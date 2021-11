Weekend a Napoli di musica, arte e spettacoli: cosa fare dal 12 al 14 novembre

Musica al Teatro Trianon Viviani con Ciccio Merolla e Rosa Chiodo, nuovo appuntamento con i Venerdì di Capodimonte e l'apertura serale del museo a soli 2 euro, 'Furore' in scena al Bellini, le sculture di Domenico Sepe in mostra a Castel dell'Ovo, la fiera Napoli Creattiva e il fantastico mondo delle zucche alla Mostra d'Oltremare.

Nuovo fine settimana tutto da vivere a Napoli (e dintorni), ricco di eventi da non perdere, programmati sempre nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare (e vedere) dal 12 al 14 novembre:

Trianon Viviani in musica con Ciccio Merolla e Rosa Chiodo

Venerdì 12 novembre, alle 21, il cantautore e percussionista Ciccio Merolla apre il weekend musicale del teatro del popolo di piazza Calenda con “Ciccio e i suoi fratelli – new edition”. Clicca qui per tutte le informazioni

Domenica 14 novembre, alle 19, appuntamento con Rosa Chiodo in “Cenerentola è nata a Napule”. La giovane artista ha curato questa fiaba musicale con il compositore Pippo Seno e il regista Paolo Caiazzo, per la produzione di Promo music Italia: una storia partorita dalla fantasia di un poeta di periferia e ispirata al racconto popolare o forse al racconto di vita straordinaria di una ragazza partenopea. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Creattiva, la Fiera delle Arti Manuali

Da venerdì a domenica, nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d'Oltremare di Napoli, torna la fiera dedicata alla creatività, hobbitstica e al 'fai da te'. Oltre agli spazi espositivi i visitatori troveranno anche corsi e dimostrazioni, un'area ricamo, un Christmas Corner e un'area relax. Clicca qui per tutte le informazioni

La Materia e l'Eterno: la mostra di Domenico Sepe a Castel dell'Ovo

Al Castel dell'Ovo l'arte si svela attraverso la scultura in bronzo nella mostra personale “Domenico Sepe, la materia e l'eterno: l'Arte svelata”. La fascinazione per le velature si materializza in particolare nella rappresentazione drammatica del Cristo Rivelato, per la prima volta in esposizione sotto il cielo partenopeo. La mostra, a cura di Daniela Marra e patrocinata dal Comune di Napoli, sarà visitabile fino al 22 novembre. Clicca qui per tutte le informazioni

Andrea Sannino in Carosone, l'americano di Napoli

Al Teatro Augusteo di Napoli, fino a domenica 14 novembre, Andrea Sannino, nel ruolo di Carosone, sarà protagonista con lo spettacolo Carosone, l’americano di Napoli. Il musical, in scena nel centenario della nascita del grande Maestro, ma sospeso causa restrizioni, torna finalmente a teatro con testo e direzione artistica di Federico Vacalebre e con la regia di Luigi Russo. Clicca qui per tutte le informazioni

Furore in scena al Teatro Bellini

Fino al 14 novembre, al Teatro Bellini di Napoli va in scena Furore, dal romanzo di John Steinbeck. Clicca qui per tutte le informazioni

Il fantastico mondo delle zucche alla Mostra d'Oltremare

Divertimento e spensieratezza, fino al 28 novembre alla Mostra d'Oltremare dove, grandi e piccini, con l'evento “Fuori di Zucca” potranno aggirarsi, come direbbero in America, nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Murder Party in Black

Il 12 novembre, il piccolo teatro in giallo di Piazza San Domenico Il Pozzo e Il Pendolo propone la Cena in Nero: il primo Murder Party in Black. Dal dress code alla storia, dal menù alla musica, la Cena con Delitto de Il Pozzo e il Pendolo si tinge completamente di nero. Clicca qui per tutte le informazioni

Museo di Capodimonte, apertura serale a 2 euro

Proseguono i Venerdì Serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Tutti i venerdì di ottobre e novembre, fino al 10 dicembre 2021, sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30). Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo – Il Caos dentro

Inaugura questo fine settimana la grande mostra Frida Kahlo – Il Caos dentro, dedicata alla grande artista e icona internazionale. L’innovativo percorso espositivo tematico della mostra, che si sviluppa in oltre 800 mq di spazio espositivo presso il Palazzo Fondi di Napoli, accompagnerà il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera attraverso un racconto appassionante. Clicca qui per tutte le informazioni

Bellini Kids: spettacoli, laboratori e free exploration per bambini

Il Teatro Bellini di Napoli riparte con spettacoli di prosa e danza, ma anche con una nuova sezione dedicata ai più piccini. Nasce così Teatro Bellini Kids, il progetto per bambini e famiglie ideato dal Teatro nel Baule in sintonia con il Teatro Bellini di Napoli. Da ottobre a giugno, durante tutti i weekend, in programma spettacoli, laboratori, incontri e free exploration a partire da 1 anno di età. Clicca qui per tutte le informazioni