lungomare Caracciolo per la tappa partenopea del Giro d'Italia, la Pink Edition del Napoli Bike Festival e tanti altri eventi da non perdere.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, concerti, speciali tour guidati e appuntamenti per i più piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 13 al 15 maggio:

Al via il Maggio dei Monumenti 2022

Il Maggio dei Monumenti prende il via con un weekend di passeggiate interculturali e visite guidate: da venerdì 13 a domenica 15 maggio sono nove gli appuntamenti proposti da Muraria, il programma di eventi ispirato ad una visione che capovolge il concetto di muro, da simbolo di divisione a simbolo di unione. Clicca qui per tutte le informazioni

Notte Europea dei Musei, ingresso serale a un euro

Sabato 14 maggio, torna in Italia la “Notte Europea dei Musei”. L’iniziativa, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, prevede l’apertura serale straordinaria e l’ingresso dei principali musei, complessi monumentali, parchi e siti archeologici statali al costo simbolico di un euro. Tra tanti i siti di Napoli e provincia che aderiscono all'iniziativa ci sono il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale, Certosa e Museo Nazionale di San Martino, Parco archeologico dei Campi Flegrei (Museo nel Castello di Baia) e il Parco archeologico di Ercolano (visite straordinarie al Teatro romano). Clicca qui per tutte le informazioni

Giro d'Italia, festa sul Lungomare di Napoli

Sul Lungomare Caracciolo si festeggia Il Giro d’Italia, che torna a Napoli con una splendida tappa che coinvolge anche i Campi Flegrei e Procida, capitale della Cultura. Insieme con animatori, ballerini, giocolieri e performer circensi, il 14 maggio sul Lungomare ci sarà anche Giroland, il nuovo format di villaggio commerciale del Giro rinnovato con una nuova identità, struttura e contenuti. L'ingresso è libero. Clicca qui per tutte le informazioni

Madame in concerto

Sabato 14 maggio fa tappa al Palapartenope di Napoli il tour indoor nei Club di Madame. Occasione, per l’artista rivelazione del 2021, di presentare le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “Madame”, album certificato Doppio Disco di Platino. Clicca qui per tutte le informazioni

Primavera della Gaiola: reading e concerti al Parco Sommerso

Il Parco Sommerso di Gaiola festeggia i venti anni dall'istituzione con una serie di eventi culturali e scientifici. Domenica 15 maggio l'appuntamento è alle 17 con il Trio d’archi “Alma”: Alberto Marano (violino), Myriam Traverso (viola), Alessandro Parfitt (violoncello). Clicca qui per tutte le informazioni

Kobane calling on stage: al Bellini lo spettacolo tratto dal fumetto di Zerocalcare

Al Teatro Bellini, dal 10 al 22 maggio, va in scena "Kobane calling on stage" tratto da Kobane calling di Zerocalcare, edito da BAO Publishing. Uno spettacolo che non spettacolarizza la guerra, ma la racconta grazie a una originalissima commistione di linguaggi. È un vero e proprio atto d’amore del teatro nei confronti del mondo poetico e comicissimo dell’autore, non è solo la trasposizione di una graphic novel, ma un’opera inedita che, partendo dalle pagine del fumetto, le trasforma sul palcoscenico in un autentico cortocircuito di emozioni, perché racconta con spietata leggerezza la verità brutale di un conflitto troppo spesso dimenticato. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Questo fine settimana torna l'appuntamento c on la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria della città. Un tour serale alle Catacombe di San Gennaro: un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

Marina Abramovi? al San Carlo con "7 Deaths of Maria Callas"

Da venerdì a domenica, Marina Abramovi? sarà in scena al Teatro San Carlo di Napoli con "7 Deaths of Maria Callas". Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Bike Festival Pink Edition

L'XI Edizione del Napoli Bike Festival celebra l’arrivo del Giro d'Italia con tanti eventi che renderanno ancora più divertente e frenetica l’attesa. Venerdì 13 maggio dalle 18.30 in Galleria Principe di Napoli, il Bicycle House, bike bar cittadino, ospiterà il Pink Party, Aspettando il Giro, una serata con reading, installazioni, concerti, performance, mostre. Sabato 14 maggio l’appuntamento è sempre in Galleria Principe alle 9.00: dalla Bicycle House partirà il #pedaloper, la pedalata collettiva (percorso pianeggiante adatto a tutti) che porterà tutti i partecipanti lentamente in Mostra d’Oltremare per l’apertura dell’Expo-E village. Clicca qui per tutte le informazioni

Quartierane Artigiane, mostra mercato ai Quartieri Spagnoli

Sabato 14 maggio ritorna il mercatino delle Quartierane Artigiane dove si potranno trovare borse, ombrelli, manufatti in cera, bijoux, abiti fatti a mano, ricami, foto d’arte e degustare tante bontà alimentari. Sono artiste e artigiane che hanno attività commerciali o che lavorano in casa, creano, con le loro mani, prodotti bellissimi e pezzi unici, anche su ordinazione. Clicca qui per tutte le informazioni

La Cattedrale dell'Acqua: viaggio musicale nella Piscina Mirabilis

Domenica 15 maggio, la Piscina Mirabilis si trasformerà in uno splendido teatro. Federica Ottombrino, accompagnandosi con fisarmonica e chitarra, canterà l’acqua e la vita regalandoci una serata ricca di suggestioni. L'evento si ripeterà anche domenica 22 maggio. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini c'è l'Universo delle Farfalle

Emozioni da fiaba nel parco dell'Ippodromo di Agnano dove, dal 6 maggio, è arrivata la mostra interattiva, immersiva e didattica “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience”. Clicca qui per tutte le infomazioni